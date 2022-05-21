Апеляційний суд залишив Медведчука під арештом

Львівський апеляційний суд на засіданні у п'ятницю, 20 травня, розглянув апеляційну скаргу адвокатів народного депутата Віктора Медведчука, який підозрюється у державній зраді, щодо обраного судом запобіжного заходу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду погодилася з рішенням суду першої інстанції, залишивши апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу – без змін", - повідомили в суді.

Нагадуємо, Личаківський районний суд Львова 16 квітня обрав як запобіжний захід для Медведчука утримання під вартою терміном у 60 діб без можливості внесення застави.

11 травня 2021 року Медведчуку було повідомлено про підозру в держзраді та замах на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму.

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