Окупанти розвісили в Мелітополі банери до 220-річчя створення Таврійської губернії

Росіяни намагаються виправдати створення на півдні України нових квазіреспублік.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"У Мелітополі окупаційна влада намагається популяризувати новий ідеологічний напрямок. У місті почали з’являтися банери до 220-річчя створення Таврійської губернії. Ймовірно, таким чином росіяни спробують виправдати створення нових квазіреспублік на території південних регіонів України", - йдеться у повідомленні.

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