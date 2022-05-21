Зеленская рассказала, что не видела мужа 2,5 месяца
Супруги Владимир и Елены Зеленская после начала полномасштабного российского вторжения в Украину не виделись 2,5 месяца.
Об этом она рассказала в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
По словам первой леди, два с половиной месяца войны они только общались с ним по телефону.
"Никто у меня мужа не отнимет, даже война. Но да, он живет на работе. Мы его почти не видим", - сказала Зеленская.
Елена Зеленская поблагодарила журналистов за возможность увидеться с мужем.
"Это такая прекрасная возможность попить вместе чай. Магия телевидения. Очень вам спасибо за это", - обратилась она к организаторам телемарафона.
"Не могу сказать, что наша семья очень изменилась. Мы держимся. Все хорошо. В нашей семье так же порядок. К сожалению, мы не можем посидеть, поужинать всей семьей, обсудить все дела. Ждем, как и все, что можно будет обьедениться скоро", - добавила она.
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А она - героиня, бо не видела мужа 2,5 месяца.
Точно по той же причине её муж - герой, бо не втік
і Сидор Опанасович Ковтуненко з села Бздинове також герой з тієї ж самої причини, бо не насрав вчора на дитячий майданчик.
Ви шо, не розумієте, шо пересилити себе зробити каку - то героїзм ?
Мразота манкуртська
зато ты знаешь что он жив, здоров, набрал вес и отрастил бороду... что он окружен охраной и не голодает... опять же телефон и видео-связь никто не отменял...
и он в любую минуту может приехать и обнять детей - он не в подвале и не в плену !!!!
другим женщинам намного тяжелее или даже ...фатальнее тяжелее... не жалоби!!!!
куры пользу дают
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин
ЗЄрмак або смерть?
свічка:
А інші варіанти для нас зеленими не розглядаються?
- А Янелох же ж попереджав, що він "наш вирок".
BaDaBoom:
Той всратий "квартал" на наших очах перетворився в аналог московитського кооперативу "Озеро".
"Лиже чобіт хазяїну"- набуло візуального значення.
Сергій Савка:
Матеріалізувалось, і монетизувалось - бидлом було, бидлом і залишиться!
В кого на взутті 'Єрмак'- в того з мізками щось не так.
Багато жінок не бачать своїх чоловіків , деякі не побачать зовсім. Тому Лєнці гріх скаржитись, вони з Власником у безпеці та шоколаді.
Какого хера тут вылезла?
Я своих родных в Херсоне не известно когда увижу, потому что «твій чоловік» своим «керуванням с мая 2019, тупо сдал оркам юг Украины…….😡😡😡
Про тех, кто потерял своих родных и близких/дома - вообще молчу……
Лучше бы молчала……
В слові "заради" можливо допустив помилку.
ще пiвроку i вiд України нiчого не залишиться...
Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
Коротенько про "здобутки":
1. Південь здав - done
2. Воду в Крим дав - done
3. ЗАЕС здав - done
4. Маріуполь здав - done
5. 10% армії "евакуював" до полону - done
6. Танунахуй! Краще б втік
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Спочатку здати південь України, потім захисників Маріуполя, а тепер відмовитись від українських територій...
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