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Апелляционный суд оставил Медведчука под арестом

сбу,медведчук

Львовский апелляционный суд на заседании в пятницу, 20 мая, рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов народного депутата Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене, относительно избранной судом меры пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Львовского апелляционного суда согласилась с решением суда первой инстанции, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения, а определение – без изменений", - сообщили в суде.

Напомним, Лычаковский районный суд Львова 16 апреля избрал как меру пресечения для Медведчука содержание под стражей сроком в 60 суток без возможности внесения залога.

11 мая 2021 года Медведчук был уведомлен о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

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Автор: 

арест (10454) Медведчук Виктор (1788) суд (25077)


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Топ комментарии
+13
нипанятна, так шо, держзрада ще недоказана ?
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21.05.2022 18:22
+7
Знову марченко своїми відосіками засре інтернет .
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21.05.2022 18:20
+6
Этот кум путлера еще та монета с аверсами с двух сторон. Зеля бы отдал, но тогда ему самому капец. Наблюдаем как этого старикана будет Вене Бенядиктова омазывать.
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21.05.2022 18:28
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Знову марченко своїми відосіками засре інтернет .
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21.05.2022 18:20 Ответить
нипанятна, так шо, держзрада ще недоказана ?
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21.05.2022 18:22 Ответить
Этот кум путлера еще та монета с аверсами с двух сторон. Зеля бы отдал, но тогда ему самому капец. Наблюдаем как этого старикана будет Вене Бенядиктова омазывать.
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21.05.2022 18:28 Ответить
застава і самоліод в рязань на тушку...
будуть пропонувати якого дрисляндского таксіста за цю тушку - не беріть, наїбут...
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21.05.2022 18:25 Ответить
странно. мабуть, пуйло не захотіло свого кума. або ще маніжиться.
або нічого не вдалося витягнути проти порошенка.
от невдача.
ну, хай купить нам з десяток літаків, чо.
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21.05.2022 18:25 Ответить
на фотке пітух - 3 рази
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21.05.2022 18:26 Ответить
Єфрейтор(мертведчук) чмоня подасть скаргу в ОАСК І суддя вовк все зробить ,як тра)))
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21.05.2022 18:27 Ответить
Він вже давно підарешт
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21.05.2022 18:27 Ответить
А могли б відпустити, тільки судя позбулася голови.
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21.05.2022 18:28 Ответить
За Стуса та злочинами,скоїними зараз тягне на довічне. На мій погляд зраднику довічне, без права на листування,буде більше доречно.
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21.05.2022 18:35 Ответить
Эти друг друга не сожрут. Может я латентный коммунист?
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21.05.2022 18:41 Ответить
На обмін піде?
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21.05.2022 18:51 Ответить
в роґі жив собі торчок - переїхав в Київ...
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21.05.2022 18:54 Ответить
Да нафиг этот Медведчук кому нужен.Меня интерисует два тела Зелехер и Елдак
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21.05.2022 19:04 Ответить
Да-а-а-а?! (удивление) И шо не отпустили под залог?! (повторное удивление)
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21.05.2022 19:11 Ответить
Ощипали петушка, что денег уже и на суд не осталось, а без денег он никому не интересен. Идором больше, идором меньше
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21.05.2022 19:18 Ответить
У паломницы вагон-ресторан тоже отобрали?Нелюди.
Оставте Ксюхе хоть плойку,чтоб она перед судом своему мужу-петуху хоть кучери накрутила.
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21.05.2022 20:05 Ответить
Медведчук пожизненный срок сидит!
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21.05.2022 19:25 Ответить
Віктор Медведчук зробив таку ж помилку як і Павло Лазаренко - вирішив втікати з України. В результаті Лазаренко протирав штани по штатівським тюрмам, адвокати видурили з нього майже всі не конфісковані гроші, а українські компаньйони розікрали його долю злодійського добра. В Україні продажні судді та прокурори, як і державні установи які повинні за цим доглядати. Залишився б Медведчук у своєму палаці, ділився б з "колядниками" і з часом його тихенько б випустили.

Якби Лазаренко не втікав, а добре поділився з "колядниками" то і його з часом тихенько випустили. Залишився б тоді Лазаренко з грошима, добре заплатив би продажним журналістам, сфотографвався б з плакатом "Кучму геть" і з нього зробили б борця з кримінальним режимом Кучми. З таким ресурсом та нахрапом і в президенти пішов би проти Ющенка.
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21.05.2022 19:32 Ответить
Ну що вІтя...Тепер розумієш, хто такий кум ху**йло?
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21.05.2022 19:33 Ответить
Ну Вітя також ***** ще те.Але камуфляж з матньою до колін йому личить.
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21.05.2022 20:08 Ответить
Я навіть здивований... мало суддям запропонували? У нас така країна, що все і всіх можна купити, навіть виборців.
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21.05.2022 20:52 Ответить
Але... як то кажуть... іще не вечір. Далі буде....
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21.05.2022 21:25 Ответить
Украинцы в окопах воюют,погибают
А он в теньке прохлождается, спит,жрёт.
Так где наказание?
Большинство жителей под обстрелами
с ним бы охотно местами поменялись.
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22.05.2022 07:46 Ответить
 
 