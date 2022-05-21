Новая марка Укрпочты будет называться "Доброго вечора, ми з України!"
Название для марки выбирали голосованием через "Дію". Проголосовали более полумиллиона украинцев.
Об этом пишет в фейсбуке глава "Укрпочты" Игорь Смелянский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Общие результаты таковы:
"Доброго вечора, ми з України" – 229 783 (35%)
"Пес Патрон" – 182 236 (28%)
"путін, москва палає, Гаага чекає" – 88 035 (14%)
"Героям Слава" – 79 476 (12%)
"Ой у Лузі Червона Калина – 68 104 (11%)"", - написав він.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Новую марку с кораблем начнут продавать в понедельник, - Укрпочта
Работа над маркой начинается уже сейчас. На следующей неделе "Укрпочта" расскажет о конкурсе на ее лучший дизайн.
"Учитывая количество голосов и поклонников Патрона, все же подумаем, когда и как выпустить марку с ним", - добавил Смелянский.
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але в Україні є дуже багато моральних підарасів,
які маніпулюють всім і вся.
сталося наступне.
як з паливом гуманітаркою амуніцією не для продажу.
так і з марками.
випусти 5 мільйонів, зароби мільярд для ЗСУ.
а ніхрена....
зробимо 20 тис, по 10шт на почту, які зразу вкрадуть
і підуть вони по 1200грн а не по 23
половину не випустять навіть в продаж, "розподілять"
і остаток через нет.
питання. НАКУЯ???????????????????????????
і яка **** за цим стоїть?
ЗЕЛЕНСЬКИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
тебе оточили бариги і уроди.
не розженеш, вони допоможуть тобі втратити лице дуже швидко