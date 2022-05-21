Зеленська розповіла, що не бачила чоловіка 2,5 місяці
Подружжя Володимира та Олени Зеленських після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну не бачилося 2,5 місяця.
Про це вона розповіла в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
За словами першої леді, два з половиною місяці війни вони лише спілкувалися з ним телефоном.
"Ніхто у мене чоловіка не забере, навіть війна. Але так, він живе на роботі. Ми його майже не бачимо", - сказала Зеленська.
Олена Зеленська подякувала журналістам за можливість побачитися з чоловіком.
"Це така чудова нагода попити разом чаю. Магія телебачення. Дуже вам дякую за це", - звернулася вона до організаторів телемарафону.
"Не можу сказати, що наша родина дуже змінилася. Ми тримаємося. Все добре. У нашій родині так само лад. На жаль, ми не можемо посидіти, повечеряти всією родиною, обговорити всі справи. Чекаємо, як і всі, що можна буде об’єднатися скоро", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
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А она - героиня, бо не видела мужа 2,5 месяца.
Точно по той же причине её муж - герой, бо не втік
і Сидор Опанасович Ковтуненко з села Бздинове також герой з тієї ж самої причини, бо не насрав вчора на дитячий майданчик.
Ви шо, не розумієте, шо пересилити себе зробити каку - то героїзм ?
Мразота манкуртська
зато ты знаешь что он жив, здоров, набрал вес и отрастил бороду... что он окружен охраной и не голодает... опять же телефон и видео-связь никто не отменял...
и он в любую минуту может приехать и обнять детей - он не в подвале и не в плену !!!!
другим женщинам намного тяжелее или даже ...фатальнее тяжелее... не жалоби!!!!
куры пользу дают
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин
ЗЄрмак або смерть?
свічка:
А інші варіанти для нас зеленими не розглядаються?
- А Янелох же ж попереджав, що він "наш вирок".
BaDaBoom:
Той всратий "квартал" на наших очах перетворився в аналог московитського кооперативу "Озеро".
"Лиже чобіт хазяїну"- набуло візуального значення.
Сергій Савка:
Матеріалізувалось, і монетизувалось - бидлом було, бидлом і залишиться!
В кого на взутті 'Єрмак'- в того з мізками щось не так.
Багато жінок не бачать своїх чоловіків , деякі не побачать зовсім. Тому Лєнці гріх скаржитись, вони з Власником у безпеці та шоколаді.
Какого хера тут вылезла?
Я своих родных в Херсоне не известно когда увижу, потому что «твій чоловік» своим «керуванням с мая 2019, тупо сдал оркам юг Украины…….😡😡😡
Про тех, кто потерял своих родных и близких/дома - вообще молчу……
Лучше бы молчала……
В слові "заради" можливо допустив помилку.
ще пiвроку i вiд України нiчого не залишиться...
Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
Коротенько про "здобутки":
1. Південь здав - done
2. Воду в Крим дав - done
3. ЗАЕС здав - done
4. Маріуполь здав - done
5. 10% армії "евакуював" до полону - done
6. Танунахуй! Краще б втік
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Спочатку здати південь України, потім захисників Маріуполя, а тепер відмовитись від українських територій...
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