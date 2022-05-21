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Новости
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В Донецкой области сократили комендантский час

година,комендантська

Теперь она будет длиться с 21:00 до 5:00.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области.

"С понедельника, 23 мая, ограничение на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать с 21:00 до 05:00", - написал Кириленко.

С 24 апреля по 21 мая режим комендантского часа в Донецкой области был установлен с 20:00 до 5:00.

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комендантский час (166) Донецкая область (9518) Кириленко Павел (638)


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21.05.2022 21:51 Ответить
ЗАТЕМ ! ЧТОБЫ ТЫ СПРОСИЛ !
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21.05.2022 21:58 Ответить
 
 