Налагодили два альтернативні наземні маршрути для доставки продовольчого експорту, - Кулеба
Україна та партнери налагодили два альтернативних наземних маршрути для доставки продовольчого експорту.
Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія наражає мільйони людей на голод, блокуючи наші порти. Разом з партнерами Україна налагодила два альтернативних наземних маршрути для доставки продовольчого експорту і порятунку Африки та інших регіонів від голоду", - йдеться в повідомленні.
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Чомусь наші волонтери знаходять все не зважаючи на всі перешкоди які їм роблять.
А не дай Бог не хватит самим - я даже знаю, кто будет виноват.