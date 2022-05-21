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Новини Війна
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Ракетний обстріл Краматорська рашисти здійснили з окупованої частини Донеччини, - СБУ

краматорськ

СБУ отримала беззаперечні докази причетності російських окупантів до обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську 8 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, ракетний обстріл залізничного вокзалу у Краматорську рашисти здійснили з окупованої Донеччини.

"Завдяки низці досліджень траєкторії польоту ракети та аналізу інших аспектів вдалося встановити, що удар було здійснено з території Донецької області, яка ще з 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією рф.

Експерти підтвердили, що для обстрілу застосували керовану одноступінчасту твердопаливну ракету 9М79-1 із зарядом касет. На широкий загал вона відома як "Точка У", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, декілька комплексів із "Точкою У" розміщені на окупованих територіях Донбасу та використовуються загарбниками вже протягом 8 років.

Слідчі СБУ продовжують свою роботу і поповнюють доказову базу у межах кримінального провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Краматорська російськими окупантами загинула 61 особа, а 121 отримали поранення.

Читайте: 22-річний мешканець Краматорська передавав дані про позиції ЗСУ. Наразі він під вартою

Автор: 

Краматорськ (649) обстріл (28228) СБУ (12774)


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21.05.2022 12:19 Відповісти
Якщо втрат немає то це наша перемога. Ну, якщо рахувати по зєбільному.
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21.05.2022 12:19 Відповісти
Продуктивно працює
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21.05.2022 12:20 Відповісти
Ну добре,до Чонгара в України ракет нема щоб добити,а до окупованих території,де зібралися ті ***** пчьолкі і шкодять ,і шкодять?
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21.05.2022 12:23 Відповісти
А де удар у відповідь, або там наші громадяни (сепари поголовно) і русіші швайне. А ми гуманісти. Це шо за *уйня? Так всю Україну перетворять на руїну найближчим часом - а сепари і кацапи живуть собі спокійно ніяких руйнувань.
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21.05.2022 12:34 Відповісти
А шо? Більш корисних цілей нема? Де потрібно там наші і працюють: Ізюм, Рубіжне, Гуляйполе, Херсон
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21.05.2022 12:47 Відповісти
Потрібно перестати бути статистами, звідки прилетіла туди повина полетіти наша ракета
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21.05.2022 12:59 Відповісти
тоді у доблєстного СБУ роботи не буде. Залишиться тільки телефони підслуховувати та ганяти продавців цигарок...

Он Венедіктова працює - скоро винесуть кацапу вирок за вбивство.
Ну, якщо не виникнуть якісь додаткові обставини...
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21.05.2022 13:22 Відповісти
Яка глибока думка- Ракетний обстріл Краматорська рашисти здійснили з окупованої частини Донеччини, - СБУ. А що, були версії про рептилоїдів чи агресію зі сторони планети Мельмак.
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21.05.2022 14:11 Відповісти
 
 