Апелляционный суд оставил Медведчука под арестом
Львовский апелляционный суд на заседании в пятницу, 20 мая, рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов народного депутата Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене, относительно избранной судом меры пресечения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Львовского апелляционного суда согласилась с решением суда первой инстанции, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения, а определение – без изменений", - сообщили в суде.
Напомним, Лычаковский районный суд Львова 16 апреля избрал как меру пресечения для Медведчука содержание под стражей сроком в 60 суток без возможности внесения залога.
11 мая 2021 года Медведчук был уведомлен о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.
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ВенеБенядиктова омазывать.
будуть пропонувати якого дрисляндского таксіста за цю тушку - не беріть, наїбут...
або нічого не вдалося витягнути проти порошенка.
от невдача.
ну, хай купить нам з десяток літаків, чо.
Оставте Ксюхе хоть плойку,чтоб она перед судом своему мужу-петуху хоть кучери накрутила.
Якби Лазаренко не втікав, а добре поділився з "колядниками" то і його з часом тихенько випустили. Залишився б тоді Лазаренко з грошима, добре заплатив би продажним журналістам, сфотографвався б з плакатом "Кучму геть" і з нього зробили б борця з кримінальним режимом Кучми. З таким ресурсом та нахрапом і в президенти пішов би проти Ющенка.
А он в теньке прохлождается, спит,жрёт.
Так где наказание?
Большинство жителей под обстрелами
с ним бы охотно местами поменялись.