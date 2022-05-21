Ракетный обстрел Краматорска рашисты произвели из оккупированной части Донбасса, - СБУ

СБУ получила неоспоримые доказательства причастности российских оккупантов к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске рашисты произвели с оккупированной Донетчины.

"Благодаря ряду исследований траектории полета ракеты и анализа других аспектов удалось установить, что удар был произведен с территории Донецкой области, которая еще с 2014 года находится под временной оккупацией России.

Эксперты подтвердили, что для обстрела применили управляемую одноступенчатую твердотопливную ракету 9М79-1 с зарядом кассет. Широкой общественности она известна как "Точка У", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, несколько комплексов с "Точкой У" размещены на оккупированных территориях Донбасса и используются захватчиками уже 8 лет.

Следователи СБУ продолжают свою работу и пополняют доказательную базу в рамках уголовного производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в результате обстрела Краматорска российскими оккупантами погиб 61 человек, а 121 получили ранения.

Также читайте: Сегодня вы видите результат работы 700 тыс. украинских защитников, - Зеленский