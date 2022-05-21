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Повернення до кордонів 24 лютого вже буде перемогою, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що вихід на кордони 24 лютого вважатиме перемогою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю журналістам з нагоди третьої річниці з дня інавгурації.

"Вважаю, що вийти на лінію, яка була 24 числа, для нашої держави - це перемога. Так, не до кінця повернули всі території. Не все так просто. Все одно все повернеться. Абсолютно. Це вже точно. Ми зламали хребет найбільшої, або однієї з найбільших армій світу. Ми вже це зробили. Точно.

І психологічно ми це зробили. Вони не стануть на ноги в найближчі декілька років. Але не забуваємо, що всі наші війскові, вони так само хочуть жити", - зазначив президент.

"Для мене було б дуже важливо, щоб ми розуміли цінність кожного цього складного кроку. І ціну кожного кроку, як вперед, так і назад. Тому вийти на цю лінію розмежування, тимчасову лінію, це буде перемогою. Це говоритиме про те, що вони нас не захопили і ми відстояли нашу землю.

Тоді ми перейдемо до другої частини і я б хотів, щоб розуму у цієї країни було достатньо, щоб другу частину ми проговорили за столом перемовин. Ось, на що я сподіваюсь. Щоб результатом цієї розмови стала остаточно справделивість", - додав глава держави.

Читайте: Зеленський: Ми бачили, що РФ готується до вторгнення. Неочікуваними були "обсяг і зухвальство"

Автор: 

Зеленський Володимир (23689)


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Топ коментарі
+132
як же ти заїбав
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21.05.2022 11:33
+92
Десь пасиридині?
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21.05.2022 11:33
+89
Джонсона! Терміново Джонсона до пацієнта
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21.05.2022 11:37
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для чого воно оголосило кiлькiсть захисникiв ? воно зовсiм придуркувате ?

якщо дiйсно 700 тисяч, то рашистському лайну потрiбно для успiшного наступу 2 мiльйони..

як тодi говнокомандуючий просрав майже все узбережжя та Херсон ?

хто-небудь, затулiть цьому недоумку пельку!

https://i.ibb.co/hX9kR8Y/image.jpg
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21.05.2022 16:01 Відповісти
Єрмак порекомендував таку "перемогу"? Так чому щоб не було жертв згодиться на пропозиції Росії? Давайте зробимо кордон по Дніпру? Тільки без жертв!!! Сволота Зеля ось що я скажу!!!
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21.05.2022 16:23 Відповісти
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21.05.2022 16:46 Відповісти
Читайте текст до конца.А то на Зеленского гоните как паршивые овцы .Если такие умные то автомат в руки и покажите какие вы смелые .А то на диване вы тут все борзые.Ссыкунва.
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21.05.2022 16:43 Відповісти
Они зарплаты по 500.000 получают за что? А я пенсию 1900 грн.! Пусть гниды защищают, а не сливают страну!
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21.05.2022 16:47 Відповісти
а що Зе, Єр - з автоматами в окопах воюють? Риторично.
Хоча - в окопах від них було би більше користі...
Блін, забув: вони ж від повісток переховувались. як мінімум, чотири рази...
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21.05.2022 18:41 Відповісти
Дрестович з Андреем Борисовичем советуют такую победу? Ох и кубло! Шуфрич с Рабиновичем посоветовали? Я смотрю Дрестович не очень лестно отзывается о Подоляке во время словесной диареи с Фейгиным. Да и отзывается о рашиzzской нечисти с уважением. Вот это дерьмо, которое смотрит в зад Ху*да о такой победе только и мечтает. Твари!
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21.05.2022 16:44 Відповісти
нам нідля чого зараз конфлікт заморожувати. шоб тоді не розігрівати його. золотий момент повертати усе втрачене з 2014 р. а переговори про репарації та контрибуції тільки.
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21.05.2022 17:03 Відповісти
А як же кордон залізного зановісу про який він казав, який має проходити по кордону Росії, він не розуміє поки буде ця міра зона ті хто виїхав з України більшість не повернеться, а коли дозволять чоловікам виїжджати то і їх більшість поїде
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21.05.2022 17:04 Відповісти
кремль готов вывести войска к рубежам 23 февраля с.г., Банковая ему подыгрывает изо всех сил, а Запад осторожно говорит, что победный рубеж определят сами украинцы
как-то так
но не все учитывают фактор внезапной смены руководства Украины
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21.05.2022 17:32 Відповісти
Повернення до кордонів 24 лютого буде не перемогою, а відкладеною поразкою для України. Тим більше, що путлєр згодиться на такий "мир" тільки за умови визнання Україною Криму за ерефією і відмови від Луганської і Донецької областей, а ще безблоковість України і воду Криму ерефійському
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21.05.2022 18:30 Відповісти
Як же ти ******....
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21.05.2022 22:40 Відповісти
От урод !
Знову за своє !
Коли ти вже щезнеш нарешті !
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21.05.2022 23:04 Відповісти
Я не маю бажання щось розхитувати. Просто маю декілька запитань. Звісно, хотів би відповідь отримати від автора! Проте, може, хтось з "розшифрувальників" дасть свої пояснення?
Наприклад, як оцінювати словосполучення" не треба бути надто жадібними" в контексті повернення контролю над своєю трериторією?
Якщо "не треба бути", то, може, варто зупинитись на тому, що маємо сьогодні? Чому межа "жадібності" визначається лінією розмежування до 23 лютого, а не, наприклад, 08 березня?

Якщо головне - "зберегти життя" (а, не мінімізувати втрати, які неминучі під час будь-якої війни), то, навіщо було піднімати ЗСУ, створювати тероборону, оголошувати мобілізацію, тримати Марік, Попасну, Харків та Северодонецьк?..

Хто так підставив Президента, дозволивши йому виходити в ефір "живцем", без суфлеру з написаним текстом? Хто той агент Кремля?!!

https://spektrnews.in.ua/news/hto-tak-p-dstaviv-prezidenta-hto-toy-agent-kremlya---georg-y-tuka/133251 Георгій Тука
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22.05.2022 00:23 Відповісти
розбомблена країна та десяки тисяч загиблих знову на кордони 24го? така " перемога" нікому не потрібна
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22.05.2022 07:13 Відповісти
Пусть он лучше в глаза народу посмотрит, он там такое увидит, что попросится в расею на сохранение! Остальные соучастники преступления - на откуп народу, не выпустим!
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23.05.2022 18:28 Відповісти
Які Ви молодці)))
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03.06.2022 16:41 Відповісти
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