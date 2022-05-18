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Во временно оккупированном Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд оккупантов

мелітополь

Во временно оккупированном Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд российских оккупантов. Число пострадавших и погибших уточняется.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Сегодня в Мелитополе неспокойно. С самого утра в городе прогремел мощный взрыв, и началась стрельба. Кроме того, местные жители сообщали о взрывах железной дороги.

Позже информация подтвердилась – в Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд российских оккупантов.

Как стало известно изданию из своих источников, взрывчатка, установленная на рельсах, сдетонировала под вагоном с личным составом. В результате повреждены железнодорожное полотно и техника. Число раненых и погибших рашистов сейчас уточняется.

Читайте: В оккупированном Мелитополе в районе здания "комендатуры" ВС РФ взорвали две гранаты. Началась перестрелка, - Братчук

Хронология событий была такой: сначала прогремел взрыв, затем в районе перекрестка улиц Шмидта и Ивана Алексеева была слышна автоматная очередь. Что касается этих сегодняшних событий в центре города, то и там, по-видимому, действия наших диверсантов имели нужный результат и посеяли панику среди захватчиков. Известно, что комендатура за час до взрыва была оцеплена. Там ждали генерал-майора, который должен был сегодня выехать в Бердянск и посетить милицию и базы отдыха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мелитополе оккупанты уничтожают книги по истории Украины

взрыв (6825) Мелитополь (616) поезд (1032) партизаны (181)


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Топ комментарии
+52
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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18.05.2022 14:40 Ответить
+49
Українським партизанам-респектище...Давайте ще...
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18.05.2022 14:41 Ответить
+45
😂😂😂 как же скрепы у кацапов из жепы лезу. бронепоезд, до слез для них вторая мировая никогда не закончится. дибилы ущербные
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18.05.2022 14:40 Ответить
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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18.05.2022 14:40 Ответить
Бронепоезд это наверно бронированнный вагон для начальства❓Кто в курсе напишите❗
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18.05.2022 14:58 Ответить
та ні)

