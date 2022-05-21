Под Кривым Рогом подорвался пенсионер, принеся домой кассетные боеприпасы
В Криворожском районе Днепропетровской области подорвался пенсионер. Мужчина насобирал боеприпасов от кассетных снарядов и пытался их разобрать. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Он рассказал, что 82-летний мужчина собрал 7 боеприпасов от кассетных снарядов, принес их домой и пытался разобрать. Из-за этого произошел взрыв.
"Просил и снова прошу: пожалуйста, не трогайте оставшуюся после вражеских обстрелов взрывчатку", - написал Резниченко.
Он напомнил, что если увидели подозрительный предмет, следует звонить по телефону спасателям или полиции, поскольку кассетные боеприпасы вероломны. Их особенность в том, что некоторое время после обстрела они остаются опасными.
Также Резниченко сообщил, что в Днепропетровской области из-за таких снарядов погибли 6 человек.
"Будьте осмотрительны. Это сохранит вашу жизнь и жизнь близких", - еще раз попросил глава ОВА.
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Ему было 5 лет в 1945 году и у немцев не было кассетных бомб. Но в 2022 году ему повезло.
напряги извилину - а вдруг допрёшь как тебя вычислили... или попроси кого поумнее чтобы тебе сказал - как твою тупость по твоему посту вычислили...
Якщо ним користуватись...
Тільки тим,що повнолітній дуркецало має право обирати!