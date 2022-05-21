Под Кривым Рогом подорвался пенсионер, принеся домой кассетные боеприпасы

В Криворожском районе Днепропетровской области подорвался пенсионер. Мужчина насобирал боеприпасов от кассетных снарядов и пытался их разобрать. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Он рассказал, что 82-летний мужчина собрал 7 боеприпасов от кассетных снарядов, принес их домой и пытался разобрать. Из-за этого произошел взрыв.

"Просил и снова прошу: пожалуйста, не трогайте оставшуюся после вражеских обстрелов взрывчатку", - написал Резниченко.

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Он напомнил, что если увидели подозрительный предмет, следует звонить по телефону спасателям или полиции, поскольку кассетные боеприпасы вероломны. Их особенность в том, что некоторое время после обстрела они остаются опасными.

Также Резниченко сообщил, что в Днепропетровской области из-за таких снарядов погибли 6 человек.

"Будьте осмотрительны. Это сохранит вашу жизнь и жизнь близких", - еще раз попросил глава ОВА.