УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13096 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 883 21

Рашисти продовжують вести вогонь із систем залпового вогню по Сумщині, - ОВА

рф

Російські окупанти зі своєї території продовжують обстрілювати територію Сумщини.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже о 9 ранку росія зі своєї території вела артобстріл територій Білопільської громади. Також понад годину ворог веде вогонь зі своєї території з ракетних систем залпового вогню по території Сумського району.

Усі подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти вранці обстріляли з артилерії Сумщину, - Живицький

Автор: 

обстріл (28250) Сумська область (3555) Живицький Дмитро (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
є чим, ніззя, ато путін нападьот, ескалація коньфліхта
показати весь коментар
21.05.2022 16:01
+14
І... яка реакція "головнокомандуючого"?!!
Зеленський збирається дати дозвіл ЗСУ стріляти у відповідь?!!
Чи наші прикордонники так і будуть зображати "качок у тиру"?!
показати весь коментар
21.05.2022 16:02
+11
Зеля цілеспрямовано робить з українців терпіл(де вогонь у відповідь?). Навіщо йому це потрібне? Опускає українців свідомо (або ідіот??).
показати весь коментар
21.05.2022 16:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По ходу в нас немає систем залпового вогню...
Немає, чим у відповідь *****..шити!
показати весь коментар
21.05.2022 15:58 Відповісти
є чим, ніззя, ато путін нападьот, ескалація коньфліхта
показати весь коментар
21.05.2022 16:01 Відповісти
Я думаю, що не має, як достатньо систем, так і ***********. І не рсзо, а артилерії, бо бити треба точно, бо роспропаганди може звинуватити в обстілі мирних жителів, полів, лісів і бєрьозок.
показати весь коментар
21.05.2022 16:04 Відповісти
Вони і так звинувачують. Самі себе обстрілюють
показати весь коментар
21.05.2022 16:12 Відповісти
есть, надо снять с фронта и поставить по всей границе и ждать где пульнут, чтобы ответить
показати весь коментар
21.05.2022 16:03 Відповісти
Місця зазвичай одні і ті ж. Прикордонникам можливо стали б у нагоді беспилотники-камікадзе. Але я ж не військовий експерт...
показати весь коментар
21.05.2022 16:15 Відповісти
Та да. Пари мінометів на всю Україну теж немає. "Треба знімати з фронту" ну і далі по тексту...
показати весь коментар
21.05.2022 16:35 Відповісти
Нема, Ви праві. Нам просто ссють у вуші
показати весь коментар
21.05.2022 16:24 Відповісти
І... яка реакція "головнокомандуючого"?!!
Зеленський збирається дати дозвіл ЗСУ стріляти у відповідь?!!
Чи наші прикордонники так і будуть зображати "качок у тиру"?!
показати весь коментар
21.05.2022 16:02 Відповісти
Зеля цілеспрямовано робить з українців терпіл(де вогонь у відповідь?). Навіщо йому це потрібне? Опускає українців свідомо (або ідіот??).
показати весь коментар
21.05.2022 16:11 Відповісти
Свідомо робить націю та армію терпил. Щоб відбити бажання до опору. А потім домовитися десь посередині
показати весь коментар
21.05.2022 16:23 Відповісти
Звісно, ідіот. Корисний для росії ідіот.
показати весь коментар
21.05.2022 16:58 Відповісти
І чого не відповідаємо???
Чи у нас знову гра в "нужно просто перестать стрелять"???
показати весь коментар
21.05.2022 16:13 Відповісти
Атвєтку ніззя, патамуша нада таваріщу путєну в глаза пасматрєть.
показати весь коментар
21.05.2022 16:17 Відповісти
Не війна, а якась ганьба....( І це камінь не в город солдатів якщо що)
показати весь коментар
21.05.2022 16:20 Відповісти
Про вогонь у відповідь, знищення вогневих точок ворога - ані слова.

Невже янелохом заборонено стріляти? Або вогневі точки ворога знищено - тільки про це мовчать?
показати весь коментар
21.05.2022 16:20 Відповісти
То есть более часа ведёт обстрел, а мы не знаем где и как уничтожить.
показати весь коментар
21.05.2022 16:26 Відповісти
Немає отвєтки, бо голова ОДА Живицький у цей час дуже зайнятий - допомагає прибирати сміття на вулицях.
показати весь коментар
21.05.2022 17:00 Відповісти
Зе три года разрешал убивать наших солдат , не давая возможности отвечать лугандонам на обстрелы. Он сейчас считает, что у нас война в тире, что это шоу - Раша будет стирать л лица земли десятки сел , убивая , а мы сможем их только благодарить за это. Он обязан в своих пиар- выступлениях говорить, что мы будем отвечать ,, Градами,, и артиллерией, авиацией на обстрелы с территории России , что будут гибнуть мирные россияне ( это война) , будут гореть заводы и нефтебазы, инфраструктура, ЖД. Это должны знать россияне и наши партнеры. Задача Президента защищать своих граждан , давать ответ. Зе до рвоты боится обидеть Путлера и потерять возможность после вылизывание задницы ,, решать политику,, и заглядывать в глаза. Раша высрется( извините) на любой договор с любой страной , какие переговоры? ........Почему за все время войны мы не воюем на Терри тории раши , имея все возможности поражать его в приграничных районах ? Это что специально что бы больше нас убили? Почему
показати весь коментар
21.05.2022 18:25 Відповісти
Все просто: від Києва відігнати - згач це вже не зелі війна, то вже далеко. Тепер ціль змінилася - пидять бабки і думать як злинять
показати весь коментар
21.05.2022 18:46 Відповісти
 
 