Во временно оккупированном Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд оккупантов

Во временно оккупированном Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд российских оккупантов. Число пострадавших и погибших уточняется.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Сегодня в Мелитополе неспокойно. С самого утра в городе прогремел мощный взрыв, и началась стрельба. Кроме того, местные жители сообщали о взрывах железной дороги.

Позже информация подтвердилась – в Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд российских оккупантов.

Как стало известно изданию из своих источников, взрывчатка, установленная на рельсах, сдетонировала под вагоном с личным составом. В результате повреждены железнодорожное полотно и техника. Число раненых и погибших рашистов сейчас уточняется.

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Хронология событий была такой: сначала прогремел взрыв, затем в районе перекрестка улиц Шмидта и Ивана Алексеева была слышна автоматная очередь. Что касается этих сегодняшних событий в центре города, то и там, по-видимому, действия наших диверсантов имели нужный результат и посеяли панику среди захватчиков. Известно, что комендатура за час до взрыва была оцеплена. Там ждали генерал-майора, который должен был сегодня выехать в Бердянск и посетить милицию и базы отдыха.

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