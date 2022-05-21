В Донецкой области сократили комендантский час
Теперь она будет длиться с 21:00 до 5:00.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области.
"С понедельника, 23 мая, ограничение на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать с 21:00 до 05:00", - написал Кириленко.
С 24 апреля по 21 мая режим комендантского часа в Донецкой области был установлен с 20:00 до 5:00.
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Rian T UA
показать весь комментарий21.05.2022 21:51 Ответить Мне нравится 0
Сергей Шпомер #512316
показать весь комментарий21.05.2022 21:58 Ответить Мне нравится 0
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