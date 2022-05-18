У тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд окупантів

У тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд російських окупантів. Кількість постраждалих і загиблих уточнюється.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РИА Мелітополь".

Сьогодні у Мелітополі неспокійно. З самого ранку у місті прогримів потужний вибух і почалася стрілянина. Окрім того, місцеві жителі повідомляли про вибухи на залізниці.

Пізніше інформація підтвердилася - у Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд російських окупантів.

Як стало відомо виданню зі своїх джерел, вибухівка, встановлена ​​на рейках, здетонувала під вагоном з особовим складом. У результаті пошкоджено залізничне полотно і техніка. Кількість поранених та загиблих рашистів нині уточнюється.

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Хронологія подій була такою: спочатку прогримів вибух, потім у районі перехрестя вулиць Шмідта та Івана Алексєєва було чути автоматну чергу. Щодо цих сьогоднішніх подій у центрі міста, то й там, мабуть, дії наших диверсантів мали потрібний результат і посіяли паніку серед загарбників. Відомо, що комендатуру за годину до вибуху було оточено. Там чекали на генерал-майора, який мав сьогодні виїхати до Бердянська і відвідати міліцію та бази відпочинку.

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