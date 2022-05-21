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Новая марка Укрпочты будет называться "Доброго вечора, ми з України!"

марка

Название для марки выбирали голосованием через "Дію". Проголосовали более полумиллиона украинцев.

Об этом пишет в фейсбуке глава "Укрпочты" Игорь Смелянский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Общие результаты таковы:

"Доброго вечора, ми з України" – 229 783 (35%)

"Пес Патрон" – 182 236 (28%)

"путін, москва палає, Гаага чекає" – 88 035 (14%)

"Героям Слава" – 79 476 (12%)

"Ой у Лузі Червона Калина – 68 104 (11%)"", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новую марку с кораблем начнут продавать в понедельник, - Укрпочта

Работа над маркой начинается уже сейчас. На следующей неделе "Укрпочта" расскажет о конкурсе на ее лучший дизайн.

"Учитывая количество голосов и поклонников Патрона, все же подумаем, когда и как выпустить марку с ним", - добавил Смелянский.

Укрпочта (310) Смелянский Игорь (66)


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Топ комментарии
+7
пропонуєте випустити марку "Боневтік"
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21.05.2022 15:03
+4
Баригам приготуватися.
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21.05.2022 14:31
+4
Ідіть за рускім кораблем із своєю маркою, срана Укрпошта.
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21.05.2022 14:41
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Баригам приготуватися.
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21.05.2022 14:31 Ответить
І яка вартість ?
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21.05.2022 14:31 Ответить
Як завжди- "вженема". А потім на аукціонах по 5-8к гривень за 6 штук.
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21.05.2022 14:42 Ответить
В оригинале "Добрий вечір, ми з України"
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21.05.2022 14:41 Ответить
Я прийшов, ii нема..
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21.05.2022 14:41 Ответить
Ідіть за рускім кораблем із своєю маркою, срана Укрпошта.
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21.05.2022 14:41 Ответить
Я реально недавно привітався з військовим, і він мені відповів - Доброго вечора, ми з України!...
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21.05.2022 14:50 Ответить
марка- символ це добре.
але в Україні є дуже багато моральних підарасів,
які маніпулюють всім і вся.
сталося наступне.
як з паливом гуманітаркою амуніцією не для продажу.
так і з марками.
випусти 5 мільйонів, зароби мільярд для ЗСУ.
а ніхрена....
зробимо 20 тис, по 10шт на почту, які зразу вкрадуть
і підуть вони по 1200грн а не по 23
половину не випустять навіть в продаж, "розподілять"
і остаток через нет.
питання. НАКУЯ???????????????????????????
і яка **** за цим стоїть?
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21.05.2022 14:52 Ответить
і ще.
ЗЕЛЕНСЬКИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
тебе оточили бариги і уроди.
не розженеш, вони допоможуть тобі втратити лице дуже швидко
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21.05.2022 14:56 Ответить
пропонуєте випустити марку "Боневтік"
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21.05.2022 15:03 Ответить
Укрпошта може випускати шалену кількість марок - мемів просто овер-до-х-у-я.
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21.05.2022 15:37 Ответить
Не оточили, а взяли на роль президента.
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21.05.2022 15:54 Ответить
а з Процишиним вже владнали авторські права?
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21.05.2022 15:03 Ответить
Українці кажуть "добрИЙ вечір", "добрИЙ день", "добрОГО ранку". Пошесть дилетантства роз'їдає Україну на всіх рівнях. Як один з наслідків - 90% журналістів - недорікуваті неграмотні невігласи, що залюбки просувають мову окупанта та її шаблони в маси при будь якій нагоді, і всім похер.
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21.05.2022 15:19 Ответить
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21.05.2022 18:02 Ответить
😎https://fex.net/ru/s/xp0p7pp
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21.05.2022 18:03 Ответить
Оце Смілянський нарешті розбагатіє
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21.05.2022 19:23 Ответить
 
 