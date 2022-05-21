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Зеленский поблагодарил Байдена за подписание законопроекта о предоставлении дополнительной поддержки Украине: Ожидаем новой мощной оборонной помощи

байден,зе

Президент Владимир Зеленский поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена за подписание законопроекта о предоставлении Украине $40 млрд

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо Президенту США Джо Байдену за подписание закона о дополнительной поддержке Украины. Лидерство США, Президента Байдена и американского народа в поддержке Украины в борьбе против российского агрессора важно. Ожидаем новой мощной оборонительной помощи. Сегодня она как никогда нужна", - говорится в сообщении .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден подписал законопроект о предоставлении Украине $40 млрд, - Белый дом 

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20234) США (26422)


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Топ комментарии
+10
Аби Зеленський не хамив свого часу нашим зарубіжним патнерам і не пересварився з усіма, то й допомога прийшла б раніше. А, можливо, ніхто б і не напав.
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21.05.2022 15:04
+9
А "Пачиму мы не в НАТЕ?" Уже не спрашивал? Дошло до ученика, который учится на трупах граждан Украины?
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21.05.2022 14:59
+9
Да і Абрамовічя шота ні слишна...снялі уже с ніво па просьбє Зєлєнскава санкциі? народ же ж бєспакоїцца...
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21.05.2022 15:05
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А "Пачиму мы не в НАТЕ?" Уже не спрашивал? Дошло до ученика, который учится на трупах граждан Украины?
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21.05.2022 14:59 Ответить
Зеленкин, тебя не научили правильно сидеть? Впрочем кресла поставили так, что ковбой сидит в полукорпус как нападающий, а Зеленкин, как потерпевший
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21.05.2022 15:00 Ответить
а також сказав що ніколи не віддасть каламоню в америку
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21.05.2022 15:00 Ответить
прєлєстно
читала, що коломойський йому 2 млрд дол виплатив
за роль презедента
але може й обманув
проте презедент не в накладі
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21.05.2022 15:04 Ответить
Да і Абрамовічя шота ні слишна...снялі уже с ніво па просьбє Зєлєнскава санкциі? народ же ж бєспакоїцца...
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21.05.2022 15:05 Ответить
суслік, а ти вже забув, як ти розказувава про кишенькового прокурора і відкривав проти Байдена справу? таке ганьбище, господи. ще й пишуть, що це опудало збагатилося в 800 разів за час свого презедентства, уже люди пристойні від нього відвертаються. а воно все лізе і лізе.
хоч би дорослі чоловіки його за руки тримали, щоб капітуляцію (="мирні угоди") ніяку не підписав, під диктовку єрмака, а то рашисти вже до переговорів он дозрівають.
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21.05.2022 15:03 Ответить
Ні. В цій війні обом лямка. Що путіну, що Зеленському, при програші. Причому обом єдина
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21.05.2022 15:18 Ответить
Аби Зеленський не хамив свого часу нашим зарубіжним патнерам і не пересварився з усіма, то й допомога прийшла б раніше. А, можливо, ніхто б і не напав.
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21.05.2022 15:04 Ответить
nadejus on , krome spasibo, bolshe nichevo negovoryl....
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21.05.2022 15:06 Ответить
Хороший мальчик. Вся страна ждет когда станешь мужчиной. Борода еще не признак.
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21.05.2022 15:14 Ответить
Так а на роялі він чимось грав же?
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21.05.2022 16:02 Ответить
Смерть рашистам!
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21.05.2022 15:20 Ответить
Це МИ очікуємо на допомогу ,а не ти, гнидо!
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21.05.2022 15:22 Ответить
Вірно задають запитання: "пане янел0х, як там справи у коріша Абрамовіча?" чи ті подяки якщо і будуть то не для друку на загальну публіку?
Бо то стратегічно важлива інформація, по типу тих перемовників, щоб люди не знали що мутить шобла?
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21.05.2022 15:25 Ответить
Мы в Израиле почти 75 лет живем в войнах. Никто не скулит, все мужики служат 3 года + 1 мес в году проходим сборы лет до 40+, служат женщины 2 года, на 8 млн человек армия 200 тыс солдат , и еще 500 тыс резервистов в готовности прибыть в пункт сбора в 1 течение суток.

Израиль подписывал мирные соглашения после победы в каждой войне почти всегда на своих условиях. И никто никогда за нас не воевал, всегда сами, несмотря на то, что гадили французы (их менталитет), и русские в СССР (война судного дня - 40 тыс русских "советников"-офицеров в составе армии Египта и других).

Опирайтесь на США, Британию, Канаду, Польшу, и Прибалтику/Скандинавию, с оговорками на Турцию. Этого достаточно.

Зеленского действительно логично переизбрать через 2 года, так как он прилип к Ермаку, который сидит на фин потоках, но главное сейчас - относительно грамотный Генштаб, которому правда что, нужно срочно освоить бесконтактные войны.
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21.05.2022 15:25 Ответить
Вы сказали все правильно, нам нужно перенимать опыт Израиля , мы должны быть всегда готовы к обороне ... Сосед у нас гнилой и подлый , напоминает вашу ситуацию.
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21.05.2022 15:36 Ответить
ось візьміть можи хто компбютер побье от злості
Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів американського видання Time.
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21.05.2022 15:51 Ответить
А скільки ж асфальту на ці баблоси можна було б покласти!
Від Чонгару до Іванківа *******..ти би автомагістраль!!!
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21.05.2022 15:52 Ответить
"Дякую Президенту США Джо Байдену за підписання закону про додаткову підтримку України. Байден за ленд-ліз теж очікує екстрадиції бабломойского до США ,інакше все може раптом для України закінчитися, як в Афганістані.
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21.05.2022 16:38 Ответить
Із них $13,8 млрд - українському уряду. Оце так-так! А за руками хто слідкувати буде?
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21.05.2022 17:52 Ответить
13.8 млрд помічені так що легко відслідкують а от гривну випущену під 13,8 і враховуючи гру на курсі дол. буде проблематично але з цим теж надіюсь що справиться повноважний інспектор США.
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21.05.2022 18:45 Ответить
 
 