В Донецкой области сократили комендантский час

Теперь она будет длиться с 21:00 до 5:00.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области.

"С понедельника, 23 мая, ограничение на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать с 21:00 до 05:00", - написал Кириленко.

С 24 апреля по 21 мая режим комендантского часа в Донецкой области был установлен с 20:00 до 5:00.

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