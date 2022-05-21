Рашисти продовжують вести вогонь із систем залпового вогню по Сумщині, - ОВА
Російські окупанти зі своєї території продовжують обстрілювати територію Сумщини.
Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Майже о 9 ранку росія зі своєї території вела артобстріл територій Білопільської громади. Також понад годину ворог веде вогонь зі своєї території з ракетних систем залпового вогню по території Сумського району.
Усі подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+18 Paul Foxen
показати весь коментар21.05.2022 16:01
+14 Small Jerboa
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+11 stanis nasvaiko
показати весь коментар21.05.2022 16:11
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Немає, чим у відповідь *****..шити!
Зеленський збирається дати дозвіл ЗСУ стріляти у відповідь?!!
Чи наші прикордонники так і будуть зображати "качок у тиру"?!
Чи у нас знову гра в "нужно просто перестать стрелять"???
Невже янелохом заборонено стріляти? Або вогневі точки ворога знищено - тільки про це мовчать?