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Оккупанты утром обстреляли из артиллерии Сумщину, - Живицкий

сумщина

Российские оккупанты утром в субботу обстреляли территорию Сумщины из артиллерии.

Об этом в телеграме сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вечер пятницы в приграничной области был более или менее тихим, разве что звучали одиночные выстрелы из стрелкового оружия.

"На территории России, но рядом с границей. Это происходило по границе в Шалыгинской громаде Шосткинского района. Надеюсь, орки там перестреляли друг друга", – написал он.

Уже утром оккупанты открыли огонь из артиллерии.

"А вот утро у нас снова началось не с кофе: почти в 8 утра российские военные открыли огонь из артиллерии со своей территории. Прилеты  – по Эсманской громаде Шосткинского района. Потерь нет", – добавил Живицкий.

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обстрел (26906) Сумская область (3004) артиллерия (630) Живицкий Дмитрий (242)


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Молодці, ви головне там сидіть, рахуйте й записуйте скільки і з чого у вас стріляють, потім можна буде подати в міжнародний суд по правам людини на рашку...
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21.05.2022 10:08 Ответить
Якщо втрат немає, то по зєльоному счьоту це перемога.
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21.05.2022 11:30 Ответить
 
 