https://www.youtube.com/watch?v=ZIzGVs8TBHA
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18.05.2022 15:05 Ответить
👍😁
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18.05.2022 16:24 Ответить
😂😂😂 как же скрепы у кацапов из жепы лезу. бронепоезд, до слез для них вторая мировая никогда не закончится. дибилы ущербные
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18.05.2022 14:40 Ответить
неа, бронепоезд это про революцию больше
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18.05.2022 14:41 Ответить
оставлю это здесь
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18.05.2022 14:44 Ответить
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18.05.2022 15:06 Ответить
если есть бронепоезд, должен быть бронетролейбус, бронеавтобус и бронетрамвай 😂😂😂
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18.05.2022 14:41 Ответить
Бронелби!
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18.05.2022 15:06 Ответить
Бронепоезда - это Первая мировая, а не вторая. Опоздали более чем на 100 лет.
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18.05.2022 14:44 Ответить
Не знаю, я смотрел когда-то, случайно, кацапы снимали про Вторую Мировую, там тоже были бронепоезда. Опять ***** всех переиграл
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18.05.2022 14:46 Ответить
бронепоїзд? а крейсер "аврора" і чЛенін на бронєвічкє там не мелькали?
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18.05.2022 14:40 Ответить
Ані кАнцерт коБЗДОна слушалі
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18.05.2022 14:48 Ответить
))) От не смійтесь з крейсера "Аврора". Один постріл, а розруха від нього вже більше 100 років.
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18.05.2022 14:58 Ответить
Разбудите меня..... "Бронепоезд оккупантов" Это за гранью разумного понимания....
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18.05.2022 14:40 Ответить
Эта новость буквально "сделала день".
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18.05.2022 14:40 Ответить
Українським партизанам-респектище...Давайте ще...
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18.05.2022 14:41 Ответить
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18.05.2022 14:41 Ответить
ого,бронепоїзд з хенералом рашистів?це круто!
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18.05.2022 14:41 Ответить
Скоро кацапы начнут на тачанках ездить с пулемётом "Максим". Это что,взрывчатку и на них тратить?)
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18.05.2022 14:42 Ответить
Наші їздять
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18.05.2022 14:59 Ответить
Це все ще тільки початок, кацапи. Ви навіть не уявляєте як вас будуть нищить кругом.
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18.05.2022 14:42 Ответить
ржунимагу!
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18.05.2022 14:44 Ответить
Мелитополь - молодцы, постоянно идут сообщения о партизанской войне.
Не то что оккупированные Крым и ОРДиЛО . . .
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18.05.2022 14:45 Ответить
Надійна підтримка ВСУ. І Ви 100% праві щодо Криму і ОРДіЛО. Чекають, що їм хтось звільнення принесе, замість активно діяти. Мелітополь - Україна!
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18.05.2022 14:58 Ответить
Цікаво хто стане новим Болбочаном який звільнить південь України від окупантів?
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18.05.2022 14:45 Ответить
Болбочан може повторити з Кримом))
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18.05.2022 14:53 Ответить
Ждем кавалерийских атак в буденновках.
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18.05.2022 14:45 Ответить
Буденый или как там его с жуковым на полном серезе считали, что кавалерия с шашками может остановить гусеничную технику. Главное всадников побольше
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18.05.2022 14:51 Ответить
Бабы ... ну вы в курсе
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18.05.2022 14:57 Ответить
Всiм загиблим оркам доброго здоров'я та герметичних пакетiв.
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18.05.2022 14:45 Ответить
Хлопки переходять в бурні овації!
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18.05.2022 14:47 Ответить
писта рулю
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18.05.2022 14:51 Ответить
Бронепоїзд😁. Це що - дістають із загашників уже все, що можна? Так діло і до луків х стрілами дійде.
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18.05.2022 14:52 Ответить
Бліііііііін! І це кацапня вважає себе армією???? Збіговисько голосраких жебраків в драних лаптях
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18.05.2022 15:05 Ответить
Значить скоро до Зміїного прибуде бронепалубний крейсер Варяг і канонерка Бобр
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18.05.2022 14:52 Ответить
как запевали кацапоиды, наш бронепоезд стоит на запасном пути, но и стоял бы пока не сгнил, но нет, і як кажуть в Україні, що згорить те не зогниє
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18.05.2022 14:55 Ответить
ОК
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18.05.2022 14:57 Ответить
А вдоль дорог мёртвые с косами стоять!
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18.05.2022 14:57 Ответить
в найкращих традиціях УПА. хлопці красені 👍
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18.05.2022 15:02 Ответить
а якби херцонцям видали зброю? якби сбу шники місцеві не були зрадниками? уявляєте що б було? розумієте розмір помилки керівництва країни? і впертість зостраху....
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18.05.2022 15:12 Ответить
якби херсонцi голосували за нормальные партии а не кремлевских холуев или зеленых мародеров
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18.05.2022 16:29 Ответить
В Херсоне терроборону местную с коктейлями молотова танками и бтрами покрошили .Оружия им так и не выдали
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18.05.2022 18:09 Ответить
Героям слава!!!
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18.05.2022 15:16 Ответить
Бронепоезд прибыл по назначению к крейсеру мацква
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18.05.2022 16:23 Ответить
просто интересно, а джавелинами влупить по бронепоезду?
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18.05.2022 16:39 Ответить
Джавы на тепло работают, так что попадет в паровоз
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18.05.2022 17:48 Ответить
На укр.нет писали ,что этот бронепоезд тащил цистерны с гсм и взрывом их не зацепило
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18.05.2022 18:06 Ответить
До бронєпоєзда терміново потрібний бронєносец "Потьомкін"
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18.05.2022 20:06 Ответить
Партизани молодці!!! Але чому вони тільки в Мелітополі, а де Херсон, Каховка, Геніческ... Чи люди чекають поки їх відправлять гарматним мясом в війська москалів...
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18.05.2022 21:17 Ответить
"... взорвали бронепоезд оккупантов, а их всех порубили шашками!"
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19.05.2022 12:55 Ответить
Да, кстати! На бронепоезде была установка, работающая но новых физических принципах!
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19.05.2022 12:57 Ответить
Доскакалися кацапи. Тепер так буде постійно.
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26.05.2022 00:06 Ответить
До сих пор не могу поверить, что правда бронепоезд есть и не один и приехал сюда к нам. Это же позор и для своих. Может и правда так? Пусть бы фото, но точно что бы. Капец.
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17.09.2022 18:06 Ответить
 
 