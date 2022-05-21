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Новости Война
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Мужчины на оккупированном Донбассе отказываются воевать против Украины, - ГУР МО

рф,орки,окупанти,арміярф,рашисти

На фоне военных неудач и потерь живой силы, которые каждый день испытывают оккупационные войска, население Донбасса пытается саботировать указания захватчиков и избегать любого сотрудничества с органами оккупационных властей.

Об этом сообщает ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"После полного разгрома защитниками Украины нескольких подразделений, в состав которых входили насильственно мобилизованные жители Донбасса, мужчины из Донецкой и Луганской области, даже несмотря на угрозы арестов, категорически отказываются воевать в вооруженных силах России", - говорится в сообщении.

Также жители оккупированного Донбасса активизируют сотрудничество с разведывательными и правоохранительными органами Украины.

Отмечается, что в российские оккупационные администрации из Москвы поступило срочное указание проводить неотложные мероприятия по поднятию боевого духа оккупантов в военных подразделениях и среди населения временно неподконтрольных Украине территориях. Завезенные в Донецк и Луганск российские пропагандисты уже снимают агитационные ролики и фильмы об успехах и победах, организуют концерты и создают музеи боевой славы.

"Недавно в так называемом "МВД ДНР" открылась выставка "Нацизм на Украине". Как всегда бездарно оккупанты пытаются выдать предметы времен Второй мировой войны, как личные вещи современных защитников Украины. Информацию о преступной деятельности причастных к ее открытию лиц, по собственной инициативе, было передано в органы украинской власти сразу несколькими десятками патриотически настроенных дончан", - подытожили в ГУР МО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленская рассказала, что не видела мужа 2,5 месяца

оккупация (10119) разведка (4170) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+16
гнида
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21.05.2022 13:44
+13
На московії чергова бавовна - https://youtu.be/*********** горить трансформаторна підстанція інституту ЦАГІ
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21.05.2022 13:39
+13
Якщо ви потрапите до "фільтраційного" лагеря рашістів, то маєте хоча б знати, завдяки дбайливому піклуванню якого керівника злочинного угруповання "********", ця подія відбулась
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21.05.2022 13:46
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Отказываются....но не все.
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21.05.2022 13:35 Ответить
Хто хоче здохнути за чепушиліна, той іде в окопи, або в атаку.
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21.05.2022 13:50 Ответить
Курячі аусвайси отримали? Ідіть на утилізацію.
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21.05.2022 13:37 Ответить
На московії чергова бавовна - https://youtu.be/*********** горить трансформаторна підстанція інституту ЦАГІ
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21.05.2022 13:39 Ответить
Скоро орки их с кирпичами в атаку погонят как при Жукове.
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21.05.2022 13:41 Ответить
В Мариуполе был замечательный оркестр, их под дулами автоматов орки погнали на азовсталь, они даже стрелять не умели
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21.05.2022 13:42 Ответить
Кажется это из Донецка , а не Мариуполя .
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21.05.2022 14:18 Ответить
У лютому 2020 року соратник Януковича Портнов пише пост у своїх аккаунтах в соц.медіа із закликом про допомогу у формуванні списків для майбутніх «фільтраційних» цілей.(на Херсонщині приходили адресно до проукраїнських активістів
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21.05.2022 13:42 Ответить
гнида
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21.05.2022 13:44 Ответить
Якщо ви потрапите до "фільтраційного" лагеря рашістів, то маєте хоча б знати, завдяки дбайливому піклуванню якого керівника злочинного угруповання "********", ця подія відбулась
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21.05.2022 13:46 Ответить
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21.05.2022 14:43 Ответить
Людина Портнова і адвокат "батька ЛНР": хто такий Андрій Смирнов і ким його призначив Зеленський,



Юрист Андрій Смирнов призначений заступником керівника Офісу президента України Володимира Зеленського.
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21.05.2022 14:11 Ответить
Зараз , багато людей кажуть, що Зе-лені підор@си, не такі вже і ...зелені!
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21.05.2022 16:26 Ответить
на расее опять горыть-палае !!!
///
В субботу, 21 мая, в подмосковном Жуковском произошел крупный пожар.
Очевидцы поделились фото и видео возгорания.

По предварительным данным, загорелась трансформаторная подстанция на территории Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. профессора Н. Е. Жуковского. Пожар начался около 9 утра.

На видео пользователей соцсетей видно, что в небо поднимается огромный столб черного дыма. Возгорание было видно из разных, даже удаленных, точек города.

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21.05.2022 13:47 Ответить
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21.05.2022 14:00 Ответить
Але ми все одно прийдемо по кожного
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21.05.2022 14:05 Ответить
В 2021 в ОРДЛО заявляли, что у них мобилизационный резерв составляет около 300 000 человек.
Осенью 2021 года, когда Путлер принял решение о нападении на Украину, в ОРДЛО начали активную скрытую мобилизацию. С огромным трудом довели численность своих т.н. "армий" до 45 000 - 50 000 человек. После чего заявления стали скромнее и фигурировала цифра в 100 000 мобилизационного резерва.
В марте, после первых разгромов колонн РФ, в ОРДЛО была объявлена всеобщая мобилизация. От хозяев (РФ) пришла разнарядка: в кратчайший срок поставить под ружье не менее 50 000 человек. За март, апрель, май удалось мобилизовать не более 10 000 человек. Это не мало, но далеко не 50 000, и уж тем более не 100 000. Принудительная мобилизация в ОРДЛО продолжается. Но я не смог уже найти ни единой, даже приблизительной, цифры мобилизованных. Т.е. они перешли в режим "сколько отловим - столько и будет". Думаю в течении ближайших месяцев отловят максимум столько же (10 000). А дальше, для продолжения принудительной мобилизации придется применять уже репрессивные, сталинские методы. Это может привести к социальному взрыву, который вынуждены будут гасить кадыровцами и русским ОМОНом.
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21.05.2022 14:31 Ответить
дырляндский спецотлов:

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21.05.2022 14:46 Ответить
Ашослучілось?
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21.05.2022 15:09 Ответить
Ни кому неохота быть пушечным мясом.А тем более когда освободим Донбасс то куда им бежать?? В срашку???так их и там в Магадан отправят как предателей.
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21.05.2022 15:54 Ответить
 
 