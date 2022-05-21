Зеленский поблагодарил Байдена за подписание законопроекта о предоставлении дополнительной поддержки Украине: Ожидаем новой мощной оборонной помощи

Президент Владимир Зеленский поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена за подписание законопроекта о предоставлении Украине $40 млрд

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо Президенту США Джо Байдену за подписание закона о дополнительной поддержке Украины. Лидерство США, Президента Байдена и американского народа в поддержке Украины в борьбе против российского агрессора важно. Ожидаем новой мощной оборонительной помощи. Сегодня она как никогда нужна", - говорится в сообщении .

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