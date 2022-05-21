Мужчины на оккупированном Донбассе отказываются воевать против Украины, - ГУР МО
На фоне военных неудач и потерь живой силы, которые каждый день испытывают оккупационные войска, население Донбасса пытается саботировать указания захватчиков и избегать любого сотрудничества с органами оккупационных властей.
Об этом сообщает ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"После полного разгрома защитниками Украины нескольких подразделений, в состав которых входили насильственно мобилизованные жители Донбасса, мужчины из Донецкой и Луганской области, даже несмотря на угрозы арестов, категорически отказываются воевать в вооруженных силах России", - говорится в сообщении.
Также жители оккупированного Донбасса активизируют сотрудничество с разведывательными и правоохранительными органами Украины.
Отмечается, что в российские оккупационные администрации из Москвы поступило срочное указание проводить неотложные мероприятия по поднятию боевого духа оккупантов в военных подразделениях и среди населения временно неподконтрольных Украине территориях. Завезенные в Донецк и Луганск российские пропагандисты уже снимают агитационные ролики и фильмы об успехах и победах, организуют концерты и создают музеи боевой славы.
"Недавно в так называемом "МВД ДНР" открылась выставка "Нацизм на Украине". Как всегда бездарно оккупанты пытаются выдать предметы времен Второй мировой войны, как личные вещи современных защитников Украины. Информацию о преступной деятельности причастных к ее открытию лиц, по собственной инициативе, было передано в органы украинской власти сразу несколькими десятками патриотически настроенных дончан", - подытожили в ГУР МО.
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Юрист Андрій Смирнов призначений заступником керівника Офісу президента України Володимира Зеленського.
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В субботу, 21 мая, в подмосковном Жуковском произошел крупный пожар.
Очевидцы поделились фото и видео возгорания.
По предварительным данным, загорелась трансформаторная подстанция на территории Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. профессора Н. Е. Жуковского. Пожар начался около 9 утра.
На видео пользователей соцсетей видно, что в небо поднимается огромный столб черного дыма. Возгорание было видно из разных, даже удаленных, точек города.
Осенью 2021 года, когда Путлер принял решение о нападении на Украину, в ОРДЛО начали активную скрытую мобилизацию. С огромным трудом довели численность своих т.н. "армий" до 45 000 - 50 000 человек. После чего заявления стали скромнее и фигурировала цифра в 100 000 мобилизационного резерва.
В марте, после первых разгромов колонн РФ, в ОРДЛО была объявлена всеобщая мобилизация. От хозяев (РФ) пришла разнарядка: в кратчайший срок поставить под ружье не менее 50 000 человек. За март, апрель, май удалось мобилизовать не более 10 000 человек. Это не мало, но далеко не 50 000, и уж тем более не 100 000. Принудительная мобилизация в ОРДЛО продолжается. Но я не смог уже найти ни единой, даже приблизительной, цифры мобилизованных. Т.е. они перешли в режим "сколько отловим - столько и будет". Думаю в течении ближайших месяцев отловят максимум столько же (10 000). А дальше, для продолжения принудительной мобилизации придется применять уже репрессивные, сталинские методы. Это может привести к социальному взрыву, который вынуждены будут гасить кадыровцами и русским ОМОНом.