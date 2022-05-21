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Новости Война
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Рашисты продолжают вести огонь из систем залпового огня по Сумщине, - ОВА

рф

Российские оккупанты со своей территории продолжают обстреливать территорию Сумщины.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Почти в 9 утра россия со своей территории вела артобстрел территорий Белопольской громады. Также более часа враг ведет огонь со своей территории ракетными системам залпового огня по территории Сумского района.

Все подробности вскоре", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром обстреляли из артиллерии Сумщину, - Живицкий

обстрел (26928) Сумская область (3008) Живицкий Дмитрий (242)


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Топ комментарии
+18
є чим, ніззя, ато путін нападьот, ескалація коньфліхта
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21.05.2022 16:01
+14
І... яка реакція "головнокомандуючого"?!!
Зеленський збирається дати дозвіл ЗСУ стріляти у відповідь?!!
Чи наші прикордонники так і будуть зображати "качок у тиру"?!
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21.05.2022 16:02
+11
Зеля цілеспрямовано робить з українців терпіл(де вогонь у відповідь?). Навіщо йому це потрібне? Опускає українців свідомо (або ідіот??).
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21.05.2022 16:11
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По ходу в нас немає систем залпового вогню...
Немає, чим у відповідь *****..шити!
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21.05.2022 15:58 Ответить
є чим, ніззя, ато путін нападьот, ескалація коньфліхта
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21.05.2022 16:01 Ответить
Я думаю, що не має, як достатньо систем, так і ***********. І не рсзо, а артилерії, бо бити треба точно, бо роспропаганди може звинуватити в обстілі мирних жителів, полів, лісів і бєрьозок.
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21.05.2022 16:04 Ответить
Вони і так звинувачують. Самі себе обстрілюють
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21.05.2022 16:12 Ответить
есть, надо снять с фронта и поставить по всей границе и ждать где пульнут, чтобы ответить
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21.05.2022 16:03 Ответить
Місця зазвичай одні і ті ж. Прикордонникам можливо стали б у нагоді беспилотники-камікадзе. Але я ж не військовий експерт...
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21.05.2022 16:15 Ответить
Та да. Пари мінометів на всю Україну теж немає. "Треба знімати з фронту" ну і далі по тексту...
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21.05.2022 16:35 Ответить
Нема, Ви праві. Нам просто ссють у вуші
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21.05.2022 16:24 Ответить
І... яка реакція "головнокомандуючого"?!!
Зеленський збирається дати дозвіл ЗСУ стріляти у відповідь?!!
Чи наші прикордонники так і будуть зображати "качок у тиру"?!
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21.05.2022 16:02 Ответить
Зеля цілеспрямовано робить з українців терпіл(де вогонь у відповідь?). Навіщо йому це потрібне? Опускає українців свідомо (або ідіот??).
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21.05.2022 16:11 Ответить
Свідомо робить націю та армію терпил. Щоб відбити бажання до опору. А потім домовитися десь посередині
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21.05.2022 16:23 Ответить
Звісно, ідіот. Корисний для росії ідіот.
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21.05.2022 16:58 Ответить
І чого не відповідаємо???
Чи у нас знову гра в "нужно просто перестать стрелять"???
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21.05.2022 16:13 Ответить
Атвєтку ніззя, патамуша нада таваріщу путєну в глаза пасматрєть.
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21.05.2022 16:17 Ответить
Не війна, а якась ганьба....( І це камінь не в город солдатів якщо що)
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21.05.2022 16:20 Ответить
Про вогонь у відповідь, знищення вогневих точок ворога - ані слова.

Невже янелохом заборонено стріляти? Або вогневі точки ворога знищено - тільки про це мовчать?
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21.05.2022 16:20 Ответить
То есть более часа ведёт обстрел, а мы не знаем где и как уничтожить.
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21.05.2022 16:26 Ответить
Немає отвєтки, бо голова ОДА Живицький у цей час дуже зайнятий - допомагає прибирати сміття на вулицях.
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21.05.2022 17:00 Ответить
Зе три года разрешал убивать наших солдат , не давая возможности отвечать лугандонам на обстрелы. Он сейчас считает, что у нас война в тире, что это шоу - Раша будет стирать л лица земли десятки сел , убивая , а мы сможем их только благодарить за это. Он обязан в своих пиар- выступлениях говорить, что мы будем отвечать ,, Градами,, и артиллерией, авиацией на обстрелы с территории России , что будут гибнуть мирные россияне ( это война) , будут гореть заводы и нефтебазы, инфраструктура, ЖД. Это должны знать россияне и наши партнеры. Задача Президента защищать своих граждан , давать ответ. Зе до рвоты боится обидеть Путлера и потерять возможность после вылизывание задницы ,, решать политику,, и заглядывать в глаза. Раша высрется( извините) на любой договор с любой страной , какие переговоры? ........Почему за все время войны мы не воюем на Терри тории раши , имея все возможности поражать его в приграничных районах ? Это что специально что бы больше нас убили? Почему
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21.05.2022 18:25 Ответить
Все просто: від Києва відігнати - згач це вже не зелі війна, то вже далеко. Тепер ціль змінилася - пидять бабки і думать як злинять
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21.05.2022 18:46 Ответить
 
 