Новая марка Укрпочты будет называться "Доброго вечора, ми з України!"

Название для марки выбирали голосованием через "Дію". Проголосовали более полумиллиона украинцев.

Об этом пишет в фейсбуке глава "Укрпочты" Игорь Смелянский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Общие результаты таковы:

"Доброго вечора, ми з України" – 229 783 (35%)

"Пес Патрон" – 182 236 (28%)

"путін, москва палає, Гаага чекає" – 88 035 (14%)

"Героям Слава" – 79 476 (12%)

"Ой у Лузі Червона Калина – 68 104 (11%)"", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новую марку с кораблем начнут продавать в понедельник, - Укрпочта

Работа над маркой начинается уже сейчас. На следующей неделе "Укрпочта" расскажет о конкурсе на ее лучший дизайн.

"Учитывая количество голосов и поклонников Патрона, все же подумаем, когда и как выпустить марку с ним", - добавил Смелянский.