Чоловіки на окупованому Донбасі відмовляються воювати проти України, - ГУР МО
На фоні військових невдач та втрат живої сили, яких кожного дня зазнають окупаційні війська, населення Донбасу намагається саботувати вказівки загарбників та уникати будь-якої співпраці з органами окупаційної влади.
Про це повідомляє ГУР Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Після повного розгрому захисниками України кількох підрозділів, до складу яких входили насильно мобілізовані мешканці Донбасу, чоловіки з Донеччини та Луганщини, навіть попри загрози арештів, категорично відмовляються воювати в збройних силах рф", - йдеться в повідомленні.
Також мешканці окупованого Донбасу активізують співпрацю з розвідувальними та правоохоронними органами України.
Зазначається, що до російських окупаційних адміністрацій з Москви надійшла термінова вказівка проводити невідкладні заходи з підняття бойового духу окупантів у військових підрозділах та серед населення тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Завезені до Донецька та Луганська російські пропагандисти вже знімають агітаційні ролики та фільми про успіхи та перемоги, організовують концерти та створюють музеї бойової слави.
"Нещодавно в так званому "МВД ДНР" відкрилася виставка "Нацизм на Украине". Як завжди бездарно окупанти намагаються видати предмети часів Другої світової війни, як особисті речі сучасних захисників України. Інформацію про злочинну діяльність причетних до її відкриття осіб, за власною ініціативою, було передано до органів української влади одразу кількома десятками патріотично налаштованих донеччан", - підсумували в ГУР МО.
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Юрист Андрій Смирнов призначений заступником керівника Офісу президента України Володимира Зеленського.
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В субботу, 21 мая, в подмосковном Жуковском произошел крупный пожар.
Очевидцы поделились фото и видео возгорания.
По предварительным данным, загорелась трансформаторная подстанция на территории Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. профессора Н. Е. Жуковского. Пожар начался около 9 утра.
На видео пользователей соцсетей видно, что в небо поднимается огромный столб черного дыма. Возгорание было видно из разных, даже удаленных, точек города.
Осенью 2021 года, когда Путлер принял решение о нападении на Украину, в ОРДЛО начали активную скрытую мобилизацию. С огромным трудом довели численность своих т.н. "армий" до 45 000 - 50 000 человек. После чего заявления стали скромнее и фигурировала цифра в 100 000 мобилизационного резерва.
В марте, после первых разгромов колонн РФ, в ОРДЛО была объявлена всеобщая мобилизация. От хозяев (РФ) пришла разнарядка: в кратчайший срок поставить под ружье не менее 50 000 человек. За март, апрель, май удалось мобилизовать не более 10 000 человек. Это не мало, но далеко не 50 000, и уж тем более не 100 000. Принудительная мобилизация в ОРДЛО продолжается. Но я не смог уже найти ни единой, даже приблизительной, цифры мобилизованных. Т.е. они перешли в режим "сколько отловим - столько и будет". Думаю в течении ближайших месяцев отловят максимум столько же (10 000). А дальше, для продолжения принудительной мобилизации придется применять уже репрессивные, сталинские методы. Это может привести к социальному взрыву, который вынуждены будут гасить кадыровцами и русским ОМОНом.