Нова марка Укрпошти називатиметься "Доброго вечора, ми з України!"
Назву для марки обирали голосуванням через "Дію". Проголосовували більш ніж півмільйона українців.
Про це пише у фейсбуці голова "Укрпошти" Ігор Смілянський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Загальні результати такі:
Доброго вечора, ми з України – 229 783 (35%)
Пес Патрон – 182 236 (28%)
путін, москва палає, Гаага чекає – 88 035 (14%)
Героям Слава – 79 476 (12%)
Ой у Лузі Червона Калина – 68 104 (11%)", - написав він.
Робота над маркою починається вже зараз. Наступного тижня "Укрпошта" розповість про конкурс на її кращий дизайн.
"Враховуючи кількість голосів та шанувальників Патрона, все ж таки подумаємо, коли і як випустити марку з ним", - додав Смілянський.
Топ коментарі
+7 Bob Fayn
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+4 Олександр Карін
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+4 Владислав Носковский
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але в Україні є дуже багато моральних підарасів,
які маніпулюють всім і вся.
сталося наступне.
як з паливом гуманітаркою амуніцією не для продажу.
так і з марками.
випусти 5 мільйонів, зароби мільярд для ЗСУ.
а ніхрена....
зробимо 20 тис, по 10шт на почту, які зразу вкрадуть
і підуть вони по 1200грн а не по 23
половину не випустять навіть в продаж, "розподілять"
і остаток через нет.
питання. НАКУЯ???????????????????????????
і яка **** за цим стоїть?
ЗЕЛЕНСЬКИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
тебе оточили бариги і уроди.
не розженеш, вони допоможуть тобі втратити лице дуже швидко