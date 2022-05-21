РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11275 посетителей онлайн
Новости Война
16 173 152

Сегодня вы видите результат работы 700 тыс. украинских защитников, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский рассказал, что сегодня Украину защищают 700 тысяч человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью украинским журналистам.

"На сегодняшний день это 700 тысяч - вот вы видите результат работы 700 тысяч человек, которые воюют. 700 тысяч. Это в момент войны", - отметил он.

В то же время, по словам президента, для такой большой страны как Украина нужна армия не в 250 тысяч, а значительно больше.

Зеленский считает, что Украина была неплохо готова к вторжению России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результат и оценку того, что мы делаем, можно будет сказать после окончания войны, - Зеленский

Зеленский Владимир (20232) ВСУ (6546)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+57
Т.е. ты хочешь сказать что имея 700 тыс. против 120 тыс. сил вторжения ты умудрился просрать юг страны почти до Кривого Рога? Пришлите пациенту Джонсона.
показать весь комментарий
21.05.2022 12:09
+54
Це просто якийсь пісець.
показать весь комментарий
21.05.2022 12:08
+36
Это все пустой трындеж ради пиара. Как миллиард деревьев. Неизвестно что и как оно считает в своей тупой голове.
показать весь комментарий
21.05.2022 12:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
...Шо це було .?? Зелю вкусив Арєстовіч ??
показать весь комментарий
21.05.2022 12:30 Ответить
Дебільний маланеь зведе з глузду усіх
показать весь комментарий
21.05.2022 12:32 Ответить
Зеля, ти так і не сказав навіщо ти подовжив ланцюг відзнаки Президента на 4 ланки? Займається аби чим щоб срать не хотілось.
показать весь комментарий
21.05.2022 12:32 Ответить
Послухайте інтерв"ю Безсмертного радіо НВ, який був під окупацією в Мотижині близько місяця. На Київ йшов повний зброд. Коли хочуть захопити столицю, то срочників і зброд не кидають. Будь-хто, хто говорить , що головна задача Росії була захопити Київ - агент Кремля.
показать весь комментарий
21.05.2022 12:36 Ответить
Головною ціллю була вода на Крим і зелений зрадник підмахнув *****.
показать весь комментарий
21.05.2022 12:40 Ответить
На Киев это отвлечённый манёвр. Типа не кошмарим Киев ,вы нам Донбасс и Юг.
показать весь комментарий
21.05.2022 13:39 Ответить
я то давно писав,що вся ця ******* про денацифікацію,демілітаризацію,то ***** для лохів,рашка пробивала собі коридор в крим,воду та електрику для нього ,і це вона зробила,все решта що захопить,то уже бонус...
показать весь комментарий
21.05.2022 12:42 Ответить
Крім і Південь вони взяли не для себе, а для майбутнього Ізраїлю. Сталін в свій час їм не віддав, хоча домевленість була,, ось вони силою і беруть.
показать весь комментарий
21.05.2022 12:46 Ответить
NEW Iсраель ))

