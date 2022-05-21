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Новости Война
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Возвращение к границам 24 февраля уже будет победой, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что выход на границы 24 февраля будет считать победой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналистам, посвященным третьей годовщине со дня инаугурации.

"Считаю, что выйти на линию, которая была 24 числа, для нашего государства - это победа. Да, не до конца вернули все территории. Не все так просто. Все равно все вернется. Абсолютно. Это уж точно. Мы сломали хребет самой большой, или одной из крупнейших армий мира, мы уже это сделали.

И психологически мы это сделали. Они не станут на ноги в ближайшие несколько лет. Но не забываем, что все наши военные, они тоже хотят жить", - отметил президент.

"Для меня было бы очень важно, чтобы мы понимали ценность каждого этого сложного шага. И цену каждого шага, как вперед, так и назад. Поэтому выйти на эту линию разграничения, временную линию это будет победой. Это будет говорить о том, что они нас не захватили и мы отстояли нашу землю.

Тогда мы перейдем ко второй части и я хотел бы, чтобы ума у ​​этой страны было достаточно, чтобы вторую часть мы проговорили за столом переговоров. Вот на что я надеюсь. Чтобы результатом этого разговора стала окончательно справедливость", - добавил глава государства.

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Зеленский Владимир (20232)


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Топ комментарии
+132
як же ти заїбав
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21.05.2022 11:33
+92
Десь пасиридині?
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21.05.2022 11:33
+89
Джонсона! Терміново Джонсона до пацієнта
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21.05.2022 11:37
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Страница 3 из 3
для чого воно оголосило кiлькiсть захисникiв ? воно зовсiм придуркувате ?

якщо дiйсно 700 тисяч, то рашистському лайну потрiбно для успiшного наступу 2 мiльйони..

як тодi говнокомандуючий просрав майже все узбережжя та Херсон ?

хто-небудь, затулiть цьому недоумку пельку!

https://i.ibb.co/hX9kR8Y/image.jpg
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21.05.2022 16:01 Ответить
Єрмак порекомендував таку "перемогу"? Так чому щоб не було жертв згодиться на пропозиції Росії? Давайте зробимо кордон по Дніпру? Тільки без жертв!!! Сволота Зеля ось що я скажу!!!
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21.05.2022 16:23 Ответить
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21.05.2022 16:46 Ответить
Читайте текст до конца.А то на Зеленского гоните как паршивые овцы .Если такие умные то автомат в руки и покажите какие вы смелые .А то на диване вы тут все борзые.Ссыкунва.
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21.05.2022 16:43 Ответить
Они зарплаты по 500.000 получают за что? А я пенсию 1900 грн.! Пусть гниды защищают, а не сливают страну!
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21.05.2022 16:47 Ответить
а що Зе, Єр - з автоматами в окопах воюють? Риторично.
Хоча - в окопах від них було би більше користі...
Блін, забув: вони ж від повісток переховувались. як мінімум, чотири рази...
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21.05.2022 18:41 Ответить
Дрестович з Андреем Борисовичем советуют такую победу? Ох и кубло! Шуфрич с Рабиновичем посоветовали? Я смотрю Дрестович не очень лестно отзывается о Подоляке во время словесной диареи с Фейгиным. Да и отзывается о рашиzzской нечисти с уважением. Вот это дерьмо, которое смотрит в зад Ху*да о такой победе только и мечтает. Твари!
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21.05.2022 16:44 Ответить
нам нідля чого зараз конфлікт заморожувати. шоб тоді не розігрівати його. золотий момент повертати усе втрачене з 2014 р. а переговори про репарації та контрибуції тільки.
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21.05.2022 17:03 Ответить
А як же кордон залізного зановісу про який він казав, який має проходити по кордону Росії, він не розуміє поки буде ця міра зона ті хто виїхав з України більшість не повернеться, а коли дозволять чоловікам виїжджати то і їх більшість поїде
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21.05.2022 17:04 Ответить
кремль готов вывести войска к рубежам 23 февраля с.г., Банковая ему подыгрывает изо всех сил, а Запад осторожно говорит, что победный рубеж определят сами украинцы
как-то так
но не все учитывают фактор внезапной смены руководства Украины
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21.05.2022 17:32 Ответить
Повернення до кордонів 24 лютого буде не перемогою, а відкладеною поразкою для України. Тим більше, що путлєр згодиться на такий "мир" тільки за умови визнання Україною Криму за ерефією і відмови від Луганської і Донецької областей, а ще безблоковість України і воду Криму ерефійському
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21.05.2022 18:30 Ответить
Як же ти ******....
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21.05.2022 22:40 Ответить
От урод !
Знову за своє !
Коли ти вже щезнеш нарешті !
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21.05.2022 23:04 Ответить
Я не маю бажання щось розхитувати. Просто маю декілька запитань. Звісно, хотів би відповідь отримати від автора! Проте, може, хтось з "розшифрувальників" дасть свої пояснення?
Наприклад, як оцінювати словосполучення" не треба бути надто жадібними" в контексті повернення контролю над своєю трериторією?
Якщо "не треба бути", то, може, варто зупинитись на тому, що маємо сьогодні? Чому межа "жадібності" визначається лінією розмежування до 23 лютого, а не, наприклад, 08 березня?

Якщо головне - "зберегти життя" (а, не мінімізувати втрати, які неминучі під час будь-якої війни), то, навіщо було піднімати ЗСУ, створювати тероборону, оголошувати мобілізацію, тримати Марік, Попасну, Харків та Северодонецьк?..

Хто так підставив Президента, дозволивши йому виходити в ефір "живцем", без суфлеру з написаним текстом? Хто той агент Кремля?!!

https://spektrnews.in.ua/news/hto-tak-p-dstaviv-prezidenta-hto-toy-agent-kremlya---georg-y-tuka/133251 Георгій Тука
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22.05.2022 00:23 Ответить
розбомблена країна та десяки тисяч загиблих знову на кордони 24го? така " перемога" нікому не потрібна
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22.05.2022 07:13 Ответить
Пусть он лучше в глаза народу посмотрит, он там такое увидит, что попросится в расею на сохранение! Остальные соучастники преступления - на откуп народу, не выпустим!
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23.05.2022 18:28 Ответить
Які Ви молодці)))
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03.06.2022 16:41 Ответить
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