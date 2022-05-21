Сегодня вы видите результат работы 700 тыс. украинских защитников, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, что сегодня Украину защищают 700 тысяч человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью украинским журналистам.
"На сегодняшний день это 700 тысяч - вот вы видите результат работы 700 тысяч человек, которые воюют. 700 тысяч. Это в момент войны", - отметил он.
В то же время, по словам президента, для такой большой страны как Украина нужна армия не в 250 тысяч, а значительно больше.
Зеленский считает, что Украина была неплохо готова к вторжению России.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Результат и оценку того, что мы делаем, можно будет сказать после окончания войны, - Зеленский
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конспiрологiя - це для зовсiм вже тупого прошарку населення. )
На Крим 8 років назад пішов значно менший "зброд", і чим все закінчилось?
Може це тобі парадні мундири орки везли маршувати на Хрещатику?
Спостерігаємо з 2019 р. - що не заява, так "зашквар"...
А їм платять боєвиє 100к, якщо вони у Києві сидять?
Могу навести пример с 56 бригады морпехов -явочных около 1600,списочного около 2400 (данные из луггандонского сайта за конец 2019 -а они я думаю придумывать ничего не будут )
якщо дiйсно 700 тисяч, то рашистському лайну потрiбно для успiшного наступу 2 мiльйони..
як тодi говнокомандуючий просрав майже все узбережжя та Херсон ?
хто-небудь, затулiть цьому недоумку пельку!
@ierikhonsky_kot
Коротенько про "здобутки":
1. Південь здав - done
2. Воду в Крим дав - done
3. ЗАЕС здав - done
4. Маріуполь здав - done
5. 10% армії "евакуював" до полону - done
6. Танунахуй! Краще б втік
Он три года делал все, чтобы у нас не было ни флота, ни ракет, ни артиллерии, ни армии
Бідненькі, місця собі не знаходять, не знають, як "зберегти лице" путькіну.