конспiрологiя - це для зовсiм вже тупого прошарку населення. )
показать весь комментарий
21.05.2022 15:57 Ответить
При всій повазі до Безсмертного і його важкого досвіду, але це було ясно ще до війни, і тут ми теж кричали в перші дні війни про те, що Київ не є стратегічно значимою територією! Гіперважливим для всієї України є південь! А потім почався піар на Бучах ірпенях...як виправдання за те,що південь здали, а Київ 3 колами оборони покрили. І нагадаю, що війною у нас керує розпіарений Залужний, і постає питання- він північ масовано захищав, бо родом звідти, чи причина в тупості чи зраді!
показать весь комментарий
21.05.2022 15:32 Ответить
Як добре, що українська армія не читає брєд диванних.
На Крим 8 років назад пішов значно менший "зброд", і чим все закінчилось?
Може це тобі парадні мундири орки везли маршувати на Хрещатику?
показать весь комментарий
21.05.2022 18:13 Ответить
Навіть коментувати це зелене гімно не буду...
показать весь комментарий
21.05.2022 12:42 Ответить
Шо ліпить цей бовдур? Результат будови доріг на півдні і сході всі помітили !!!!
показать весь комментарий
21.05.2022 12:45 Ответить
На Північ до Білорусі, місцеві мешканці розповідають , що асфальту положили до 30 см. Для російських танків напевне?
показать весь комментарий
21.05.2022 14:20 Ответить
Сьогодні ви бачите 700 тис захисників яким ви по 2-3 місяці не виплачуете зарплатню!!!!
показать весь комментарий
21.05.2022 12:45 Ответить
Якщо кожен , хто не голосував за Зеленського офіційно висловить це, то можна буде порахувати реальний його результат на виборах.
показать весь комментарий
21.05.2022 12:48 Ответить
Пардон, но это вызвало смех...
показать весь комментарий
21.05.2022 12:56 Ответить
Особенно последняя фраза.
показать весь комментарий
21.05.2022 12:58 Ответить
Особенно последняя фраза.
показать весь комментарий
21.05.2022 12:57 Ответить
Нет ничего печальнее на свете, чема шут на троне короля.
показать весь комментарий
21.05.2022 13:05 Ответить
Так буває, коли ситуацію коментує людина, яка ні в чому не розбирається.
Спостерігаємо з 2019 р. - що не заява, так "зашквар"...
показать весь комментарий
21.05.2022 13:08 Ответить
Так почитаєш так маршал на маршалі ще й фельдмаршал на коні . Стратеги та фахівці
показать весь комментарий
21.05.2022 13:44 Ответить
700 тисяч захисників і 150 тисяч ведуть наступ... НАУКА ПАБЄЖДАТЬ від зелених.
показать весь комментарий
21.05.2022 13:18 Ответить
Этот Забил только что дал пропаганде орков отличную отмазу от поражений дескать наши 200 тыс наступают против 700 тыс украинцев с оружием НАТА.......их там от наркоты штырит чтоли?Где Подосраки и Арестовичи?Сегодня.прям парад фейспалма в новостях.
показать весь комментарий
21.05.2022 13:29 Ответить
А ведь эту херню в мировых СМИ распространят....пиарщик Зелёного понимают что он наносит репутационный вред стране? Может пора отобрать у него микрофон и дать проспатся?
показать весь комментарий
21.05.2022 13:41 Ответить
я ізвєняюсь канешно, але до цих 700 тис входять судєйскіе, прокурорскіє і служба брєлков?
А їм платять боєвиє 100к, якщо вони у Києві сидять?
показать весь комментарий
21.05.2022 13:46 Ответить
Звичайно, зелопушок мав на увазі весь штат МВС і Міноборони, а також тероборону з мисливськими рушницями. Своїм тупим висером дав кацапам відмазку від поразок на півночі.
показать весь комментарий
21.05.2022 13:55 Ответить
Ще додайте туди депутатів з помічниками, та міністрів!
показать весь комментарий
21.05.2022 16:47 Ответить
Це воно мало на увазі всіх тих, хто отримає учасників бойових дій, у т.ч. з перепродажу гуманітарки
показать весь комментарий
21.05.2022 13:48 Ответить
олени не пешите здесь ерунды 700 тыс ето вся армия в том числе после 1-2 волны мобилизации за 2 месяца до войны было около 225тыш на донбасе около 30-35 тыш в боях остальные прикрываю и границу и приднестровье не знаете не гавкайте идите в всу потом хавальники открывайте!
показать весь комментарий
21.05.2022 14:17 Ответить
225 тс. проти 150 тис орків , та щей в обороні.
показать весь комментарий
21.05.2022 14:24 Ответить
225 тыс-списочные,явочных около 160-170тыс,из них строевых тысяч 90,на донбассе и востоке около 40.
Могу навести пример с 56 бригады морпехов -явочных около 1600,списочного около 2400 (данные из луггандонского сайта за конец 2019 -а они я думаю придумывать ничего не будут )
показать весь комментарий
21.05.2022 14:30 Ответить
Думаешь чтобы насадить тебя на бутылку нам нужно идти в ВСУ?
показать весь комментарий
21.05.2022 17:34 Ответить
"просто перестать стрелять" вылечилось(?) тысячами смертей украинцев, тысячами кв.км. оккупированных территорий Украины, тремя годами экспериментов над живыми людьми и миллиардами в асфальт для своих е-беней..(
показать весь комментарий
21.05.2022 14:37 Ответить
Хто розуміє стратегічни ігри той розуміє, що 10 пехотинців дорівнює 1 танк. 10 мілліонна пехота з ******* та палицями зруйнує будь яку 100тис. 2" техно армію" 21 сторіччя. Та й не треба нічого розробляти. Хай БАБИ РОЖАЮТЬ
показать весь комментарий
21.05.2022 14:39 Ответить
700 тысяч есть и ещё мобилизацию продлили - или я дурак или лыжи не едут?
показать весь комментарий
21.05.2022 14:57 Ответить
А это на бумаге 700 тыс? Что то не верится! Ну 300 -400, из которых 150-200 сейчас обучаются я бы еще как то поверил! Но 700?? И все на фронте??? Они что там камнями и палками воюют? Да 700 тыс , снесли бы эти 100-200 тыс орков к едрени матери!
показать весь комментарий
21.05.2022 15:17 Ответить
гнида не бритая геде мобзапас броников и касок где ОТРк Гром где Нептуны дивизионами
показать весь комментарий
21.05.2022 15:36 Ответить
Тобто 700тис.людей отримують зарплату військових, при тому що реально на передовій тисяч 70. І це відповідає моїм спостереженням в моєму прифронтовому місті. Купа людей в формі, в тилу, чистенькі, вгодовані, з розслабленими обличчями просто ходять по вулиці.... А потім бачу в'їзжає техніка з фронту, а на ній чорні від засмаги, брудні, втомлені обличчя і дуже сумні очі, руки загартовані фізичною працею. Тих, хто з фронту ви ніколи не сплутаєте з тими, хто в тилу!
показать весь комментарий
21.05.2022 15:45 Ответить
для чого оголошувати кiлькiсть захисникiв ? воно зовсiм придуркувате ?

