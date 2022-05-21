Повернення до кордонів 24 лютого вже буде перемогою, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що вихід на кордони 24 лютого вважатиме перемогою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю журналістам з нагоди третьої річниці з дня інавгурації.

"Вважаю, що вийти на лінію, яка була 24 числа, для нашої держави - це перемога. Так, не до кінця повернули всі території. Не все так просто. Все одно все повернеться. Абсолютно. Це вже точно. Ми зламали хребет найбільшої, або однієї з найбільших армій світу. Ми вже це зробили. Точно.

І психологічно ми це зробили. Вони не стануть на ноги в найближчі декілька років. Але не забуваємо, що всі наші війскові, вони так само хочуть жити", - зазначив президент.

"Для мене було б дуже важливо, щоб ми розуміли цінність кожного цього складного кроку. І ціну кожного кроку, як вперед, так і назад. Тому вийти на цю лінію розмежування, тимчасову лінію, це буде перемогою. Це говоритиме про те, що вони нас не захопили і ми відстояли нашу землю.

Тоді ми перейдемо до другої частини і я б хотів, щоб розуму у цієї країни було достатньо, щоб другу частину ми проговорили за столом перемовин. Ось, на що я сподіваюсь. Щоб результатом цієї розмови стала остаточно справделивість", - додав глава держави.

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