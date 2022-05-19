УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
6 265 8

У Чернігівській області трактор підірвався на боєприпасі. Водій зазнав травм. ФОТО

У лісовому масиві на Чернігівщині трактор наїхав на боєприпас. Внаслідок вибуху водій дістав травми.

Інформацію про подію надали у ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"19 травня близько 12:00 до оперативно-координаційного центру ДСНС області надійшло повідомлення, що в лісовому масиві у Чернігівському районі, трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого стався вибух. Водій зазнав травми ноги, його доставлено до Чернігівської обласної лікарні", - йдеться у повідомленні.

У Чернігівській області трактор підірвався на боєприпасі. Водій зазнав травм 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби харківські рятувальники загасили шість пожеж, спричинених ворожими обстрілами, - ДСНС. ФОТО


У Чернігівській області трактор підірвався на боєприпасі. Водій зазнав травм 02
У Чернігівській області трактор підірвався на боєприпасі. Водій зазнав травм 03

Для перевірки місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів до місця події виїхав розрахунок групи піротехнічних робіт ДСНС. Під час обстеження прилеглої території інших боєприпасів не знайшли.

Також у ДСНС попереджеють, що наразі вкрай небезпечно  з'їжджати на узбіччя доріг, ходити в ліс, на водойми, поля, де проводились бойові дії,  наближатися до розбитої ворожої техніки, заходити до покинутих споруд та будинків.

вибух (4449) трактор (69) ДСНС (5104) Чернігівська область (905)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
какого хера тракторист по лесу поехал? едь по дороге и будет счастье.
показати весь коментар
19.05.2022 17:07 Відповісти
Наприклад, зрізати дорогу, зекономити соляру, злити і продати...
показати весь коментар
19.05.2022 17:13 Відповісти
Погрузчик явно древесину воровал. Может минная опасность позволит сохранит леса? Боже, храни Украину!!!
показати весь коментар
19.05.2022 17:17 Відповісти
на "массей фергюсон"? а навантажував в порш панамера?
показати весь коментар
19.05.2022 18:45 Відповісти
Что за бред вы пишите, по сути оправдываете убийство мирных жителей. Давайте тоже как нибудь на обочину случайно выйдете и подорвётесь, а люди вокруг скажут: стопроцентно шёл лес рубить
показати весь коментар
19.05.2022 17:26 Відповісти
посмотрите пожалуйста на фотографию, самую нижнюю, в колее примятая трава. На наезженной дороге - земля/грунт.
Т.е. дорогой редко пользуются.
Я думаю, если бы этой дорогой постоянно бы пользовались для поездок на поле, она была бы наезженной.
показати весь коментар
19.05.2022 17:32 Відповісти
Придется тралы к тракторам цеплять.
показати весь коментар
19.05.2022 19:27 Відповісти
Нам потрібні тральщики! Ну що за тупість досі отак просто їздити по полях і лісах!
показати весь коментар
19.05.2022 20:45 Відповісти
 
 