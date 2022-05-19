У Чернігівській області трактор підірвався на боєприпасі. Водій зазнав травм. ФОТО

У лісовому масиві на Чернігівщині трактор наїхав на боєприпас. Внаслідок вибуху водій дістав травми.

Інформацію про подію надали у ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"19 травня близько 12:00 до оперативно-координаційного центру ДСНС області надійшло повідомлення, що в лісовому масиві у Чернігівському районі, трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого стався вибух. Водій зазнав травми ноги, його доставлено до Чернігівської обласної лікарні", - йдеться у повідомленні.

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Для перевірки місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів до місця події виїхав розрахунок групи піротехнічних робіт ДСНС. Під час обстеження прилеглої території інших боєприпасів не знайшли.

Також у ДСНС попереджеють, що наразі вкрай небезпечно з'їжджати на узбіччя доріг, ходити в ліс, на водойми, поля, де проводились бойові дії, наближатися до розбитої ворожої техніки, заходити до покинутих споруд та будинків.