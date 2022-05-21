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Новини Війна
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Налагодили два альтернативні наземні маршрути для доставки продовольчого експорту, - Кулеба

кулеба

Україна та партнери налагодили два альтернативних наземних маршрути для доставки продовольчого експорту.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія наражає мільйони людей на голод, блокуючи наші порти. Разом з партнерами Україна налагодила два альтернативних наземних маршрути для доставки продовольчого експорту і порятунку Африки та інших регіонів від голоду", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Кулеба про візит Папи Римського Франциска в Україну: "Це саме той момент, коли пастир має бути зі своєю паствою"

Автор: 

продовольство (337) Кулеба Дмитро (3604)


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Ви не МЗС Африки.а МЗС України.Чому ви не думаєте за свою країну.А якщо не можете налагодить торгівлю не шукайте відмазки своєї непрофесійності.
Чомусь наші волонтери знаходять все не зважаючи на всі перешкоди які їм роблять.
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21.05.2022 13:20 Відповісти
Вот-вот

А не дай Бог не хватит самим - я даже знаю, кто будет виноват.
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21.05.2022 13:28 Відповісти
Як там канал через бульбасраких, вже працює втіхаря?
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21.05.2022 13:51 Відповісти
 
 