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Новини Війна
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Зеленська розповіла, що не бачила чоловіка 2,5 місяці

зеленский,зеленская

Подружжя Володимира та Олени Зеленських після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну не бачилося 2,5 місяця.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

За словами першої леді, два з половиною місяці війни вони лише спілкувалися з ним телефоном.

"Ніхто у мене чоловіка не забере, навіть війна. Але так, він живе на роботі. Ми його майже не бачимо", - сказала Зеленська.

Олена Зеленська подякувала журналістам за можливість побачитися з чоловіком.

"Це така чудова нагода попити разом чаю. Магія телебачення. Дуже вам дякую за це", - звернулася вона до організаторів телемарафону.

Також читайте: Якщо жінок у Росії не переконують труни, то мені немає що їм сказати, - Зеленська

"Не можу сказати, що наша родина дуже змінилася. Ми тримаємося. Все добре. У нашій родині так само лад. На жаль, ми не можемо посидіти, повечеряти всією родиною, обговорити всі справи. Чекаємо, як і всі, що можна буде об’єднатися скоро", - додала вона.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+91
телевізор увімкни - там повно його відосиків
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21.05.2022 13:14
+80
по вине твоего мужа тысячи украинских жен больше никогда не увидят своих мужей, дети своих отцов, матери своих сыновей.
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21.05.2022 13:20
+75
Бідося, треба пожаліти. А хто діток, жінок, чоловіків з Бучі, Ахтирки, Сум, Чернігова, Маріуполя, Ізюму, Балаклеї і т.д. пожаліє? Коли твоє мурло знало про вторгнення і не віддало наказу на евакуацію і оборону? Коли війський стан ввели не 23.02, як вимагала опозиція, а через 18 годин після початку війни?
Мразота манкуртська
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21.05.2022 13:16
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телевізор увімкни - там повно його відосиків
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21.05.2022 13:14 Відповісти
Яке горе для Ура1ни! Скумбрия, встречай обездоленный людей на вокзале, раздавай гуманитарку,
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21.05.2022 13:19 Відповісти
Під відосики хіба що помастурбувати
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21.05.2022 13:20 Відповісти
Судячи з її кислої морди, вона вже років 10 не мала сексу з чоловіком.
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21.05.2022 13:33 Відповісти
Допомоги від волонтерів треба?
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21.05.2022 15:45 Відповісти
Ее потянут только волонтёры, которые Люсю Янукович окучивали
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21.05.2022 17:54 Відповісти
Вот вам только бы зраду найти.

А она - героиня, бо не видела мужа 2,5 месяца.

Точно по той же причине её муж - герой, бо не втік

і Сидор Опанасович Ковтуненко з села Бздинове також герой з тієї ж самої причини, бо не насрав вчора на дитячий майданчик.

Ви шо, не розумієте, шо пересилити себе зробити каку - то героїзм ?
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21.05.2022 20:50 Відповісти
nu kak by v Kiev uzhe mozhno priezhatj.....ni ?
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21.05.2022 13:14 Відповісти
Я плакаю🤧
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21.05.2022 13:15 Відповісти
сльози мішають мені тикати клаву
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21.05.2022 20:12 Відповісти
)) ещё один дубровский и машенька. тоже сношаются через дупло.
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21.05.2022 13:15 Відповісти
Відкрив Цензор, а попав в Cosmopoliten
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21.05.2022 13:16 Відповісти
Гірше, журнал "Наталі" або "Ліза"
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21.05.2022 13:17 Відповісти
Бідося, треба пожаліти. А хто діток, жінок, чоловіків з Бучі, Ахтирки, Сум, Чернігова, Маріуполя, Ізюму, Балаклеї і т.д. пожаліє? Коли твоє мурло знало про вторгнення і не віддало наказу на евакуацію і оборону? Коли війський стан ввели не 23.02, як вимагала опозиція, а через 18 годин після початку війни?
Мразота манкуртська
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21.05.2022 13:16 Відповісти
Романтика
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21.05.2022 13:17 Відповісти
який нєлох, така і скумбрія.
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21.05.2022 13:17 Відповісти
а що ж так БАЦА ХОЦА???
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21.05.2022 13:17 Відповісти
повзело ей, почти вся Украина хотела бы не видеть его совсем
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21.05.2022 13:18 Відповісти
по вине твоего мужа тысячи украинских жен больше никогда не увидят своих мужей, дети своих отцов, матери своих сыновей.
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21.05.2022 13:20 Відповісти
абридались все !!!
зато ты знаешь что он жив, здоров, набрал вес и отрастил бороду... что он окружен охраной и не голодает... опять же телефон и видео-связь никто не отменял...
и он в любую минуту может приехать и обнять детей - он не в подвале и не в плену !!!!
другим женщинам намного тяжелее или даже ...фатальнее тяжелее... не жалоби!!!!
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21.05.2022 13:20 Відповісти
Лєнку попердолило?
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21.05.2022 13:20 Відповісти
У скумбрии по 8грн зачесалась чешуя...
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21.05.2022 13:20 Відповісти
Кого цікавить та лабуда? До речі-чи вивчила вона ціни на скумбрію?
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21.05.2022 13:21 Відповісти
Тю, то нехай повертається до Києва, чи ще ніззя?
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21.05.2022 13:21 Відповісти
нехай воно до неї їде.
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21.05.2022 14:59 Відповісти
а как все остальные украинцы, которые воюют, женщины и дети уехавшие от войны... ? пусть лучше вспомнит, что говорил всей Украине ее муженек про шашлычки на 9 мая Лучше бы эта курица не пиарилась и сочувствия/жалости от нас не просила
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21.05.2022 13:23 Відповісти
зачем ты обижаешь кур ?

