Возвращение к границам 24 февраля уже будет победой, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что выход на границы 24 февраля будет считать победой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналистам, посвященным третьей годовщине со дня инаугурации.

"Считаю, что выйти на линию, которая была 24 числа, для нашего государства - это победа. Да, не до конца вернули все территории. Не все так просто. Все равно все вернется. Абсолютно. Это уж точно. Мы сломали хребет самой большой, или одной из крупнейших армий мира, мы уже это сделали.

И психологически мы это сделали. Они не станут на ноги в ближайшие несколько лет. Но не забываем, что все наши военные, они тоже хотят жить", - отметил президент.

"Для меня было бы очень важно, чтобы мы понимали ценность каждого этого сложного шага. И цену каждого шага, как вперед, так и назад. Поэтому выйти на эту линию разграничения, временную линию это будет победой. Это будет говорить о том, что они нас не захватили и мы отстояли нашу землю.

Тогда мы перейдем ко второй части и я хотел бы, чтобы ума у ​​этой страны было достаточно, чтобы вторую часть мы проговорили за столом переговоров. Вот на что я надеюсь. Чтобы результатом этого разговора стала окончательно справедливость", - добавил глава государства.

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