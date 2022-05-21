Россия запретила въезд Байдену, Блинкену и более 950 гражданам США

В России опубликован список американских граждан, которым запрещен въезд в РФ на постоянной основе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД страны-оккупанта.

В списке фигурируют 963 гражданина США, в том числе президент Джо Байден, сын президента Хантер Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, директор ЦРУ Уильям Бернс.

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