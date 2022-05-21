Рашисты продолжают вести огонь из систем залпового огня по Сумщине, - ОВА

Российские оккупанты со своей территории продолжают обстреливать территорию Сумщины.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Почти в 9 утра россия со своей территории вела артобстрел территорий Белопольской громады. Также более часа враг ведет огонь со своей территории ракетными системам залпового огня по территории Сумского района.

Все подробности вскоре", - говорится в сообщении.

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