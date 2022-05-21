Під Кривим Рогом підірвався пенсіонер, принісши додому касетні боєприпаси
У Криворізькому районі Дніпропетровської області підірвався пенсіонер. Чоловік назбирав боєприпасів від касетних снарядів і намагався їх розібрати. Зараз він у лікарні у важкому стані.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Він розповів, що 82-річний чоловік назбирав 7 боєприпасів від касетних снарядів, приніс їх додому і намагався розібрати. Через це стався вибух.
"Просив і знову прошу. Будь ласка, не чіпайте вибухівку, яка залишилася після ворожих обстрілів", - написав Резніченко.
Він нагадав, що якщо побачили підозрілий предмет - слід телефонувати рятувальникам або поліції, оскільки касетні боєприпаси віроломні. Їхня особливість у тому, що якийсь час після обстрілу вони залишаються небезпечними.
Також Резніченко повідомив, що в Дніпропетровській області через такі снаряди загинуло 6 осіб.
"Будьте обачними. Це збереже Ваше життя і життя тих, хто поряд", - ще раз попросив очільник ОВА.
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Ему было 5 лет в 1945 году и у немцев не было кассетных бомб. Но в 2022 году ему повезло.
напряги извилину - а вдруг допрёшь как тебя вычислили... или попроси кого поумнее чтобы тебе сказал - как твою тупость по твоему посту вычислили...
Якщо ним користуватись...
Тільки тим,що повнолітній дуркецало має право обирати!