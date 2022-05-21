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Новини
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Під Кривим Рогом підірвався пенсіонер, принісши додому касетні боєприпаси

боєприпас,касетний

У Криворізькому районі Дніпропетровської області підірвався пенсіонер. Чоловік назбирав боєприпасів від касетних снарядів і намагався їх розібрати. Зараз він у лікарні у важкому стані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Він розповів, що 82-річний чоловік назбирав 7 боєприпасів від касетних снарядів, приніс їх додому і намагався розібрати. Через це стався вибух.

"Просив і знову прошу. Будь ласка, не чіпайте вибухівку, яка залишилася після ворожих обстрілів", - написав Резніченко.

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Він нагадав, що якщо побачили підозрілий предмет - слід телефонувати рятувальникам або поліції, оскільки касетні боєприпаси віроломні. Їхня особливість у тому, що якийсь час після обстрілу вони залишаються небезпечними.

Також Резніченко повідомив, що в Дніпропетровській області через такі снаряди загинуло 6 осіб.

"Будьте обачними. Це збереже Ваше життя і життя тих, хто поряд", - ще раз попросив очільник ОВА.

Автор: 

вибух (4439) вибухівка (467) пенсіонери (887) касетні боєприпаси (123) Дніпропетровська область (3668)


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Топ коментарі
+20
Премію Дарвіна цей пенсіонер вже заробив.
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21.05.2022 19:19
+16
Одного не пойму, как он вообще дожил до такого возраста?
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21.05.2022 19:21
+16
ну во всяком случае то что он собрал уже не подберут дети, и на том спасибо
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21.05.2022 19:22
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Що у людей в голові?
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21.05.2022 19:15 Відповісти
касетний *********
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21.05.2022 19:21 Відповісти
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21.05.2022 20:35 Відповісти
82 роки людині було... Знаєте в цьому віці все в голові може бути. Як кажуть, шо малий шо старий...
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21.05.2022 19:27 Відповісти
Премію Дарвіна цей пенсіонер вже заробив.
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21.05.2022 19:19 Відповісти
Мабуть, думав то така гуманітарна допомога від "руZZкіх братьєв"...
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21.05.2022 19:25 Відповісти
Премію Дарвіна цьому віслюку...Все життя прожив...Був дятлом , ним і помер.
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21.05.2022 19:19 Відповісти
ти певен, шо в свої 82 (якщо доживеш), зможеш бути не дятлом ?
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21.05.2022 20:37 Відповісти
Типовий виборець зе!
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21.05.2022 20:40 Відповісти
Дедебилизация в действии!
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21.05.2022 19:20 Відповісти
Одного не пойму, как он вообще дожил до такого возраста?
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21.05.2022 19:21 Відповісти
и таких 73%
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21.05.2022 19:22 Відповісти
82-77=5
Ему было 5 лет в 1945 году и у немцев не было кассетных бомб. Но в 2022 году ему повезло.
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21.05.2022 22:19 Відповісти
**** - земляк Зеленского...
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21.05.2022 19:21 Відповісти
Явно за свого ЗЕмляка голосував на президентських
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21.05.2022 19:21 Відповісти
ну во всяком случае то что он собрал уже не подберут дети, и на том спасибо
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21.05.2022 19:22 Відповісти
а мог бы еще пожить...
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21.05.2022 19:23 Відповісти
Эволюция
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21.05.2022 19:26 Відповісти
боже скільки жовчі...
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21.05.2022 19:31 Відповісти
среднестатистический изебератель. В данный момент - разебератель.
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21.05.2022 19:32 Відповісти
с какой целью пенсионер хотел разобрать касетный снаряд?
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21.05.2022 19:36 Відповісти
Их девиз - "Слабоумие и отвага!".
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21.05.2022 19:44 Відповісти
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21.05.2022 19:51 Відповісти
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21.05.2022 19:45 Відповісти
Це наш менталітет такий, підібрати щось що не так або не там лежить, принести додому і розібрати, і пох що це може бути бімба
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21.05.2022 19:37 Відповісти
90 процентов коментов законченных дегениратов.
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21.05.2022 19:51 Відповісти
Угу..Дегенитратов.
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21.05.2022 19:52 Відповісти
№-1
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21.05.2022 19:59 Відповісти
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21.05.2022 20:03 Відповісти
Сначала научись правильно писать, потом узнай что это слово обозначает. И уже потом давай оценку незнакомым тебе людям.
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21.05.2022 20:08 Відповісти
№-2
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21.05.2022 20:20 Відповісти
ну ты и длбб...

напряги извилину - а вдруг допрёшь как тебя вычислили... или попроси кого поумнее чтобы тебе сказал - как твою тупость по твоему посту вычислили...
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21.05.2022 21:19 Відповісти
Чесно кажучи ,таких дебілів і не шкода.
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21.05.2022 19:56 Відповісти
Мозок - дуже корисна річ!
Якщо ним користуватись...
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21.05.2022 20:06 Відповісти
Іноді мозок починає працювати після влучаня кулі,особливо коли куля влучає у сраку!
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21.05.2022 20:37 Відповісти
Мінус один виборець у совкоголових
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21.05.2022 20:24 Відповісти
Ну і чим 10 річний дурень відрізняється від 60 річного дуркецала?
Тільки тим,що повнолітній дуркецало має право обирати!
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21.05.2022 20:33 Відповісти
Співчуваю. Без відношення до конкретної людини, але дуже нагадує Ze- виборця. Ну очевидно, що небезпечно, але блищить! Беру!
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21.05.2022 20:38 Відповісти
Поведінку старого йолопа, важко коментувати.
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21.05.2022 20:51 Відповісти
неудачная попытка наковырять на чекушку люминия...
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21.05.2022 21:55 Відповісти
Думал что люминий и его сдать можно. К сожалению после войны тоже случаиные подривы на минах и растяжках и из-за любопытства покалеченные и погибшие будет. Такое бывает после любой войны.
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21.05.2022 23:40 Відповісти
 
 