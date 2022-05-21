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Новости Война
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Ракетный обстрел Краматорска рашисты произвели из оккупированной части Донбасса, - СБУ

краматорськ

СБУ получила неоспоримые доказательства причастности российских оккупантов к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске рашисты произвели с оккупированной Донетчины.

"Благодаря ряду исследований траектории полета ракеты и анализа других аспектов удалось установить, что удар был произведен с территории Донецкой области, которая еще с 2014 года находится под временной оккупацией России.

Эксперты подтвердили, что для обстрела применили управляемую одноступенчатую твердотопливную ракету 9М79-1 с зарядом кассет. Широкой общественности она известна как "Точка У", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, несколько комплексов с "Точкой У" размещены на оккупированных территориях Донбасса и используются захватчиками уже 8 лет.

Следователи СБУ продолжают свою работу и пополняют доказательную базу в рамках уголовного производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в результате обстрела Краматорска российскими оккупантами погиб 61 человек, а 121 получили ранения.

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Краматорськ (2272) обстрел (26906) СБУ (19855)


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21.05.2022 12:19 Ответить
Якщо втрат немає то це наша перемога. Ну, якщо рахувати по зєбільному.
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21.05.2022 12:19 Ответить
Продуктивно працює
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21.05.2022 12:20 Ответить
Ну добре,до Чонгара в України ракет нема щоб добити,а до окупованих території,де зібралися ті ***** пчьолкі і шкодять ,і шкодять?
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21.05.2022 12:23 Ответить
А де удар у відповідь, або там наші громадяни (сепари поголовно) і русіші швайне. А ми гуманісти. Це шо за *уйня? Так всю Україну перетворять на руїну найближчим часом - а сепари і кацапи живуть собі спокійно ніяких руйнувань.
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21.05.2022 12:34 Ответить
А шо? Більш корисних цілей нема? Де потрібно там наші і працюють: Ізюм, Рубіжне, Гуляйполе, Херсон
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21.05.2022 12:47 Ответить
Потрібно перестати бути статистами, звідки прилетіла туди повина полетіти наша ракета
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21.05.2022 12:59 Ответить
тоді у доблєстного СБУ роботи не буде. Залишиться тільки телефони підслуховувати та ганяти продавців цигарок...

Он Венедіктова працює - скоро винесуть кацапу вирок за вбивство.
Ну, якщо не виникнуть якісь додаткові обставини...
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21.05.2022 13:22 Ответить
Яка глибока думка- Ракетний обстріл Краматорська рашисти здійснили з окупованої частини Донеччини, - СБУ. А що, були версії про рептилоїдів чи агресію зі сторони планети Мельмак.
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21.05.2022 14:11 Ответить
 
 