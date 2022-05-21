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Нова марка Укрпошти називатиметься "Доброго вечора, ми з України!"

марка

Назву для марки обирали голосуванням через "Дію". Проголосовували більш ніж півмільйона українців.

Про це пише у фейсбуці голова "Укрпошти" Ігор Смілянський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Загальні результати такі:

Доброго вечора, ми з України – 229 783 (35%)

Пес Патрон – 182 236 (28%)

путін, москва палає, Гаага чекає – 88 035 (14%)

Героям Слава – 79 476 (12%)

Ой у Лузі Червона Калина – 68 104 (11%)", - написав він.

Також читайте: Нову марку з кораблем почнуть продавати в понеділок, - Укрпошта

Робота над маркою починається вже зараз. Наступного тижня "Укрпошта" розповість про конкурс на її кращий дизайн.

"Враховуючи кількість голосів та шанувальників Патрона, все ж таки подумаємо, коли і як випустити марку з ним", - додав Смілянський.

Автор: 

Укрпошта (1076) Смілянський Ігор (186)


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Топ коментарі
+7
пропонуєте випустити марку "Боневтік"
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21.05.2022 15:03
+4
Баригам приготуватися.
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21.05.2022 14:31
+4
Ідіть за рускім кораблем із своєю маркою, срана Укрпошта.
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21.05.2022 14:41
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21.05.2022 14:31 Відповісти
І яка вартість ?
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21.05.2022 14:31 Відповісти
Як завжди- "вженема". А потім на аукціонах по 5-8к гривень за 6 штук.
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21.05.2022 14:42 Відповісти
В оригинале "Добрий вечір, ми з України"
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21.05.2022 14:41 Відповісти
Я прийшов, ii нема..
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21.05.2022 14:41 Відповісти
Ідіть за рускім кораблем із своєю маркою, срана Укрпошта.
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21.05.2022 14:41 Відповісти
Я реально недавно привітався з військовим, і він мені відповів - Доброго вечора, ми з України!...
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21.05.2022 14:50 Відповісти
марка- символ це добре.
але в Україні є дуже багато моральних підарасів,
які маніпулюють всім і вся.
сталося наступне.
як з паливом гуманітаркою амуніцією не для продажу.
так і з марками.
випусти 5 мільйонів, зароби мільярд для ЗСУ.
а ніхрена....
зробимо 20 тис, по 10шт на почту, які зразу вкрадуть
і підуть вони по 1200грн а не по 23
половину не випустять навіть в продаж, "розподілять"
і остаток через нет.
питання. НАКУЯ???????????????????????????
і яка **** за цим стоїть?
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21.05.2022 14:52 Відповісти
і ще.
ЗЕЛЕНСЬКИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
тебе оточили бариги і уроди.
не розженеш, вони допоможуть тобі втратити лице дуже швидко
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21.05.2022 14:56 Відповісти
пропонуєте випустити марку "Боневтік"
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21.05.2022 15:03 Відповісти
Укрпошта може випускати шалену кількість марок - мемів просто овер-до-х-у-я.
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21.05.2022 15:37 Відповісти
Не оточили, а взяли на роль президента.
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21.05.2022 15:54 Відповісти
а з Процишиним вже владнали авторські права?
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21.05.2022 15:03 Відповісти
Українці кажуть "добрИЙ вечір", "добрИЙ день", "добрОГО ранку". Пошесть дилетантства роз'їдає Україну на всіх рівнях. Як один з наслідків - 90% журналістів - недорікуваті неграмотні невігласи, що залюбки просувають мову окупанта та її шаблони в маси при будь якій нагоді, і всім похер.
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21.05.2022 15:19 Відповісти
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21.05.2022 18:02 Відповісти
😎https://fex.net/ru/s/xp0p7pp
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21.05.2022 18:03 Відповісти
Оце Смілянський нарешті розбагатіє
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21.05.2022 19:23 Відповісти
 
 