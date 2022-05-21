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Зеленський подякував Байдену за підписання законопроєкту про надання додаткової підтримки Україні: Очікуємо на нову потужну оборонну допомогу
Президент Володимир Зеленський подякував своєму американському колезі Джо Байдену за підписання законопроєкту про надання Україні $40 млрд.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякую Президенту США Джо Байдену за підписання закону про додаткову підтримку України. Лідерство США, Президента Байдена та американського народу у підтримці України в боротьбі проти російського агресора важливе. Очікуємо на нову потужну оборонну допомогу. Сьогодні вона як ніколи потрібна", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар21.05.2022 15:04
+9 Сергей Гусаченко #510887
показати весь коментар21.05.2022 14:59
+9 віктор федорович #394174
показати весь коментар21.05.2022 15:05
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читала, що коломойський йому 2 млрд дол виплатив
за роль презедента
але може й обманув
проте презедент не в накладі
хоч би дорослі чоловіки його за руки тримали, щоб капітуляцію (="мирні угоди") ніяку не підписав, під диктовку єрмака, а то рашисти вже до переговорів он дозрівають.
Бо то стратегічно важлива інформація, по типу тих перемовників, щоб люди не знали що мутить шобла?
Израиль подписывал мирные соглашения после победы в каждой войне почти всегда на своих условиях. И никто никогда за нас не воевал, всегда сами, несмотря на то, что гадили французы (их менталитет), и русские в СССР (война судного дня - 40 тыс русских "советников"-офицеров в составе армии Египта и других).
Опирайтесь на США, Британию, Канаду, Польшу, и Прибалтику/Скандинавию, с оговорками на Турцию. Этого достаточно.
Зеленского действительно логично переизбрать через 2 года, так как он прилип к Ермаку, который сидит на фин потоках, но главное сейчас - относительно грамотный Генштаб, которому правда что, нужно срочно освоить бесконтактные войны.
Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів американського видання Time.
Від Чонгару до Іванківа *******..ти би автомагістраль!!!