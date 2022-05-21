Рашисти продовжують вести вогонь із систем залпового вогню по Сумщині, - ОВА

Російські окупанти зі своєї території продовжують обстрілювати територію Сумщини.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже о 9 ранку росія зі своєї території вела артобстріл територій Білопільської громади. Також понад годину ворог веде вогонь зі своєї території з ракетних систем залпового вогню по території Сумського району.

Усі подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.

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