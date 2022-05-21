Ракетный обстрел Краматорска рашисты произвели из оккупированной части Донбасса, - СБУ
СБУ получила неоспоримые доказательства причастности российских оккупантов к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске рашисты произвели с оккупированной Донетчины.
"Благодаря ряду исследований траектории полета ракеты и анализа других аспектов удалось установить, что удар был произведен с территории Донецкой области, которая еще с 2014 года находится под временной оккупацией России.
Эксперты подтвердили, что для обстрела применили управляемую одноступенчатую твердотопливную ракету 9М79-1 с зарядом кассет. Широкой общественности она известна как "Точка У", - говорится в сообщении.
По информации СБУ, несколько комплексов с "Точкой У" размещены на оккупированных территориях Донбасса и используются захватчиками уже 8 лет.
Следователи СБУ продолжают свою работу и пополняют доказательную базу в рамках уголовного производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в результате обстрела Краматорска российскими оккупантами погиб 61 человек, а 121 получили ранения.
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Он Венедіктова працює - скоро винесуть кацапу вирок за вбивство.
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