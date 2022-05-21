УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11487 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
2 758 29

Зеленський подякував Байдену за підписання законопроєкту про надання додаткової підтримки Україні: Очікуємо на нову потужну оборонну допомогу

байден,зе

Президент Володимир Зеленський подякував своєму американському колезі Джо Байдену за підписання законопроєкту про надання Україні $40 млрд.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую Президенту США Джо Байдену за підписання закону про додаткову підтримку України. Лідерство США, Президента Байдена та американського народу у підтримці України в боротьбі проти російського агресора важливе. Очікуємо на нову потужну оборонну допомогу. Сьогодні вона як ніколи потрібна", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Байден підписав законопроєкт про надання Україні $40 млрд, - Білий дім

Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23691) США (22525)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Аби Зеленський не хамив свого часу нашим зарубіжним патнерам і не пересварився з усіма, то й допомога прийшла б раніше. А, можливо, ніхто б і не напав.
показати весь коментар
21.05.2022 15:04
+9
А "Пачиму мы не в НАТЕ?" Уже не спрашивал? Дошло до ученика, который учится на трупах граждан Украины?
показати весь коментар
21.05.2022 14:59
+9
Да і Абрамовічя шота ні слишна...снялі уже с ніво па просьбє Зєлєнскава санкциі? народ же ж бєспакоїцца...
показати весь коментар
21.05.2022 15:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А "Пачиму мы не в НАТЕ?" Уже не спрашивал? Дошло до ученика, который учится на трупах граждан Украины?
показати весь коментар
21.05.2022 14:59 Відповісти
Зеленкин, тебя не научили правильно сидеть? Впрочем кресла поставили так, что ковбой сидит в полукорпус как нападающий, а Зеленкин, как потерпевший
показати весь коментар
21.05.2022 15:00 Відповісти
а також сказав що ніколи не віддасть каламоню в америку
показати весь коментар
21.05.2022 15:00 Відповісти
прєлєстно
читала, що коломойський йому 2 млрд дол виплатив
за роль презедента
але може й обманув
проте презедент не в накладі
показати весь коментар
21.05.2022 15:04 Відповісти
Да і Абрамовічя шота ні слишна...снялі уже с ніво па просьбє Зєлєнскава санкциі? народ же ж бєспакоїцца...
показати весь коментар
21.05.2022 15:05 Відповісти
суслік, а ти вже забув, як ти розказувава про кишенькового прокурора і відкривав проти Байдена справу? таке ганьбище, господи. ще й пишуть, що це опудало збагатилося в 800 разів за час свого презедентства, уже люди пристойні від нього відвертаються. а воно все лізе і лізе.
хоч би дорослі чоловіки його за руки тримали, щоб капітуляцію (="мирні угоди") ніяку не підписав, під диктовку єрмака, а то рашисти вже до переговорів он дозрівають.
показати весь коментар
21.05.2022 15:03 Відповісти
Ні. В цій війні обом лямка. Що путіну, що Зеленському, при програші. Причому обом єдина
показати весь коментар
21.05.2022 15:18 Відповісти
Аби Зеленський не хамив свого часу нашим зарубіжним патнерам і не пересварився з усіма, то й допомога прийшла б раніше. А, можливо, ніхто б і не напав.
показати весь коментар
21.05.2022 15:04 Відповісти
nadejus on , krome spasibo, bolshe nichevo negovoryl....
показати весь коментар
21.05.2022 15:06 Відповісти
Хороший мальчик. Вся страна ждет когда станешь мужчиной. Борода еще не признак.
показати весь коментар
21.05.2022 15:14 Відповісти
Так а на роялі він чимось грав же?
показати весь коментар
21.05.2022 16:02 Відповісти
Смерть рашистам!
показати весь коментар
21.05.2022 15:20 Відповісти
Це МИ очікуємо на допомогу ,а не ти, гнидо!
показати весь коментар
21.05.2022 15:22 Відповісти
Вірно задають запитання: "пане янел0х, як там справи у коріша Абрамовіча?" чи ті подяки якщо і будуть то не для друку на загальну публіку?
Бо то стратегічно важлива інформація, по типу тих перемовників, щоб люди не знали що мутить шобла?
показати весь коментар
21.05.2022 15:25 Відповісти
Мы в Израиле почти 75 лет живем в войнах. Никто не скулит, все мужики служат 3 года + 1 мес в году проходим сборы лет до 40+, служат женщины 2 года, на 8 млн человек армия 200 тыс солдат , и еще 500 тыс резервистов в готовности прибыть в пункт сбора в 1 течение суток.

Израиль подписывал мирные соглашения после победы в каждой войне почти всегда на своих условиях. И никто никогда за нас не воевал, всегда сами, несмотря на то, что гадили французы (их менталитет), и русские в СССР (война судного дня - 40 тыс русских "советников"-офицеров в составе армии Египта и других).

Опирайтесь на США, Британию, Канаду, Польшу, и Прибалтику/Скандинавию, с оговорками на Турцию. Этого достаточно.

Зеленского действительно логично переизбрать через 2 года, так как он прилип к Ермаку, который сидит на фин потоках, но главное сейчас - относительно грамотный Генштаб, которому правда что, нужно срочно освоить бесконтактные войны.
показати весь коментар
21.05.2022 15:25 Відповісти
Вы сказали все правильно, нам нужно перенимать опыт Израиля , мы должны быть всегда готовы к обороне ... Сосед у нас гнилой и подлый , напоминает вашу ситуацию.
показати весь коментар
21.05.2022 15:36 Відповісти
ось візьміть можи хто компбютер побье от злості
Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів американського видання Time.
показати весь коментар
21.05.2022 15:51 Відповісти
А скільки ж асфальту на ці баблоси можна було б покласти!
Від Чонгару до Іванківа *******..ти би автомагістраль!!!
показати весь коментар
21.05.2022 15:52 Відповісти
"Дякую Президенту США Джо Байдену за підписання закону про додаткову підтримку України. Байден за ленд-ліз теж очікує екстрадиції бабломойского до США ,інакше все може раптом для України закінчитися, як в Афганістані.
показати весь коментар
21.05.2022 16:38 Відповісти
Із них $13,8 млрд - українському уряду. Оце так-так! А за руками хто слідкувати буде?
показати весь коментар
21.05.2022 17:52 Відповісти
13.8 млрд помічені так що легко відслідкують а от гривну випущену під 13,8 і враховуючи гру на курсі дол. буде проблематично але з цим теж надіюсь що справиться повноважний інспектор США.
показати весь коментар
21.05.2022 18:45 Відповісти
 
 