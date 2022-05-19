В Черниговской области трактор подорвался на боеприпасе. Водитель получил травмы. ФОТО

В лесном массиве в Черниговской области трактор наехал на боеприпас. В результате взрыва водитель получил травмы.

Информацию о происшествии предоставили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"19 мая около 12:00 в оперативно-координационный центр ГСЧС области поступило сообщение, что в лесном массиве в Черниговском районе, трактор наехал на взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв. Водитель получил травму ноги, он доставлен в Черниговскую областную больницу", - говорится в сообщении.

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Для проверки местности на наличие взрывоопасных предметов на место происшествия выехал расчет группы пиротехнических работ ГСЧС. При обследовании прилегающей территории других боеприпасов не нашли.

Также в ГСЧС предупреждают, что пока крайне опасно съезжать на обочину дорог, ходить в лес, на водоемы, поля, где проводились боевые действия, приближаться к разбитой вражеской технике, заходить в заброшенные сооружения и дома.