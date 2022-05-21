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Новости Война
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Зеленская рассказала, что не видела мужа 2,5 месяца

зеленский,зеленская

Супруги Владимир и Елены Зеленская после начала полномасштабного российского вторжения в Украину не виделись 2,5 месяца.

Об этом она рассказала в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам первой леди, два с половиной месяца войны они только общались с ним по телефону.

"Никто у меня мужа не отнимет, даже война. Но да, он живет на работе. Мы его почти не видим", - сказала Зеленская.

Елена Зеленская поблагодарила журналистов за возможность увидеться с мужем.

"Это такая прекрасная возможность попить вместе чай. Магия телевидения. Очень вам спасибо за это", - обратилась она к организаторам телемарафона.

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"Не могу сказать, что наша семья очень изменилась. Мы держимся. Все хорошо. В нашей семье так же порядок. К сожалению, мы не можем посидеть, поужинать всей семьей, обсудить все дела. Ждем, как и все, что можно будет обьедениться скоро", - добавила она.

Зеленский Владимир (20232) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+91
телевізор увімкни - там повно його відосиків
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21.05.2022 13:14
+80
по вине твоего мужа тысячи украинских жен больше никогда не увидят своих мужей, дети своих отцов, матери своих сыновей.
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21.05.2022 13:20
+75
Бідося, треба пожаліти. А хто діток, жінок, чоловіків з Бучі, Ахтирки, Сум, Чернігова, Маріуполя, Ізюму, Балаклеї і т.д. пожаліє? Коли твоє мурло знало про вторгнення і не віддало наказу на евакуацію і оборону? Коли війський стан ввели не 23.02, як вимагала опозиція, а через 18 годин після початку війни?
Мразота манкуртська
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21.05.2022 13:16
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телевізор увімкни - там повно його відосиків
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21.05.2022 13:14 Ответить
Яке горе для Ура1ни! Скумбрия, встречай обездоленный людей на вокзале, раздавай гуманитарку,
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21.05.2022 13:19 Ответить
Під відосики хіба що помастурбувати
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21.05.2022 13:20 Ответить
Судячи з її кислої морди, вона вже років 10 не мала сексу з чоловіком.
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21.05.2022 13:33 Ответить
Допомоги від волонтерів треба?
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21.05.2022 15:45 Ответить
Ее потянут только волонтёры, которые Люсю Янукович окучивали
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21.05.2022 17:54 Ответить
Вот вам только бы зраду найти.

А она - героиня, бо не видела мужа 2,5 месяца.

Точно по той же причине её муж - герой, бо не втік

і Сидор Опанасович Ковтуненко з села Бздинове також герой з тієї ж самої причини, бо не насрав вчора на дитячий майданчик.

Ви шо, не розумієте, шо пересилити себе зробити каку - то героїзм ?
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21.05.2022 20:50 Ответить
nu kak by v Kiev uzhe mozhno priezhatj.....ni ?
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21.05.2022 13:14 Ответить
Я плакаю🤧
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21.05.2022 13:15 Ответить
сльози мішають мені тикати клаву
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21.05.2022 20:12 Ответить
)) ещё один дубровский и машенька. тоже сношаются через дупло.
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21.05.2022 13:15 Ответить
Відкрив Цензор, а попав в Cosmopoliten
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21.05.2022 13:16 Ответить
Гірше, журнал "Наталі" або "Ліза"
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21.05.2022 13:17 Ответить
Бідося, треба пожаліти. А хто діток, жінок, чоловіків з Бучі, Ахтирки, Сум, Чернігова, Маріуполя, Ізюму, Балаклеї і т.д. пожаліє? Коли твоє мурло знало про вторгнення і не віддало наказу на евакуацію і оборону? Коли війський стан ввели не 23.02, як вимагала опозиція, а через 18 годин після початку війни?
Мразота манкуртська
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21.05.2022 13:16 Ответить
Романтика
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21.05.2022 13:17 Ответить
який нєлох, така і скумбрія.
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21.05.2022 13:17 Ответить
а що ж так БАЦА ХОЦА???
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21.05.2022 13:17 Ответить
повзело ей, почти вся Украина хотела бы не видеть его совсем
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21.05.2022 13:18 Ответить
по вине твоего мужа тысячи украинских жен больше никогда не увидят своих мужей, дети своих отцов, матери своих сыновей.
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21.05.2022 13:20 Ответить
абридались все !!!
зато ты знаешь что он жив, здоров, набрал вес и отрастил бороду... что он окружен охраной и не голодает... опять же телефон и видео-связь никто не отменял...
и он в любую минуту может приехать и обнять детей - он не в подвале и не в плену !!!!
другим женщинам намного тяжелее или даже ...фатальнее тяжелее... не жалоби!!!!
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21.05.2022 13:20 Ответить
Лєнку попердолило?
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21.05.2022 13:20 Ответить
У скумбрии по 8грн зачесалась чешуя...
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21.05.2022 13:20 Ответить
Кого цікавить та лабуда? До речі-чи вивчила вона ціни на скумбрію?
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21.05.2022 13:21 Ответить
Тю, то нехай повертається до Києва, чи ще ніззя?
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21.05.2022 13:21 Ответить
нехай воно до неї їде.
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21.05.2022 14:59 Ответить
а как все остальные украинцы, которые воюют, женщины и дети уехавшие от войны... ? пусть лучше вспомнит, что говорил всей Украине ее муженек про шашлычки на 9 мая Лучше бы эта курица не пиарилась и сочувствия/жалости от нас не просила
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21.05.2022 13:23 Ответить
зачем ты обижаешь кур ?