якщо дiйсно 700 тисяч, то рашистському лайну потрiбно для успiшного наступу 2 мiльйони..

як тодi говнокомандуючий просрав майже все узбережжя та Херсон ?

хто-небудь, затулiть цьому недоумку пельку!

показать весь комментарий
21.05.2022 15:52 Ответить
Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot

Коротенько про "здобутки":

1. Південь здав - done

2. Воду в Крим дав - done

3. ЗАЕС здав - done

4. Маріуполь здав - done

5. 10% армії "евакуював" до полону - done

6. Танунахуй! Краще б втік
показать весь комментарий
21.05.2022 16:03 Ответить
Ми бачимо результат 700 тисяч воїнів і уважно відстежуєм результати роботи за 3 роки правління
показать весь комментарий
21.05.2022 16:05 Ответить
Про орків. Їх зайшло не 120-140 тис., як багато хто пише. Це лише боєздатні атакувальні підрозділи в такій кількості. Разом з росгвардією, омоном, тиловими частинами в перші дні вторгнення в Україну зайшли понад 200 тис. кацапоп*дарів. Друге: в них була колосальна перевага в арті, авіації, важкій бронетехніці, по деяким напрямкам в десятки разів. Додати до цього відсутність в нас флоту та ракет дальньої дії, а в кацапні тисячі ракет, якими вона рясно обстрілює з першої години вторгення. Тому навіть якби в армії був мільйон українців на 24 лютого, це не змінило б суттєво ситуацію без важкого ефективного озброєння.
показать весь комментарий
21.05.2022 16:21 Ответить
Верим тебе, прям как гундосому вовочке!

Он три года делал все, чтобы у нас не было ни флота, ни ракет, ни артиллерии, ни армии
показать весь комментарий
21.05.2022 17:39 Ответить
Так я не сперечаюся. Звісно, зе-шобла несе повну відповідальність. Просто не треба писати, що кацапів всього 120-140 тис зайшло, це маячня.
показать весь комментарий
21.05.2022 22:43 Ответить
Это он посчитал и нацгаардию и полицию и тероборону.тогда да может 700 и будет .но их одеть. Обуть и накормить надо .Так что на войне сейчас воюют тысяч 200-250.
показать весь комментарий
21.05.2022 16:24 Ответить
Тепер з тривогою в серці чекаю, коли він озвучить реальні бойові втрати ЗСУ. Щоб ще не виявилось, що в нас втрат більше, ніж в орків.
показать весь комментарий
21.05.2022 16:43 Ответить
А я вот своему президенту верю! (Я хоть и рыжая, но можете считать меня блондинкой)
показать весь комментарий
21.05.2022 17:57 Ответить
він жалюгідний
показать весь комментарий
21.05.2022 18:03 Ответить
Вчора Єрмак кривлявся і показував дулі НАТО, сьогодні це..
Бідненькі, місця собі не знаходять, не знають, як "зберегти лице" путькіну.
показать весь комментарий
21.05.2022 18:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 