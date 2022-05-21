Налагодили два альтернативні наземні маршрути для доставки продовольчого експорту, - Кулеба

Україна та партнери налагодили два альтернативних наземних маршрути для доставки продовольчого експорту.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія наражає мільйони людей на голод, блокуючи наші порти. Разом з партнерами Україна налагодила два альтернативних наземних маршрути для доставки продовольчого експорту і порятунку Африки та інших регіонів від голоду", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Кулеба про візит Папи Римського Франциска в Україну: "Це саме той момент, коли пастир має бути зі своєю паствою"