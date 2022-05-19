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В Черниговской области трактор подорвался на боеприпасе. Водитель получил травмы. ФОТО

В лесном массиве в Черниговской области трактор наехал на боеприпас. В результате взрыва водитель получил травмы.

Информацию о происшествии предоставили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"19 мая около 12:00 в оперативно-координационный центр ГСЧС области поступило сообщение, что в лесном массиве в Черниговском районе, трактор наехал на взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв. Водитель получил травму ноги, он доставлен в Черниговскую областную больницу", - говорится в сообщении.

В Черниговской области трактор подорвался на боеприпасе. Водитель получил травмы 01

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В Черниговской области трактор подорвался на боеприпасе. Водитель получил травмы 02
В Черниговской области трактор подорвался на боеприпасе. Водитель получил травмы 03

Для проверки местности на наличие взрывоопасных предметов на место происшествия выехал расчет группы пиротехнических работ ГСЧС. При обследовании прилегающей территории других боеприпасов не нашли.

Также в ГСЧС предупреждают, что пока крайне опасно съезжать на обочину дорог, ходить в лес, на водоемы, поля, где проводились боевые действия, приближаться к разбитой вражеской технике, заходить в заброшенные сооружения и дома.

взрыв (6737) трактор (64) ГСЧС (4965) Черниговская область (1130)


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какого хера тракторист по лесу поехал? едь по дороге и будет счастье.
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19.05.2022 17:07 Ответить
Наприклад, зрізати дорогу, зекономити соляру, злити і продати...
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19.05.2022 17:13 Ответить
Погрузчик явно древесину воровал. Может минная опасность позволит сохранит леса? Боже, храни Украину!!!
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19.05.2022 17:17 Ответить
на "массей фергюсон"? а навантажував в порш панамера?
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19.05.2022 18:45 Ответить
Что за бред вы пишите, по сути оправдываете убийство мирных жителей. Давайте тоже как нибудь на обочину случайно выйдете и подорвётесь, а люди вокруг скажут: стопроцентно шёл лес рубить
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19.05.2022 17:26 Ответить
посмотрите пожалуйста на фотографию, самую нижнюю, в колее примятая трава. На наезженной дороге - земля/грунт.
Т.е. дорогой редко пользуются.
Я думаю, если бы этой дорогой постоянно бы пользовались для поездок на поле, она была бы наезженной.
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19.05.2022 17:32 Ответить
Придется тралы к тракторам цеплять.
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19.05.2022 19:27 Ответить
Нам потрібні тральщики! Ну що за тупість досі отак просто їздити по полях і лісах!
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19.05.2022 20:45 Ответить
 
 