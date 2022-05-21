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Под Кривым Рогом подорвался пенсионер, принеся домой кассетные боеприпасы

боєприпас,касетний

В Криворожском районе Днепропетровской области подорвался пенсионер. Мужчина насобирал боеприпасов от кассетных снарядов и пытался их разобрать. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Он рассказал, что 82-летний мужчина собрал 7 боеприпасов от кассетных снарядов, принес их домой и пытался разобрать. Из-за этого произошел взрыв.

"Просил и снова прошу: пожалуйста, не трогайте оставшуюся после вражеских обстрелов взрывчатку", - написал Резниченко.

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Он напомнил, что если увидели подозрительный предмет, следует звонить по телефону спасателям или полиции, поскольку кассетные боеприпасы вероломны. Их особенность в том, что некоторое время после обстрела они остаются опасными.

Также Резниченко сообщил, что в Днепропетровской области из-за таких снарядов погибли 6 человек.

"Будьте осмотрительны. Это сохранит вашу жизнь и жизнь близких", - еще раз попросил глава ОВА.

Автор: 

взрыв (6727) взрывчатка (839) пенсионеры (837) кассетные боеприпасы (92) Днепропетровская область (3887)


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Топ комментарии
+20
Премію Дарвіна цей пенсіонер вже заробив.
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21.05.2022 19:19
+16
Одного не пойму, как он вообще дожил до такого возраста?
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21.05.2022 19:21
+16
ну во всяком случае то что он собрал уже не подберут дети, и на том спасибо
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21.05.2022 19:22
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Що у людей в голові?
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21.05.2022 19:15 Ответить
касетний *********
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21.05.2022 19:21 Ответить
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21.05.2022 20:35 Ответить
82 роки людині було... Знаєте в цьому віці все в голові може бути. Як кажуть, шо малий шо старий...
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21.05.2022 19:27 Ответить
Премію Дарвіна цей пенсіонер вже заробив.
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21.05.2022 19:19 Ответить
Мабуть, думав то така гуманітарна допомога від "руZZкіх братьєв"...
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21.05.2022 19:25 Ответить
Премію Дарвіна цьому віслюку...Все життя прожив...Був дятлом , ним і помер.
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21.05.2022 19:19 Ответить
ти певен, шо в свої 82 (якщо доживеш), зможеш бути не дятлом ?
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21.05.2022 20:37 Ответить
Типовий виборець зе!
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21.05.2022 20:40 Ответить
Дедебилизация в действии!
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21.05.2022 19:20 Ответить
Одного не пойму, как он вообще дожил до такого возраста?
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21.05.2022 19:21 Ответить
и таких 73%
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21.05.2022 19:22 Ответить
82-77=5
Ему было 5 лет в 1945 году и у немцев не было кассетных бомб. Но в 2022 году ему повезло.
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21.05.2022 22:19 Ответить
**** - земляк Зеленского...
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21.05.2022 19:21 Ответить
Явно за свого ЗЕмляка голосував на президентських
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21.05.2022 19:21 Ответить
ну во всяком случае то что он собрал уже не подберут дети, и на том спасибо
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21.05.2022 19:22 Ответить
а мог бы еще пожить...
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21.05.2022 19:23 Ответить
Эволюция
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21.05.2022 19:26 Ответить
боже скільки жовчі...
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21.05.2022 19:31 Ответить
среднестатистический изебератель. В данный момент - разебератель.
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21.05.2022 19:32 Ответить
с какой целью пенсионер хотел разобрать касетный снаряд?
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21.05.2022 19:36 Ответить
Их девиз - "Слабоумие и отвага!".
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21.05.2022 19:44 Ответить
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21.05.2022 19:51 Ответить
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21.05.2022 19:45 Ответить
Це наш менталітет такий, підібрати щось що не так або не там лежить, принести додому і розібрати, і пох що це може бути бімба
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21.05.2022 19:37 Ответить
90 процентов коментов законченных дегениратов.
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21.05.2022 19:51 Ответить
Угу..Дегенитратов.
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21.05.2022 19:52 Ответить
№-1
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21.05.2022 19:59 Ответить
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21.05.2022 20:03 Ответить
Сначала научись правильно писать, потом узнай что это слово обозначает. И уже потом давай оценку незнакомым тебе людям.
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21.05.2022 20:08 Ответить
№-2
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21.05.2022 20:20 Ответить
ну ты и длбб...

напряги извилину - а вдруг допрёшь как тебя вычислили... или попроси кого поумнее чтобы тебе сказал - как твою тупость по твоему посту вычислили...
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21.05.2022 21:19 Ответить
Чесно кажучи ,таких дебілів і не шкода.
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21.05.2022 19:56 Ответить
Мозок - дуже корисна річ!
Якщо ним користуватись...
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21.05.2022 20:06 Ответить
Іноді мозок починає працювати після влучаня кулі,особливо коли куля влучає у сраку!
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21.05.2022 20:37 Ответить
Мінус один виборець у совкоголових
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21.05.2022 20:24 Ответить
Ну і чим 10 річний дурень відрізняється від 60 річного дуркецала?
Тільки тим,що повнолітній дуркецало має право обирати!
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21.05.2022 20:33 Ответить
Співчуваю. Без відношення до конкретної людини, але дуже нагадує Ze- виборця. Ну очевидно, що небезпечно, але блищить! Беру!
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21.05.2022 20:38 Ответить
Поведінку старого йолопа, важко коментувати.
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21.05.2022 20:51 Ответить
неудачная попытка наковырять на чекушку люминия...
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21.05.2022 21:55 Ответить
Думал что люминий и его сдать можно. К сожалению после войны тоже случаиные подривы на минах и растяжках и из-за любопытства покалеченные и погибшие будет. Такое бывает после любой войны.
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21.05.2022 23:40 Ответить
 
 