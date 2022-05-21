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Новини Війна
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Чоловіки на окупованому Донбасі відмовляються воювати проти України, - ГУР МО

рф,орки,окупанти,арміярф,рашисти

На фоні військових невдач та втрат живої сили, яких кожного дня зазнають окупаційні війська, населення Донбасу намагається саботувати вказівки загарбників та уникати будь-якої співпраці з органами окупаційної влади.

Про це повідомляє ГУР Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Після повного розгрому захисниками України кількох підрозділів, до складу яких входили насильно мобілізовані мешканці Донбасу, чоловіки з Донеччини та Луганщини, навіть попри загрози арештів, категорично відмовляються воювати в збройних силах рф", - йдеться в повідомленні.

Також мешканці окупованого Донбасу активізують співпрацю з розвідувальними та правоохоронними органами України.

Зазначається, що до російських окупаційних адміністрацій з Москви надійшла термінова вказівка проводити невідкладні заходи з підняття бойового духу окупантів у військових підрозділах та серед населення тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Завезені до Донецька та Луганська російські пропагандисти вже знімають агітаційні ролики та фільми про успіхи та перемоги, організовують концерти та створюють музеї бойової слави.

"Нещодавно в так званому "МВД ДНР" відкрилася виставка "Нацизм на Украине". Як завжди бездарно окупанти намагаються видати предмети часів Другої світової війни, як особисті речі сучасних захисників України. Інформацію про злочинну діяльність причетних до її відкриття осіб, за власною ініціативою, було передано до органів української влади одразу кількома десятками патріотично налаштованих донеччан", - підсумували в ГУР МО.

Також читайте: Росія спробувала реалізувати в Україні концепцію "розвідувального удару", але їй бракує БПЛА, - розвідка Великої Британії

Автор: 

окупація (6668) розвідка (3856) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+16
гнида
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21.05.2022 13:44
+13
На московії чергова бавовна - https://youtu.be/*********** горить трансформаторна підстанція інституту ЦАГІ
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21.05.2022 13:39
+13
Якщо ви потрапите до "фільтраційного" лагеря рашістів, то маєте хоча б знати, завдяки дбайливому піклуванню якого керівника злочинного угруповання "********", ця подія відбулась
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21.05.2022 13:46
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Отказываются....но не все.
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21.05.2022 13:35 Відповісти
Хто хоче здохнути за чепушиліна, той іде в окопи, або в атаку.
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21.05.2022 13:50 Відповісти
Курячі аусвайси отримали? Ідіть на утилізацію.
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21.05.2022 13:37 Відповісти
На московії чергова бавовна - https://youtu.be/*********** горить трансформаторна підстанція інституту ЦАГІ
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21.05.2022 13:39 Відповісти
Скоро орки их с кирпичами в атаку погонят как при Жукове.
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21.05.2022 13:41 Відповісти
В Мариуполе был замечательный оркестр, их под дулами автоматов орки погнали на азовсталь, они даже стрелять не умели
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21.05.2022 13:42 Відповісти
Кажется это из Донецка , а не Мариуполя .
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21.05.2022 14:18 Відповісти
У лютому 2020 року соратник Януковича Портнов пише пост у своїх аккаунтах в соц.медіа із закликом про допомогу у формуванні списків для майбутніх «фільтраційних» цілей.(на Херсонщині приходили адресно до проукраїнських активістів
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21.05.2022 13:42 Відповісти
гнида
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21.05.2022 13:44 Відповісти
Якщо ви потрапите до "фільтраційного" лагеря рашістів, то маєте хоча б знати, завдяки дбайливому піклуванню якого керівника злочинного угруповання "********", ця подія відбулась
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21.05.2022 13:46 Відповісти
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21.05.2022 14:43 Відповісти
Людина Портнова і адвокат "батька ЛНР": хто такий Андрій Смирнов і ким його призначив Зеленський,



Юрист Андрій Смирнов призначений заступником керівника Офісу президента України Володимира Зеленського.
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21.05.2022 14:11 Відповісти
Зараз , багато людей кажуть, що Зе-лені підор@си, не такі вже і ...зелені!
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21.05.2022 16:26 Відповісти
на расее опять горыть-палае !!!
///
В субботу, 21 мая, в подмосковном Жуковском произошел крупный пожар.
Очевидцы поделились фото и видео возгорания.

По предварительным данным, загорелась трансформаторная подстанция на территории Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. профессора Н. Е. Жуковского. Пожар начался около 9 утра.

На видео пользователей соцсетей видно, что в небо поднимается огромный столб черного дыма. Возгорание было видно из разных, даже удаленных, точек города.

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21.05.2022 13:47 Відповісти
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21.05.2022 14:00 Відповісти
Але ми все одно прийдемо по кожного
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21.05.2022 14:05 Відповісти
В 2021 в ОРДЛО заявляли, что у них мобилизационный резерв составляет около 300 000 человек.
Осенью 2021 года, когда Путлер принял решение о нападении на Украину, в ОРДЛО начали активную скрытую мобилизацию. С огромным трудом довели численность своих т.н. "армий" до 45 000 - 50 000 человек. После чего заявления стали скромнее и фигурировала цифра в 100 000 мобилизационного резерва.
В марте, после первых разгромов колонн РФ, в ОРДЛО была объявлена всеобщая мобилизация. От хозяев (РФ) пришла разнарядка: в кратчайший срок поставить под ружье не менее 50 000 человек. За март, апрель, май удалось мобилизовать не более 10 000 человек. Это не мало, но далеко не 50 000, и уж тем более не 100 000. Принудительная мобилизация в ОРДЛО продолжается. Но я не смог уже найти ни единой, даже приблизительной, цифры мобилизованных. Т.е. они перешли в режим "сколько отловим - столько и будет". Думаю в течении ближайших месяцев отловят максимум столько же (10 000). А дальше, для продолжения принудительной мобилизации придется применять уже репрессивные, сталинские методы. Это может привести к социальному взрыву, который вынуждены будут гасить кадыровцами и русским ОМОНом.
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21.05.2022 14:31 Відповісти
дырляндский спецотлов:

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21.05.2022 14:46 Відповісти
Ашослучілось?
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21.05.2022 15:09 Відповісти
Ни кому неохота быть пушечным мясом.А тем более когда освободим Донбасс то куда им бежать?? В срашку???так их и там в Магадан отправят как предателей.
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21.05.2022 15:54 Відповісти
 
 