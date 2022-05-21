Зеленская рассказала, что не видела мужа 2,5 месяца

Супруги Владимир и Елены Зеленская после начала полномасштабного российского вторжения в Украину не виделись 2,5 месяца.

Об этом она рассказала в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам первой леди, два с половиной месяца войны они только общались с ним по телефону.

"Никто у меня мужа не отнимет, даже война. Но да, он живет на работе. Мы его почти не видим", - сказала Зеленская.

Елена Зеленская поблагодарила журналистов за возможность увидеться с мужем.

"Это такая прекрасная возможность попить вместе чай. Магия телевидения. Очень вам спасибо за это", - обратилась она к организаторам телемарафона.

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"Не могу сказать, что наша семья очень изменилась. Мы держимся. Все хорошо. В нашей семье так же порядок. К сожалению, мы не можем посидеть, поужинать всей семьей, обсудить все дела. Ждем, как и все, что можно будет обьедениться скоро", - добавила она.