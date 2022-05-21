Нова марка Укрпошти називатиметься "Доброго вечора, ми з України!"

Назву для марки обирали голосуванням через "Дію". Проголосовували більш ніж півмільйона українців.

Про це пише у фейсбуці голова "Укрпошти" Ігор Смілянський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Загальні результати такі:

Доброго вечора, ми з України – 229 783 (35%)

Пес Патрон – 182 236 (28%)

путін, москва палає, Гаага чекає – 88 035 (14%)

Героям Слава – 79 476 (12%)

Ой у Лузі Червона Калина – 68 104 (11%)", - написав він.

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Робота над маркою починається вже зараз. Наступного тижня "Укрпошта" розповість про конкурс на її кращий дизайн.

"Враховуючи кількість голосів та шанувальників Патрона, все ж таки подумаємо, коли і як випустити марку з ним", - додав Смілянський.