Сьогодні ви бачите результат роботи 700 тис. українських захисників, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що сьогодні Україну захищають 700 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю українським журналістам.

"На сьогодні це 700 тисяч - ось ви бачите результат роботи 700 тисяч людей, які воюють. 700 тисяч. Це в момент війни", - зазначив він.

Водночас, за словами президента, для такої великої країни, як Україна, потрібна армія не у 250 тисяч, а значно більша.

Зеленський вважає, що Україна була непогано готова до вторгнення Росії.

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