куры пользу дают
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21.05.2022 20:15 Відповісти
Казала, що іще б стільки ж не бачила?
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21.05.2022 13:25 Відповісти
Він зайнятий. Разом з 95 кварталом готує собі заміну.

https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин

ЗЄрмак або смерть?
свічка:
 А інші варіанти для нас зеленими не розглядаються?
- А Янелох же ж попереджав, що він "наш вирок".
BaDaBoom:
 Той всратий "квартал" на наших очах перетворився в аналог московитського кооперативу "Озеро".
"Лиже чобіт хазяїну"- набуло візуального значення.
Сергій Савка:
Матеріалізувалось, і монетизувалось - бидлом було, бидлом і залишиться!
В кого на взутті 'Єрмак'- в того з мізками щось не так.
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21.05.2022 13:25 Відповісти
Краще б ти його зовсім загубила в черзі за скумбрією…
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21.05.2022 13:26 Відповісти
Під час другої світової війни, британська королева була санітаркою у військовому шпиталі. Поясніть, чому задовго до війни перша ляді втікла з країни? Чому вона не волонтерить і не допомогає перемозі України?!!! Чи війна в Україні - це не її війна? І взагалі, у мене складається таке враження, що ці обоє зеленські найняті актори, які лише грають свої ролі аби якнайдовше залишатися на посаді. Їм на країну наплювати.
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21.05.2022 13:28 Відповісти
А воно їй треба?
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21.05.2022 13:32 Відповісти
Штати в рамках глобальної допомоги відряджають супервайзерів, бо крадівництво не перестає бути, ще й в проґресі. Супервайзери походу обов'язково додадуть інфо, яка буде шикарним додатком до вироку Суду хоча б штату Делавер - здогадуєтеся, ж про кого йдеться. Барадатая бабушка. Та й не тільки про оте нещасливе злодійкувате жидво посліднє ( не плутайте з жидами, котрі є патріотами як Землі Обітованої, так і довільно країни мешкання та громадянства). Дійде вироку справа фірташа, гудка рудого теж виведуть на рівень зеро. Стовідсотково, що й асфальтоукладчик загримить теж під ці теми .БУДУТЬ шалені фінансові вливання багатьох фінансових інституцій, генеральна відбудова і апґрейд економіки, і оцим вошивцям немає місця в Україні.
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21.05.2022 15:04 Відповісти
її Зеля не забув евакувати заздалегідь, на відміну від людей Бучі, Ірпіня, Гостемель та інших міст.
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21.05.2022 13:29 Відповісти
Бо ж він не втік як ти втікла.
Багато жінок не бачать своїх чоловіків , деякі не побачать зовсім. Тому Лєнці гріх скаржитись, вони з Власником у безпеці та шоколаді.
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21.05.2022 13:30 Відповісти
Вовчиком*
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21.05.2022 13:31 Відповісти
вот и все что нужно знать про зеленских ..........................
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21.05.2022 13:30 Відповісти
мученики
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21.05.2022 13:32 Відповісти
Твоё дело гуманитарная миссия. Азов сталь. Дети(которых много пострадавших)
Какого хера тут вылезла?
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21.05.2022 13:38 Відповісти
Зєбоби плачуть
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21.05.2022 13:38 Відповісти
К сожалению многие украинки никогда уже не смогут увидеть своих мужей...
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21.05.2022 13:39 Відповісти
Ну і що? Я свою сімю не бачив 8 місяців - через ваші 30 річні реформи, довелося ще до війни поїхати на роботу за кордон. Війна от якраз нас і об'єднала - сімя приїхала до мене.
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21.05.2022 13:48 Відповісти
Ну все! Срочно сдать Украину рашистам, чтоб можно было наконец увидеться с драгоценным янелохом. Тот тоже плакал уже, как бы хорошо уже на 24 февраля опять вернуться.
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21.05.2022 13:49 Відповісти
Мы ОЧЕНЬ обезпокоены )
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21.05.2022 13:53 Відповісти
Он всё больше и больше привыкает до Андрюхи
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21.05.2022 14:05 Відповісти
Тю... Я навiть його й не маю, не те що не бачив скiльки то... То й що тепер?
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21.05.2022 14:05 Відповісти
Все бляха, я рыдаю!!!!!!!!!!!!!!!!! Тут больше чем пол страны не то что видеть его не могут а и слышать это голос пропитанного биндюжника!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.05.2022 14:05 Відповісти
