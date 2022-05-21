На Донеччині скоротили комендантську годину
Тепер вона триватиме з 21:00 до 5:00.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині.
"З понеділка, 23 травня, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 21:00 до 05:00", - написав Кириленко.
Із 24 квітня до 21 травня режим комендантської години на Донеччині був установлений з 20:00 до 5:00.
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Rian T UA
показати весь коментар21.05.2022 21:51 Відповісти Мені подобається 0
Сергей Шпомер #512316
показати весь коментар21.05.2022 21:58 Відповісти Мені подобається 0
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