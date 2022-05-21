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Новости Война
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Наладили два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольственного экспорта, - Кулеба

кулеба

Украина и партнеры наладили два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольственного экспорта.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Россия подвергает миллионы людей голоду, блокируя наши порты. Вместе с партнерами Украина наладила два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольственного экспорта и спасения Африки и других регионов от голода", - говорится в сообщении.

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продовольствие (262) Кулеба Дмитрий (2880)


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Ви не МЗС Африки.а МЗС України.Чому ви не думаєте за свою країну.А якщо не можете налагодить торгівлю не шукайте відмазки своєї непрофесійності.
Чомусь наші волонтери знаходять все не зважаючи на всі перешкоди які їм роблять.
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21.05.2022 13:20 Ответить
Вот-вот

А не дай Бог не хватит самим - я даже знаю, кто будет виноват.
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21.05.2022 13:28 Ответить
Як там канал через бульбасраких, вже працює втіхаря?
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21.05.2022 13:51 Ответить
 
 