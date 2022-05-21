Зеленський подякував Байдену за підписання законопроєкту про надання додаткової підтримки Україні: Очікуємо на нову потужну оборонну допомогу

Президент Володимир Зеленський подякував своєму американському колезі Джо Байдену за підписання законопроєкту про надання Україні $40 млрд.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую Президенту США Джо Байдену за підписання закону про додаткову підтримку України. Лідерство США, Президента Байдена та американського народу у підтримці України в боротьбі проти російського агресора важливе. Очікуємо на нову потужну оборонну допомогу. Сьогодні вона як ніколи потрібна", - йдеться в повідомленні.

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