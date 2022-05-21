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Новини
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Апеляційний суд залишив Медведчука під арештом

сбу,медведчук

Львівський апеляційний суд на засіданні у п'ятницю, 20 травня, розглянув апеляційну скаргу адвокатів народного депутата Віктора Медведчука, який підозрюється у державній зраді, щодо обраного судом запобіжного заходу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду погодилася з рішенням суду першої інстанції, залишивши апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу – без змін", - повідомили в суді.

Нагадуємо, Личаківський районний суд Львова 16 квітня обрав як запобіжний захід для Медведчука утримання під вартою терміном у 60 діб без можливості внесення застави.

11 травня 2021 року Медведчуку було повідомлено про підозру в держзраді та замах на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Медведчук звернувся до Зеленського і Путіна з проханням обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя. ВIДЕО

Автор: 

арешт (2520) Медведчук Віктор (1706) суд (11653)


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Топ коментарі
+13
нипанятна, так шо, держзрада ще недоказана ?
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21.05.2022 18:22
+7
Знову марченко своїми відосіками засре інтернет .
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21.05.2022 18:20
+6
Этот кум путлера еще та монета с аверсами с двух сторон. Зеля бы отдал, но тогда ему самому капец. Наблюдаем как этого старикана будет Вене Бенядиктова омазывать.
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21.05.2022 18:28
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Знову марченко своїми відосіками засре інтернет .
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21.05.2022 18:20 Відповісти
нипанятна, так шо, держзрада ще недоказана ?
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21.05.2022 18:22 Відповісти
Этот кум путлера еще та монета с аверсами с двух сторон. Зеля бы отдал, но тогда ему самому капец. Наблюдаем как этого старикана будет Вене Бенядиктова омазывать.
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21.05.2022 18:28 Відповісти
застава і самоліод в рязань на тушку...
будуть пропонувати якого дрисляндского таксіста за цю тушку - не беріть, наїбут...
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21.05.2022 18:25 Відповісти
странно. мабуть, пуйло не захотіло свого кума. або ще маніжиться.
або нічого не вдалося витягнути проти порошенка.
от невдача.
ну, хай купить нам з десяток літаків, чо.
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21.05.2022 18:25 Відповісти
на фотке пітух - 3 рази
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21.05.2022 18:26 Відповісти
Єфрейтор(мертведчук) чмоня подасть скаргу в ОАСК І суддя вовк все зробить ,як тра)))
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21.05.2022 18:27 Відповісти
Він вже давно підарешт
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21.05.2022 18:27 Відповісти
А могли б відпустити, тільки судя позбулася голови.
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21.05.2022 18:28 Відповісти
За Стуса та злочинами,скоїними зараз тягне на довічне. На мій погляд зраднику довічне, без права на листування,буде більше доречно.
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21.05.2022 18:35 Відповісти
Эти друг друга не сожрут. Может я латентный коммунист?
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21.05.2022 18:41 Відповісти
На обмін піде?
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21.05.2022 18:51 Відповісти
в роґі жив собі торчок - переїхав в Київ...
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21.05.2022 18:54 Відповісти
Да нафиг этот Медведчук кому нужен.Меня интерисует два тела Зелехер и Елдак
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21.05.2022 19:04 Відповісти
Да-а-а-а?! (удивление) И шо не отпустили под залог?! (повторное удивление)
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21.05.2022 19:11 Відповісти
Ощипали петушка, что денег уже и на суд не осталось, а без денег он никому не интересен. Идором больше, идором меньше
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21.05.2022 19:18 Відповісти
У паломницы вагон-ресторан тоже отобрали?Нелюди.
Оставте Ксюхе хоть плойку,чтоб она перед судом своему мужу-петуху хоть кучери накрутила.
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21.05.2022 20:05 Відповісти
Медведчук пожизненный срок сидит!
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21.05.2022 19:25 Відповісти
Віктор Медведчук зробив таку ж помилку як і Павло Лазаренко - вирішив втікати з України. В результаті Лазаренко протирав штани по штатівським тюрмам, адвокати видурили з нього майже всі не конфісковані гроші, а українські компаньйони розікрали його долю злодійського добра. В Україні продажні судді та прокурори, як і державні установи які повинні за цим доглядати. Залишився б Медведчук у своєму палаці, ділився б з "колядниками" і з часом його тихенько б випустили.

Якби Лазаренко не втікав, а добре поділився з "колядниками" то і його з часом тихенько випустили. Залишився б тоді Лазаренко з грошима, добре заплатив би продажним журналістам, сфотографвався б з плакатом "Кучму геть" і з нього зробили б борця з кримінальним режимом Кучми. З таким ресурсом та нахрапом і в президенти пішов би проти Ющенка.
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21.05.2022 19:32 Відповісти
Ну що вІтя...Тепер розумієш, хто такий кум ху**йло?
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21.05.2022 19:33 Відповісти
Ну Вітя також ***** ще те.Але камуфляж з матньою до колін йому личить.
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21.05.2022 20:08 Відповісти
Я навіть здивований... мало суддям запропонували? У нас така країна, що все і всіх можна купити, навіть виборців.
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21.05.2022 20:52 Відповісти
Але... як то кажуть... іще не вечір. Далі буде....
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21.05.2022 21:25 Відповісти
Украинцы в окопах воюют,погибают
А он в теньке прохлождается, спит,жрёт.
Так где наказание?
Большинство жителей под обстрелами
с ним бы охотно местами поменялись.
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22.05.2022 07:46 Відповісти
 
 