Сьогодні ви бачите результат роботи 700 тис. українських захисників, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, що сьогодні Україну захищають 700 тис. осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю українським журналістам.
"На сьогодні це 700 тисяч - ось ви бачите результат роботи 700 тисяч людей, які воюють. 700 тисяч. Це в момент війни", - зазначив він.
Водночас, за словами президента, для такої великої країни, як Україна, потрібна армія не у 250 тисяч, а значно більша.
Зеленський вважає, що Україна була непогано готова до вторгнення Росії.
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конспiрологiя - це для зовсiм вже тупого прошарку населення. )
На Крим 8 років назад пішов значно менший "зброд", і чим все закінчилось?
Може це тобі парадні мундири орки везли маршувати на Хрещатику?
Спостерігаємо з 2019 р. - що не заява, так "зашквар"...
А їм платять боєвиє 100к, якщо вони у Києві сидять?
Могу навести пример с 56 бригады морпехов -явочных около 1600,списочного около 2400 (данные из луггандонского сайта за конец 2019 -а они я думаю придумывать ничего не будут )
якщо дiйсно 700 тисяч, то рашистському лайну потрiбно для успiшного наступу 2 мiльйони..
як тодi говнокомандуючий просрав майже все узбережжя та Херсон ?
хто-небудь, затулiть цьому недоумку пельку!
@ierikhonsky_kot
Коротенько про "здобутки":
1. Південь здав - done
2. Воду в Крим дав - done
3. ЗАЕС здав - done
4. Маріуполь здав - done
5. 10% армії "евакуював" до полону - done
6. Танунахуй! Краще б втік
Он три года делал все, чтобы у нас не было ни флота, ни ракет, ни артиллерии, ни армии
Бідненькі, місця собі не знаходять, не знають, як "зберегти лице" путькіну.