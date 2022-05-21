Ракетний обстріл Краматорська рашисти здійснили з окупованої частини Донеччини, - СБУ

СБУ отримала беззаперечні докази причетності російських окупантів до обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську 8 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, ракетний обстріл залізничного вокзалу у Краматорську рашисти здійснили з окупованої Донеччини.

"Завдяки низці досліджень траєкторії польоту ракети та аналізу інших аспектів вдалося встановити, що удар було здійснено з території Донецької області, яка ще з 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією рф.



Експерти підтвердили, що для обстрілу застосували керовану одноступінчасту твердопаливну ракету 9М79-1 із зарядом касет. На широкий загал вона відома як "Точка У", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, декілька комплексів із "Точкою У" розміщені на окупованих територіях Донбасу та використовуються загарбниками вже протягом 8 років.

Слідчі СБУ продовжують свою роботу і поповнюють доказову базу у межах кримінального провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Краматорська російськими окупантами загинула 61 особа, а 121 отримали поранення.

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