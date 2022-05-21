Під Кривим Рогом підірвався пенсіонер, принісши додому касетні боєприпаси

У Криворізькому районі Дніпропетровської області підірвався пенсіонер. Чоловік назбирав боєприпасів від касетних снарядів і намагався їх розібрати. Зараз він у лікарні у важкому стані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Він розповів, що 82-річний чоловік назбирав 7 боєприпасів від касетних снарядів, приніс їх додому і намагався розібрати. Через це стався вибух.

"Просив і знову прошу. Будь ласка, не чіпайте вибухівку, яка залишилася після ворожих обстрілів", - написав Резніченко.

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Він нагадав, що якщо побачили підозрілий предмет - слід телефонувати рятувальникам або поліції, оскільки касетні боєприпаси віроломні. Їхня особливість у тому, що якийсь час після обстрілу вони залишаються небезпечними.

Також Резніченко повідомив, що в Дніпропетровській області через такі снаряди загинуло 6 осіб.

"Будьте обачними. Це збереже Ваше життя і життя тих, хто поряд", - ще раз попросив очільник ОВА.