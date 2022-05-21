Окупанти вранці обстріляли з артилерії Сумщину, - Живицький

Російські окупанти вранці суботи обстріляли територію Сумщини з артилерії.

Про це в телеграмі повідомивголова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

За його словам, вечір п’ятниці на прикордонні був більш-менш тихим, хіба що лунали одиночні та автоматичні постріли зі стрілецької зброї.

"На території Росії, але поруч з кордоном. Це відбувалося по межі в Шалигінській громаді Шосткинського району. Сподіваюся, орки там перестріляли один одного", - написав він.

Вже вранці окупанти відкрили вогонь з артилерії.

"А от ранок у нас знову почався не з кави: майже о 8 ранку російські військові відкрили вогонь з артилерії зі своєї території. Приходи - по Есманській громаді Шосткинського району. Втрат немає", - додав Живицький.

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