Зеленська розповіла, що не бачила чоловіка 2,5 місяці

Подружжя Володимира та Олени Зеленських після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну не бачилося 2,5 місяця.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

За словами першої леді, два з половиною місяці війни вони лише спілкувалися з ним телефоном.

"Ніхто у мене чоловіка не забере, навіть війна. Але так, він живе на роботі. Ми його майже не бачимо", - сказала Зеленська.

Олена Зеленська подякувала журналістам за можливість побачитися з чоловіком.

"Це така чудова нагода попити разом чаю. Магія телебачення. Дуже вам дякую за це", - звернулася вона до організаторів телемарафону.

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"Не можу сказати, що наша родина дуже змінилася. Ми тримаємося. Все добре. У нашій родині так само лад. На жаль, ми не можемо посидіти, повечеряти всією родиною, обговорити всі справи. Чекаємо, як і всі, що можна буде об’єднатися скоро", - додала вона.