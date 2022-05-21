Рашисты продолжают вести огонь из систем залпового огня по Сумщине, - ОВА
Российские оккупанты со своей территории продолжают обстреливать территорию Сумщины.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Почти в 9 утра россия со своей территории вела артобстрел территорий Белопольской громады. Также более часа враг ведет огонь со своей территории ракетными системам залпового огня по территории Сумского района.
Все подробности вскоре", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром обстреляли из артиллерии Сумщину, - Живицкий
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Немає, чим у відповідь *****..шити!
Зеленський збирається дати дозвіл ЗСУ стріляти у відповідь?!!
Чи наші прикордонники так і будуть зображати "качок у тиру"?!
Чи у нас знову гра в "нужно просто перестать стрелять"???
Невже янелохом заборонено стріляти? Або вогневі точки ворога знищено - тільки про це мовчать?