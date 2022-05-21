Мужчины на оккупированном Донбассе отказываются воевать против Украины, - ГУР МО

На фоне военных неудач и потерь живой силы, которые каждый день испытывают оккупационные войска, население Донбасса пытается саботировать указания захватчиков и избегать любого сотрудничества с органами оккупационных властей.

Об этом сообщает ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"После полного разгрома защитниками Украины нескольких подразделений, в состав которых входили насильственно мобилизованные жители Донбасса, мужчины из Донецкой и Луганской области, даже несмотря на угрозы арестов, категорически отказываются воевать в вооруженных силах России", - говорится в сообщении.

Также жители оккупированного Донбасса активизируют сотрудничество с разведывательными и правоохранительными органами Украины.

Отмечается, что в российские оккупационные администрации из Москвы поступило срочное указание проводить неотложные мероприятия по поднятию боевого духа оккупантов в военных подразделениях и среди населения временно неподконтрольных Украине территориях. Завезенные в Донецк и Луганск российские пропагандисты уже снимают агитационные ролики и фильмы об успехах и победах, организуют концерты и создают музеи боевой славы.

"Недавно в так называемом "МВД ДНР" открылась выставка "Нацизм на Украине". Как всегда бездарно оккупанты пытаются выдать предметы времен Второй мировой войны, как личные вещи современных защитников Украины. Информацию о преступной деятельности причастных к ее открытию лиц, по собственной инициативе, было передано в органы украинской власти сразу несколькими десятками патриотически настроенных дончан", - подытожили в ГУР МО.

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