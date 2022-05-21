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Зеленский поблагодарил Байдена за подписание законопроекта о предоставлении дополнительной поддержки Украине: Ожидаем новой мощной оборонной помощи
Президент Владимир Зеленский поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена за подписание законопроекта о предоставлении Украине $40 млрд
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Спасибо Президенту США Джо Байдену за подписание закона о дополнительной поддержке Украины. Лидерство США, Президента Байдена и американского народа в поддержке Украины в борьбе против российского агрессора важно. Ожидаем новой мощной оборонительной помощи. Сегодня она как никогда нужна", - говорится в сообщении .
Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден подписал законопроект о предоставлении Украине $40 млрд, - Белый дом
Топ комментарии
+10 Ustym Karmaliuk
показать весь комментарий21.05.2022 15:04
+9 Сергей Гусаченко #510887
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+9 віктор федорович #394174
показать весь комментарий21.05.2022 15:05
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читала, що коломойський йому 2 млрд дол виплатив
за роль презедента
але може й обманув
проте презедент не в накладі
хоч би дорослі чоловіки його за руки тримали, щоб капітуляцію (="мирні угоди") ніяку не підписав, під диктовку єрмака, а то рашисти вже до переговорів он дозрівають.
Бо то стратегічно важлива інформація, по типу тих перемовників, щоб люди не знали що мутить шобла?
Израиль подписывал мирные соглашения после победы в каждой войне почти всегда на своих условиях. И никто никогда за нас не воевал, всегда сами, несмотря на то, что гадили французы (их менталитет), и русские в СССР (война судного дня - 40 тыс русских "советников"-офицеров в составе армии Египта и других).
Опирайтесь на США, Британию, Канаду, Польшу, и Прибалтику/Скандинавию, с оговорками на Турцию. Этого достаточно.
Зеленского действительно логично переизбрать через 2 года, так как он прилип к Ермаку, который сидит на фин потоках, но главное сейчас - относительно грамотный Генштаб, которому правда что, нужно срочно освоить бесконтактные войны.
Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів американського видання Time.
Від Чонгару до Іванківа *******..ти би автомагістраль!!!