Сегодня вы видите результат работы 700 тыс. украинских защитников, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что сегодня Украину защищают 700 тысяч человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью украинским журналистам.

"На сегодняшний день это 700 тысяч - вот вы видите результат работы 700 тысяч человек, которые воюют. 700 тысяч. Это в момент войны", - отметил он.

В то же время, по словам президента, для такой большой страны как Украина нужна армия не в 250 тысяч, а значительно больше.

Зеленский считает, что Украина была неплохо готова к вторжению России.

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