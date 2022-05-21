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Окупанти вранці обстріляли з артилерії Сумщину, - Живицький

сумщина

Російські окупанти вранці суботи обстріляли територію Сумщини з артилерії.

Про це в телеграмі повідомивголова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

За його словам, вечір п’ятниці на прикордонні був більш-менш тихим, хіба що лунали одиночні та автоматичні постріли зі стрілецької зброї.

"На території Росії, але поруч з кордоном. Це відбувалося по межі в Шалигінській громаді Шосткинського району. Сподіваюся, орки там перестріляли один одного", - написав він.

Вже вранці окупанти відкрили вогонь з артилерії.

"А от ранок у нас знову почався не з кави: майже о 8 ранку російські військові відкрили вогонь з артилерії зі своєї території. Приходи - по Есманській громаді Шосткинського району. Втрат немає", - додав Живицький.

Також читайте: Окупанти завдали 8 ударів по прикордонних територіях України, - ОК "Північ"

Автор: 

обстріл (28228) Сумська область (3550) артилерія (783) Живицький Дмитро (466)


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Молодці, ви головне там сидіть, рахуйте й записуйте скільки і з чого у вас стріляють, потім можна буде подати в міжнародний суд по правам людини на рашку...
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21.05.2022 10:08 Відповісти
Якщо втрат немає, то по зєльоному счьоту це перемога.
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21.05.2022 11:30 Відповісти
 
 