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Новини Окуповані території
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Окупанти розвісили в Мелітополі банери до 220-річчя створення Таврійської губернії

мелітополь

Росіяни намагаються виправдати створення на півдні України нових квазіреспублік.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"У Мелітополі окупаційна влада намагається популяризувати новий ідеологічний напрямок. У місті почали з’являтися банери до 220-річчя створення Таврійської губернії. Ймовірно, таким чином росіяни спробують виправдати створення нових квазіреспублік на території південних регіонів України", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Про те, що їх везуть до Росії, маріупольці дізнаються вже біля автобусів. ВIДЕО

Автор: 

Мелітополь (770) окупація (6668)


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Топ коментарі
+14
малчать.. это пан атаман Грициан Таврический !!!

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21.05.2022 11:00
+11
Сподіваюсь це не на довго. Але, все одно, боляче... І в голові ********* думки, про мільярди закатані в асфальт. Вірю тільки ЗСУ!
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21.05.2022 11:00
+7
Путлер возрождает российскую империю.А "борьба с нацизмом","защита дамбасят" это предлог.Обеление путлера в его захватнической войне.
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21.05.2022 11:04
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малчать.. это пан атаман Грициан Таврический !!!

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21.05.2022 11:00 Відповісти
Супер! Попандополо Таврический. Вот этот весь бред и есть российское величие.
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21.05.2022 11:21 Відповісти
"Коні стоят п'яниє, хлопци запряжониє"!(с)
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21.05.2022 11:29 Відповісти
Совєцкі наративи, що мали на меті знелюднити, принизити і висміяти український рух опору большєвікам у 1920-х роках. Направду, совок з голів витруїти не можливо!
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21.05.2022 11:53 Відповісти
Сподіваюсь це не на довго. Але, все одно, боляче... І в голові ********* думки, про мільярди закатані в асфальт. Вірю тільки ЗСУ!
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21.05.2022 11:00 Відповісти
В Москве надо плакат Киевская Русь за 200 лет Мошкании и Входила в состав Киевской Руси...мы вас породили и мы вас убьём
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21.05.2022 11:17 Відповісти
Не було жодної Київської Русі! Була лише одна Русь-Україна! Київську Русь вигадали московитські історики ХІХ століття, аби марґіналізувати українців, перетворивши нас на малоросів.
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21.05.2022 11:58 Відповісти
дуже боляче...
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21.05.2022 17:54 Відповісти
Путлер возрождает российскую империю.А "борьба с нацизмом","защита дамбасят" это предлог.Обеление путлера в его захватнической войне.
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21.05.2022 11:04 Відповісти
российская империя тут как раз и есть предлог. Реальные мотивы путлера, это создание "Русского мира", который есть ничто иное, как калька с гитлеровской идеологии "Жизненное пространство на Востоке".

Россия - неонацистское государство.
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21.05.2022 16:00 Відповісти
для чого ці терки -- треба визволяти
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21.05.2022 11:06 Відповісти
Сальдо пан Грициан Тавричский ...Говорит бюджет приняли уже в рублях так что бомбить Херсон низзя ,это весомый аргумент ..
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21.05.2022 11:17 Відповісти
Имперасты
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21.05.2022 11:18 Відповісти
А они не хотят добавить в этом банере что при этом существовали рабство, паны, господы и нищий народ?
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21.05.2022 11:20 Відповісти
больные ублюдки =)
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21.05.2022 11:21 Відповісти
- Я дам тебе сто миллионов!

-Ха! Катерина старая!

-Да ты что, действительные! Вот подпись и печать: министр финансов и адъютант Попандопуло из Одессы. На тебе сто миллионов. Слушай, а возьми все, я себе еще нарисую!(с)
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21.05.2022 11:34 Відповісти
И ад востал...
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21.05.2022 11:35 Відповісти
 
 