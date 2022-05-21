Россия запретила въезд Байдену, Блинкену и более 950 гражданам США
В России опубликован список американских граждан, которым запрещен въезд в РФ на постоянной основе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД страны-оккупанта.
В списке фигурируют 963 гражданина США, в том числе президент Джо Байден, сын президента Хантер Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, директор ЦРУ Уильям Бернс.
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+47 Autorare Autorare
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+35 Вася Шевченко #371210
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+34 Sud Lincha
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***** ну такої жорстокості від тебе ніхто не очікував
В россии из учебников для школьников убрали название «Киевская Русь».
Об этом сообщил главный редактор сайта «Эхо москвы» виталий рувинский. По его словам, книгу выдали его ребенку, который учится в шестом классе.
«Ребенку в школе выдали новые учебники, в которых отсутствует Киевская Русь. А есть Русь. Просто Русь. Я слышал, что отечественные историки-государственники уже давно на этом настаивали. И вот увидел своими глазами», - комментирует мужчина. https://t.me/charter97_org/73520
Тепер вони вже точно не відпочинуть на пляжах Геленджика та курортах Йошкар - Оли.
Психушка. Крик из палаты:
-- Я посланник Бога!
И крик из другой:
-- Я никого не посылал!
Байден как-то перетопчется...а от рашкины сукины дети и их выпердыши ??? х/з )))
Так їм і треба. Пуйло це великий стратег
Лесные Хачики, Бухалово, Хренище,
Теперь не повидать, а так хотелось
И Блинкену, и Байденам і решті...
То теперь Байден, Блинкен и их свиты коровьими лепешками не пошпурляют????
А от цікаво, чи заборонили в'їзд Степану Бандері? А то раптом захоче навідатись до Кадирова в гості? 😂