куры пользу дают
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21.05.2022 20:15 Ответить
Казала, що іще б стільки ж не бачила?
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21.05.2022 13:25 Ответить
Він зайнятий. Разом з 95 кварталом готує собі заміну.

https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин

ЗЄрмак або смерть?
свічка:
 А інші варіанти для нас зеленими не розглядаються?
- А Янелох же ж попереджав, що він "наш вирок".
BaDaBoom:
 Той всратий "квартал" на наших очах перетворився в аналог московитського кооперативу "Озеро".
"Лиже чобіт хазяїну"- набуло візуального значення.
Сергій Савка:
Матеріалізувалось, і монетизувалось - бидлом було, бидлом і залишиться!
В кого на взутті 'Єрмак'- в того з мізками щось не так.
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21.05.2022 13:25 Ответить
Краще б ти його зовсім загубила в черзі за скумбрією…
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21.05.2022 13:26 Ответить
Під час другої світової війни, британська королева була санітаркою у військовому шпиталі. Поясніть, чому задовго до війни перша ляді втікла з країни? Чому вона не волонтерить і не допомогає перемозі України?!!! Чи війна в Україні - це не її війна? І взагалі, у мене складається таке враження, що ці обоє зеленські найняті актори, які лише грають свої ролі аби якнайдовше залишатися на посаді. Їм на країну наплювати.
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21.05.2022 13:28 Ответить
А воно їй треба?
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21.05.2022 13:32 Ответить
Штати в рамках глобальної допомоги відряджають супервайзерів, бо крадівництво не перестає бути, ще й в проґресі. Супервайзери походу обов'язково додадуть інфо, яка буде шикарним додатком до вироку Суду хоча б штату Делавер - здогадуєтеся, ж про кого йдеться. Барадатая бабушка. Та й не тільки про оте нещасливе злодійкувате жидво посліднє ( не плутайте з жидами, котрі є патріотами як Землі Обітованої, так і довільно країни мешкання та громадянства). Дійде вироку справа фірташа, гудка рудого теж виведуть на рівень зеро. Стовідсотково, що й асфальтоукладчик загримить теж під ці теми .БУДУТЬ шалені фінансові вливання багатьох фінансових інституцій, генеральна відбудова і апґрейд економіки, і оцим вошивцям немає місця в Україні.
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21.05.2022 15:04 Ответить
її Зеля не забув евакувати заздалегідь, на відміну від людей Бучі, Ірпіня, Гостемель та інших міст.
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21.05.2022 13:29 Ответить
Бо ж він не втік як ти втікла.
Багато жінок не бачать своїх чоловіків , деякі не побачать зовсім. Тому Лєнці гріх скаржитись, вони з Власником у безпеці та шоколаді.
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21.05.2022 13:30 Ответить
Вовчиком*
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21.05.2022 13:31 Ответить
вот и все что нужно знать про зеленских ..........................
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21.05.2022 13:30 Ответить
мученики
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21.05.2022 13:32 Ответить
Твоё дело гуманитарная миссия. Азов сталь. Дети(которых много пострадавших)
Какого хера тут вылезла?
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21.05.2022 13:38 Ответить
Зєбоби плачуть
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21.05.2022 13:38 Ответить
К сожалению многие украинки никогда уже не смогут увидеть своих мужей...
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21.05.2022 13:39 Ответить
Ну і що? Я свою сімю не бачив 8 місяців - через ваші 30 річні реформи, довелося ще до війни поїхати на роботу за кордон. Війна от якраз нас і об'єднала - сімя приїхала до мене.
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21.05.2022 13:48 Ответить
Ну все! Срочно сдать Украину рашистам, чтоб можно было наконец увидеться с драгоценным янелохом. Тот тоже плакал уже, как бы хорошо уже на 24 февраля опять вернуться.
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21.05.2022 13:49 Ответить
Мы ОЧЕНЬ обезпокоены )
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21.05.2022 13:53 Ответить
Он всё больше и больше привыкает до Андрюхи
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21.05.2022 14:05 Ответить
Тю... Я навiть його й не маю, не те що не бачив скiльки то... То й що тепер?
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21.05.2022 14:05 Ответить
Все бляха, я рыдаю!!!!!!!!!!!!!!!!! Тут больше чем пол страны не то что видеть его не могут а и слышать это голос пропитанного биндюжника!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.05.2022 14:05 Ответить
