Наладили два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольственного экспорта, - Кулеба

Украина и партнеры наладили два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольственного экспорта.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Россия подвергает миллионы людей голоду, блокируя наши порты. Вместе с партнерами Украина наладила два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольственного экспорта и спасения Африки и других регионов от голода", - говорится в сообщении.

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