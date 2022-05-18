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У тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд окупантів

мелітополь

У тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд російських окупантів. Кількість постраждалих і загиблих уточнюється.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РИА Мелітополь".

Сьогодні у Мелітополі неспокійно. З самого ранку у місті прогримів потужний вибух і почалася стрілянина. Окрім того, місцеві жителі повідомляли про вибухи на залізниці.

Пізніше інформація підтвердилася - у Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд російських окупантів.

Як стало відомо виданню зі своїх джерел, вибухівка, встановлена ​​на рейках, здетонувала під вагоном з особовим складом. У результаті пошкоджено залізничне полотно і техніка. Кількість поранених та загиблих рашистів нині уточнюється.

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Хронологія подій була такою: спочатку прогримів вибух, потім у районі перехрестя вулиць Шмідта та Івана Алексєєва було чути автоматну чергу. Щодо цих сьогоднішніх подій у центрі міста, то й там, мабуть, дії наших диверсантів мали потрібний результат і посіяли паніку серед загарбників. Відомо, що комендатуру за годину до вибуху було оточено. Там чекали на генерал-майора, який мав сьогодні виїхати до Бердянська і відвідати міліцію та бази відпочинку.

Читайте також: В окупованому Мелітополі в районі будівлі "комендатури" ЗС РФ підірвали дві гранати. Розпочалася перестрілка, - Братчук

Автор: 

вибух (4537) Мелітополь (773) потяг (1992) партизани (194)


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Топ коментарі
+52
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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18.05.2022 14:40 Відповісти
+49
Українським партизанам-респектище...Давайте ще...
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18.05.2022 14:41 Відповісти
+45
😂😂😂 как же скрепы у кацапов из жепы лезу. бронепоезд, до слез для них вторая мировая никогда не закончится. дибилы ущербные
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18.05.2022 14:40 Відповісти
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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18.05.2022 14:40 Відповісти
Бронепоезд это наверно бронированнный вагон для начальства❓Кто в курсе напишите❗
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18.05.2022 14:58 Відповісти
та ні)