а когда зеля ответит за Мариуполь? За наших военных с Азова (по данным рашки 2439 человек!!!!), сдавшихся в плен из-за того, что "кто-то" про_бал! Я хорошо помню его вопросы Порошенко: кто ответит за Илловайск и Дебальцево! Так кто ответит за Мариуполь?!!!!
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21.05.2022 14:13 Ответить
Уже и Северодонецк можно добавить. Там ситуация просто ******.
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21.05.2022 21:24 Ответить
Заберай своє лайно. Су...ка переховувалась весь цей час, зараз за ставили вилізти. Діти наші згвлтовані , убиті і поранені. Ти, курво, хоч раз могла прийти до них у лікарню, чи фонд організувати???? ********. З твоїми випердишема все гаразд в Європі, як і з тобою? Як і з твоїм гавночоловіком , у бункері, пвд армією охорони. Хай ви будете всією родиною прокляті. Манкурти срані
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21.05.2022 14:16 Ответить
в таких випадках ще допонюють - Хоч вірте хоч ні.
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21.05.2022 14:17 Ответить
Сейчас, Ьлядь, расплачусь…….
Я своих родных в Херсоне не известно когда увижу, потому что «твій чоловік» своим «керуванням с мая 2019, тупо сдал оркам юг Украины…….😡😡😡
Про тех, кто потерял своих родных и близких/дома - вообще молчу……
Лучше бы молчала……
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21.05.2022 14:22 Ответить
Медаль!!! Медаль ей за это ? А , может быть - и орден!!! А сколько женщин его юы вааще бы сто лет не видели бы! И не скучали б...
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21.05.2022 14:22 Ответить
Шмонька плаче на публіку, яке у неї "чоловік" весь в ділі та працює невтомно, несамовито все заради України.
В слові "заради" можливо допустив помилку.
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21.05.2022 14:24 Ответить
Багато жінок вже ніколи не побачать своїх чоловіків, а цій ляді бажаю бачити свого за гратами
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21.05.2022 14:25 Ответить
Жах! Это очень вредно для здоровья
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21.05.2022 14:36 Ответить
Я також не дивлюся відео і не слухаю голос Зеленського.
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21.05.2022 14:37 Ответить
Як би твоє чмо зовсім не бачити... Мрію про це.
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21.05.2022 14:45 Ответить
Взагалі насрати.
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21.05.2022 14:45 Ответить
А де ти була?Тепер зовсiм не побачиш,бо вiн мужчiна "Мiра"№1,ось бачиш,чим вашi мрii для всix кiнчаються-вiйна+мужчiна№1 i мiнус все на свiтi.
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21.05.2022 15:00 Ответить
приведите Ленке коня.....
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21.05.2022 15:10 Ответить
а Єрмак що вже не рже.
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21.05.2022 15:29 Ответить
Вони думають що пости у фейсбуці забули як вона просила викривати позиції ЗСУ нє леді не забули особливо Іловайськ коломойського та корбана під командуванням хомчака та берези теж не забули решали ****** поки ми дозволяємо цю хрінь доти не бути все ок
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21.05.2022 15:16 Ответить
Купи журнал ТАЙМ і любуйся свіжим фото
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21.05.2022 15:39 Ответить
воно за 2,5 мiсяця багато чого вже встигнуло...

ще пiвроку i вiд України нiчого не залишиться...

Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot

Коротенько про "здобутки":

1. Південь здав - done

2. Воду в Крим дав - done

3. ЗАЕС здав - done

4. Маріуполь здав - done

5. 10% армії "евакуював" до полону - done

6. Танунахуй! Краще б втік




/
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21.05.2022 16:08 Ответить
Лєнка Скумбрія вже в Україні? Чи з Європи вішає?
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21.05.2022 16:34 Ответить
Тобто відмовитися від окупованих територій України це в розумінні цього інфантильного неосвіченого бовдура значить бути не жадібним? Тобто повернення своїх територій це жадібність?

Спочатку здати південь України, потім захисників Маріуполя, а тепер відмовитись від українських територій...

https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/283252609_314468890853994_795125479766447750_n.png?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=ojoqEEPFpKwAX_2LVJX&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=00_AT9JO_LbUdf2IFX5dqbDsdJHV7JmSk0Nnu4wWFDpqbxZhA&oe=628E5B2A
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21.05.2022 18:57 Ответить
 
 