Апеляційний суд залишив Медведчука під арештом
Львівський апеляційний суд на засіданні у п'ятницю, 20 травня, розглянув апеляційну скаргу адвокатів народного депутата Віктора Медведчука, який підозрюється у державній зраді, щодо обраного судом запобіжного заходу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду погодилася з рішенням суду першої інстанції, залишивши апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу – без змін", - повідомили в суді.
Нагадуємо, Личаківський районний суд Львова 16 квітня обрав як запобіжний захід для Медведчука утримання під вартою терміном у 60 діб без можливості внесення застави.
11 травня 2021 року Медведчуку було повідомлено про підозру в держзраді та замах на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму.
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ВенеБенядиктова омазывать.
будуть пропонувати якого дрисляндского таксіста за цю тушку - не беріть, наїбут...
або нічого не вдалося витягнути проти порошенка.
от невдача.
ну, хай купить нам з десяток літаків, чо.
Оставте Ксюхе хоть плойку,чтоб она перед судом своему мужу-петуху хоть кучери накрутила.
Якби Лазаренко не втікав, а добре поділився з "колядниками" то і його з часом тихенько випустили. Залишився б тоді Лазаренко з грошима, добре заплатив би продажним журналістам, сфотографвався б з плакатом "Кучму геть" і з нього зробили б борця з кримінальним режимом Кучми. З таким ресурсом та нахрапом і в президенти пішов би проти Ющенка.
А он в теньке прохлождается, спит,жрёт.
Так где наказание?
Большинство жителей под обстрелами
с ним бы охотно местами поменялись.