а когда зеля ответит за Мариуполь? За наших военных с Азова (по данным рашки 2439 человек!!!!), сдавшихся в плен из-за того, что "кто-то" про_бал! Я хорошо помню его вопросы Порошенко: кто ответит за Илловайск и Дебальцево! Так кто ответит за Мариуполь?!!!!
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21.05.2022 14:13 Відповісти
Уже и Северодонецк можно добавить. Там ситуация просто ******.
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21.05.2022 21:24 Відповісти
Заберай своє лайно. Су...ка переховувалась весь цей час, зараз за ставили вилізти. Діти наші згвлтовані , убиті і поранені. Ти, курво, хоч раз могла прийти до них у лікарню, чи фонд організувати???? ********. З твоїми випердишема все гаразд в Європі, як і з тобою? Як і з твоїм гавночоловіком , у бункері, пвд армією охорони. Хай ви будете всією родиною прокляті. Манкурти срані
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21.05.2022 14:16 Відповісти
в таких випадках ще допонюють - Хоч вірте хоч ні.
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21.05.2022 14:17 Відповісти
Сейчас, Ьлядь, расплачусь…….
Я своих родных в Херсоне не известно когда увижу, потому что «твій чоловік» своим «керуванням с мая 2019, тупо сдал оркам юг Украины…….😡😡😡
Про тех, кто потерял своих родных и близких/дома - вообще молчу……
Лучше бы молчала……
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21.05.2022 14:22 Відповісти
Медаль!!! Медаль ей за это ? А , может быть - и орден!!! А сколько женщин его юы вааще бы сто лет не видели бы! И не скучали б...
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21.05.2022 14:22 Відповісти
Шмонька плаче на публіку, яке у неї "чоловік" весь в ділі та працює невтомно, несамовито все заради України.
В слові "заради" можливо допустив помилку.
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21.05.2022 14:24 Відповісти
Багато жінок вже ніколи не побачать своїх чоловіків, а цій ляді бажаю бачити свого за гратами
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21.05.2022 14:25 Відповісти
Жах! Это очень вредно для здоровья
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21.05.2022 14:36 Відповісти
Я також не дивлюся відео і не слухаю голос Зеленського.
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21.05.2022 14:37 Відповісти
Як би твоє чмо зовсім не бачити... Мрію про це.
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21.05.2022 14:45 Відповісти
Взагалі насрати.
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21.05.2022 14:45 Відповісти
А де ти була?Тепер зовсiм не побачиш,бо вiн мужчiна "Мiра"№1,ось бачиш,чим вашi мрii для всix кiнчаються-вiйна+мужчiна№1 i мiнус все на свiтi.
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21.05.2022 15:00 Відповісти
приведите Ленке коня.....
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21.05.2022 15:10 Відповісти
а Єрмак що вже не рже.
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21.05.2022 15:29 Відповісти
Вони думають що пости у фейсбуці забули як вона просила викривати позиції ЗСУ нє леді не забули особливо Іловайськ коломойського та корбана під командуванням хомчака та берези теж не забули решали ****** поки ми дозволяємо цю хрінь доти не бути все ок
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21.05.2022 15:16 Відповісти
Купи журнал ТАЙМ і любуйся свіжим фото
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21.05.2022 15:39 Відповісти
воно за 2,5 мiсяця багато чого вже встигнуло...

ще пiвроку i вiд України нiчого не залишиться...

Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot

Коротенько про "здобутки":

1. Південь здав - done

2. Воду в Крим дав - done

3. ЗАЕС здав - done

4. Маріуполь здав - done

5. 10% армії "евакуював" до полону - done

6. Танунахуй! Краще б втік




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21.05.2022 16:08 Відповісти
Лєнка Скумбрія вже в Україні? Чи з Європи вішає?
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21.05.2022 16:34 Відповісти
Тобто відмовитися від окупованих територій України це в розумінні цього інфантильного неосвіченого бовдура значить бути не жадібним? Тобто повернення своїх територій це жадібність?

Спочатку здати південь України, потім захисників Маріуполя, а тепер відмовитись від українських територій...

https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/283252609_314468890853994_795125479766447750_n.png?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=ojoqEEPFpKwAX_2LVJX&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=00_AT9JO_LbUdf2IFX5dqbDsdJHV7JmSk0Nnu4wWFDpqbxZhA&oe=628E5B2A
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21.05.2022 18:57 Відповісти
 
 