Апелляционный суд оставил Медведчука под арестом

Львовский апелляционный суд на заседании в пятницу, 20 мая, рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов народного депутата Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене, относительно избранной судом меры пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Львовского апелляционного суда согласилась с решением суда первой инстанции, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения, а определение – без изменений", - сообщили в суде.

Напомним, Лычаковский районный суд Львова 16 апреля избрал как меру пресечения для Медведчука содержание под стражей сроком в 60 суток без возможности внесения залога.

11 мая 2021 года Медведчук был уведомлен о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

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