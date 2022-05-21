Повернення до кордонів 24 лютого вже буде перемогою, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що вихід на кордони 24 лютого вважатиме перемогою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю журналістам з нагоди третьої річниці з дня інавгурації.
"Вважаю, що вийти на лінію, яка була 24 числа, для нашої держави - це перемога. Так, не до кінця повернули всі території. Не все так просто. Все одно все повернеться. Абсолютно. Це вже точно. Ми зламали хребет найбільшої, або однієї з найбільших армій світу. Ми вже це зробили. Точно.
І психологічно ми це зробили. Вони не стануть на ноги в найближчі декілька років. Але не забуваємо, що всі наші війскові, вони так само хочуть жити", - зазначив президент.
"Для мене було б дуже важливо, щоб ми розуміли цінність кожного цього складного кроку. І ціну кожного кроку, як вперед, так і назад. Тому вийти на цю лінію розмежування, тимчасову лінію, це буде перемогою. Це говоритиме про те, що вони нас не захопили і ми відстояли нашу землю.
Тоді ми перейдемо до другої частини і я б хотів, щоб розуму у цієї країни було достатньо, щоб другу частину ми проговорили за столом перемовин. Ось, на що я сподіваюсь. Щоб результатом цієї розмови стала остаточно справделивість", - додав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
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якщо дiйсно 700 тисяч, то рашистському лайну потрiбно для успiшного наступу 2 мiльйони..
як тодi говнокомандуючий просрав майже все узбережжя та Херсон ?
хто-небудь, затулiть цьому недоумку пельку!
https://i.ibb.co/hX9kR8Y/image.jpg
Хоча - в окопах від них було би більше користі...
Блін, забув: вони ж від повісток переховувались. як мінімум, чотири рази...
как-то так
но не все учитывают фактор внезапной смены руководства Украины
Знову за своє !
Коли ти вже щезнеш нарешті !
Наприклад, як оцінювати словосполучення" не треба бути надто жадібними" в контексті повернення контролю над своєю трериторією?
Якщо "не треба бути", то, може, варто зупинитись на тому, що маємо сьогодні? Чому межа "жадібності" визначається лінією розмежування до 23 лютого, а не, наприклад, 08 березня?
Якщо головне - "зберегти життя" (а, не мінімізувати втрати, які неминучі під час будь-якої війни), то, навіщо було піднімати ЗСУ, створювати тероборону, оголошувати мобілізацію, тримати Марік, Попасну, Харків та Северодонецьк?..
Хто так підставив Президента, дозволивши йому виходити в ефір "живцем", без суфлеру з написаним текстом? Хто той агент Кремля?!!
https://spektrnews.in.ua/news/hto-tak-p-dstaviv-prezidenta-hto-toy-agent-kremlya---georg-y-tuka/133251 Георгій Тука