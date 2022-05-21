Наладили два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольственного экспорта, - Кулеба
Украина и партнеры наладили два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольственного экспорта.
Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Россия подвергает миллионы людей голоду, блокируя наши порты. Вместе с партнерами Украина наладила два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольственного экспорта и спасения Африки и других регионов от голода", - говорится в сообщении.
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Чомусь наші волонтери знаходять все не зважаючи на всі перешкоди які їм роблять.
А не дай Бог не хватит самим - я даже знаю, кто будет виноват.