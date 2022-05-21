Возвращение к границам 24 февраля уже будет победой, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что выход на границы 24 февраля будет считать победой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналистам, посвященным третьей годовщине со дня инаугурации.
"Считаю, что выйти на линию, которая была 24 числа, для нашего государства - это победа. Да, не до конца вернули все территории. Не все так просто. Все равно все вернется. Абсолютно. Это уж точно. Мы сломали хребет самой большой, или одной из крупнейших армий мира, мы уже это сделали.
И психологически мы это сделали. Они не станут на ноги в ближайшие несколько лет. Но не забываем, что все наши военные, они тоже хотят жить", - отметил президент.
"Для меня было бы очень важно, чтобы мы понимали ценность каждого этого сложного шага. И цену каждого шага, как вперед, так и назад. Поэтому выйти на эту линию разграничения, временную линию это будет победой. Это будет говорить о том, что они нас не захватили и мы отстояли нашу землю.
Тогда мы перейдем ко второй части и я хотел бы, чтобы ума у этой страны было достаточно, чтобы вторую часть мы проговорили за столом переговоров. Вот на что я надеюсь. Чтобы результатом этого разговора стала окончательно справедливость", - добавил глава государства.
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якщо дiйсно 700 тисяч, то рашистському лайну потрiбно для успiшного наступу 2 мiльйони..
як тодi говнокомандуючий просрав майже все узбережжя та Херсон ?
хто-небудь, затулiть цьому недоумку пельку!
https://i.ibb.co/hX9kR8Y/image.jpg
Хоча - в окопах від них було би більше користі...
Блін, забув: вони ж від повісток переховувались. як мінімум, чотири рази...
как-то так
но не все учитывают фактор внезапной смены руководства Украины
Знову за своє !
Коли ти вже щезнеш нарешті !
Наприклад, як оцінювати словосполучення" не треба бути надто жадібними" в контексті повернення контролю над своєю трериторією?
Якщо "не треба бути", то, може, варто зупинитись на тому, що маємо сьогодні? Чому межа "жадібності" визначається лінією розмежування до 23 лютого, а не, наприклад, 08 березня?
Якщо головне - "зберегти життя" (а, не мінімізувати втрати, які неминучі під час будь-якої війни), то, навіщо було піднімати ЗСУ, створювати тероборону, оголошувати мобілізацію, тримати Марік, Попасну, Харків та Северодонецьк?..
Хто так підставив Президента, дозволивши йому виходити в ефір "живцем", без суфлеру з написаним текстом? Хто той агент Кремля?!!
https://spektrnews.in.ua/news/hto-tak-p-dstaviv-prezidenta-hto-toy-agent-kremlya---georg-y-tuka/133251 Георгій Тука