https://www.youtube.com/watch?v=ZIzGVs8TBHA
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18.05.2022 15:05 Відповісти
👍😁
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18.05.2022 16:24 Відповісти
😂😂😂 как же скрепы у кацапов из жепы лезу. бронепоезд, до слез для них вторая мировая никогда не закончится. дибилы ущербные
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18.05.2022 14:40 Відповісти
неа, бронепоезд это про революцию больше
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18.05.2022 14:41 Відповісти
оставлю это здесь
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18.05.2022 14:44 Відповісти
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18.05.2022 15:06 Відповісти
если есть бронепоезд, должен быть бронетролейбус, бронеавтобус и бронетрамвай 😂😂😂
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18.05.2022 14:41 Відповісти
Бронелби!
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18.05.2022 15:06 Відповісти
Бронепоезда - это Первая мировая, а не вторая. Опоздали более чем на 100 лет.
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18.05.2022 14:44 Відповісти
Не знаю, я смотрел когда-то, случайно, кацапы снимали про Вторую Мировую, там тоже были бронепоезда. Опять ***** всех переиграл
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18.05.2022 14:46 Відповісти
бронепоїзд? а крейсер "аврора" і чЛенін на бронєвічкє там не мелькали?
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18.05.2022 14:40 Відповісти
Ані кАнцерт коБЗДОна слушалі
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18.05.2022 14:48 Відповісти
))) От не смійтесь з крейсера "Аврора". Один постріл, а розруха від нього вже більше 100 років.
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18.05.2022 14:58 Відповісти
Разбудите меня..... "Бронепоезд оккупантов" Это за гранью разумного понимания....
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18.05.2022 14:40 Відповісти
Эта новость буквально "сделала день".
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18.05.2022 14:40 Відповісти
Українським партизанам-респектище...Давайте ще...
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18.05.2022 14:41 Відповісти
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18.05.2022 14:41 Відповісти
ого,бронепоїзд з хенералом рашистів?це круто!
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18.05.2022 14:41 Відповісти
Скоро кацапы начнут на тачанках ездить с пулемётом "Максим". Это что,взрывчатку и на них тратить?)
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18.05.2022 14:42 Відповісти
Наші їздять
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18.05.2022 14:59 Відповісти
Це все ще тільки початок, кацапи. Ви навіть не уявляєте як вас будуть нищить кругом.
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18.05.2022 14:42 Відповісти
ржунимагу!
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18.05.2022 14:44 Відповісти
Мелитополь - молодцы, постоянно идут сообщения о партизанской войне.
Не то что оккупированные Крым и ОРДиЛО . . .
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18.05.2022 14:45 Відповісти
Надійна підтримка ВСУ. І Ви 100% праві щодо Криму і ОРДіЛО. Чекають, що їм хтось звільнення принесе, замість активно діяти. Мелітополь - Україна!
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18.05.2022 14:58 Відповісти
Цікаво хто стане новим Болбочаном який звільнить південь України від окупантів?
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18.05.2022 14:45 Відповісти
Болбочан може повторити з Кримом))
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18.05.2022 14:53 Відповісти
Ждем кавалерийских атак в буденновках.
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18.05.2022 14:45 Відповісти
Буденый или как там его с жуковым на полном серезе считали, что кавалерия с шашками может остановить гусеничную технику. Главное всадников побольше
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18.05.2022 14:51 Відповісти
Бабы ... ну вы в курсе
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18.05.2022 14:57 Відповісти
Всiм загиблим оркам доброго здоров'я та герметичних пакетiв.
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18.05.2022 14:45 Відповісти
Хлопки переходять в бурні овації!
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18.05.2022 14:47 Відповісти
писта рулю
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18.05.2022 14:51 Відповісти
Бронепоїзд😁. Це що - дістають із загашників уже все, що можна? Так діло і до луків х стрілами дійде.
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18.05.2022 14:52 Відповісти
Бліііііііін! І це кацапня вважає себе армією???? Збіговисько голосраких жебраків в драних лаптях
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18.05.2022 15:05 Відповісти
Значить скоро до Зміїного прибуде бронепалубний крейсер Варяг і канонерка Бобр
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18.05.2022 14:52 Відповісти
как запевали кацапоиды, наш бронепоезд стоит на запасном пути, но и стоял бы пока не сгнил, но нет, і як кажуть в Україні, що згорить те не зогниє
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18.05.2022 14:55 Відповісти
ОК
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18.05.2022 14:57 Відповісти
А вдоль дорог мёртвые с косами стоять!
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18.05.2022 14:57 Відповісти
в найкращих традиціях УПА. хлопці красені 👍
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18.05.2022 15:02 Відповісти
а якби херцонцям видали зброю? якби сбу шники місцеві не були зрадниками? уявляєте що б було? розумієте розмір помилки керівництва країни? і впертість зостраху....
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18.05.2022 15:12 Відповісти
якби херсонцi голосували за нормальные партии а не кремлевских холуев или зеленых мародеров
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18.05.2022 16:29 Відповісти
В Херсоне терроборону местную с коктейлями молотова танками и бтрами покрошили .Оружия им так и не выдали
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18.05.2022 18:09 Відповісти
Героям слава!!!
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18.05.2022 15:16 Відповісти
Бронепоезд прибыл по назначению к крейсеру мацква
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18.05.2022 16:23 Відповісти
просто интересно, а джавелинами влупить по бронепоезду?
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18.05.2022 16:39 Відповісти
Джавы на тепло работают, так что попадет в паровоз
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18.05.2022 17:48 Відповісти
На укр.нет писали ,что этот бронепоезд тащил цистерны с гсм и взрывом их не зацепило
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18.05.2022 18:06 Відповісти
До бронєпоєзда терміново потрібний бронєносец "Потьомкін"
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18.05.2022 20:06 Відповісти
Партизани молодці!!! Але чому вони тільки в Мелітополі, а де Херсон, Каховка, Геніческ... Чи люди чекають поки їх відправлять гарматним мясом в війська москалів...
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18.05.2022 21:17 Відповісти
"... взорвали бронепоезд оккупантов, а их всех порубили шашками!"
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19.05.2022 12:55 Відповісти
Да, кстати! На бронепоезде была установка, работающая но новых физических принципах!
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19.05.2022 12:57 Відповісти
Доскакалися кацапи. Тепер так буде постійно.
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26.05.2022 00:06 Відповісти
До сих пор не могу поверить, что правда бронепоезд есть и не один и приехал сюда к нам. Это же позор и для своих. Может и правда так? Пусть бы фото, но точно что бы. Капец.
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17.09.2022 18:06 Відповісти
 
 