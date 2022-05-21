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Гаубицы M777 готовы к отправке в Украину, – Минобороны США. ФОТО

Министерство обороны США 21 мая сообщило о готовности к отправке в Украину гаубиц M777 калибра 155 мм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Минобороны США в фейсбуке.

Гаубицы M777 готовы к отправке в Украину, – Минобороны США 01

"155-мм буксируемые гаубицы M777 закреплены для транспортировки в Украину самолетами Воздушных сил США в рамках помощи США в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

Гаубицы M777 готовы к отправке в Украину, – Минобороны США 02

Читайте: Байден подписал законопроект о предоставлении Украине $40 млрд, - Белый дом

Гаубицы M777 готовы к отправке в Украину, – Минобороны США 03

Ранее США уже передали Украине 90 гаубиц M777, позволяющих ВСУ сформировать пять артиллерийских дивизионов, около 190 тыс. снарядов к ним.

Смотрите: В США загружают бронетранспортеры M113 для предоставления Украине, - Генштаб ВСУ. ФОТО

оружие (10198) США (26422)


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Топ комментарии
+63
Щиро дякуємо!
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21.05.2022 21:00
+55
Що бачать військові: гаубиці M777.
Що бачимо ми: багато хорошої русні
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21.05.2022 21:05
+43
Амерам-черговий респект...
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21.05.2022 21:01
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Щиро дякуємо!
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21.05.2022 21:00 Ответить
Що бачать військові: гаубиці M777.
Що бачимо ми: багато хорошої русні
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21.05.2022 21:05 Ответить
Цю "новину" з фоткой я читав ще позавчора, скількі вони ще збираються роздуплятися? А казали, що допомогу доставляють за лічені години. До речі, не знаю, про яку кількість мова, но на фото 6 шт. А для перелому потрібно багато сотень.
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21.05.2022 23:27 Ответить
Амерам-черговий респект...
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21.05.2022 21:01 Ответить
а кацапам черговый писдец
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21.05.2022 22:08 Ответить
Mamma Mia.
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21.05.2022 21:02 Ответить
Собрались звери в лесу побухать. Решают кого за бутылкой послать. Решили послать черепаху. Черепаха ушла. Час прошел - ее нету. Два прошло - нету. Три прошло. Заяц начинает ругаться "Ну где эта тормозная, мать ее, черепаха!". Из-за кустов голос:
- А будете ругаться - вообще никуда не пойду!
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21.05.2022 21:03 Ответить
Угу, Американцам надо у зеленой слизи поучиться - те на "великое крадивництво" бабло выделяли просто моментально.
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21.05.2022 21:08 Ответить
Це маю назву турборежим!!!)))
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21.05.2022 22:09 Ответить
и причем тут ливерный меркелязаменитель ?
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21.05.2022 21:26 Ответить
кацап главное не плачь когда эта черепаха тебя трахать будет прямо в очко
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21.05.2022 22:09 Ответить
Переклад інфи з "американського" якось по-дебільному написаний
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21.05.2022 21:03 Ответить
Це добре буде чим москаля мотлошити.
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21.05.2022 21:03 Ответить
10 надали Австралія та Канада всього 118 гаубиць не рахуючи британських.
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21.05.2022 21:05 Ответить
Це на яку довжину фронту?
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21.05.2022 21:11 Ответить
Дали 90 "затравочних", аби подивитись на те, як ЗСУ буде з ними поратись, бо ж навчання - коротесеньке - менше 2 тижнів за штатні місяці. Виявилося - українські артилеристи достатньо вправні, а командири - достатньо обізнані в ******** війні, аби не втрачати батареї за 2 тижні.

Тож бачимо чергову партію. Скільки - невідомо, але, думаю, достатньо.

До того ж, треба розуміти, що це зброя високоточна та дальнобійна. 1 дивізіон без проблем прикриває надцять десятків кілометрів стандартними снарядами (дальність 24 км).

Тож якщо дадуть ще 100 гаубиць - це буде дуже добра підтримка військ. Для інформації - дальнобійна (більше 20-30 км) артилерія рашки представлена буквальне декількома моделями техніки та в дуже обмеженій кількості. Наприклад, САУ "Піон" - на озброєнні боєготові - аж 60 штук на всю рашку. А САУ "Коалиция-СВ" - лише десь біля 50 штук. При точности - "ну, якщо в круг діаметром 50м попаде - ок". В товарній кількості тільки древнючі, як гімно мамонта МСТА.

М777 кладе 13 з 14 стандартних снарядів в круг діаметром 5 метрів на відстань 24 км. А активно-реактивним - в круг діаметром 4 метра на відстань 70 км. Т.ч. 200 гаубиць М777 эффективніші, ніж біля 1000 гармат МСТА, Піонов, Коаліцій и т.д.
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21.05.2022 22:59 Ответить
Тобто это добро уже как минимум в Европе.
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21.05.2022 21:06 Ответить
Вже тиждень як.
155 мм, до 5 пострілів на хвилину, дальність стрільби звичайними снарядами 24,7 км.
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21.05.2022 21:10 Ответить
Соррі вже два тижні як. )
https://www.youtube.com/watch?v=QieV3CMi9es
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21.05.2022 21:12 Ответить
Як би ще й хоч по 1 на кожен км фронту...
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21.05.2022 21:13 Ответить
свинопес читай та обтікай. https://ru.wikipedia.org/wiki/155-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_M777 Клац.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Скорострельность ,
выстрелов/мин2 (норма)
5 (максимум)
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21.05.2022 21:52 Ответить
валера соси! соси пока дают бо скоро будут трахать!
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21.05.2022 22:11 Ответить
Вибачте, але це доволі невдале відео, бо на ньому снарядоподатчік головкою по землі волокли, який потім ще в ствол вставляти. Вже обговорювалось тут на форумі. Не думаю, що постачальники в захваті від такого поводження з їх обладнанням.
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21.05.2022 23:36 Ответить
Ай молодці!!!🇺🇸
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21.05.2022 21:07 Ответить
Работал я кадысь в НАТО -- водилой автобуса -- бойцов из казармы на полигон и в столовку возил.
...лет 20 тому назад...
О там гаубицы были! -- мне в Париже Эйфелева башня меньше потом показалась... -- а эти, какие-то скромненькие...*)
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21.05.2022 21:18 Ответить
дык и этих дают "в час по чайной ложке"....
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21.05.2022 21:25 Ответить
В молодые годы все длиннее и толще.
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21.05.2022 21:26 Ответить
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21.05.2022 21:48 Ответить
Це точно... ох і гаубиці ж були...!!!
Стволами від Києва до москви досягали.....
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21.05.2022 21:38 Ответить
русский, ты снова тут на заработках? Иди домой, русский, тут водки нет.
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21.05.2022 21:26 Ответить
іді рускій, водки тут нєт.
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21.05.2022 22:48 Ответить
салам Мурза тут помощь идет не только в 155мм калибре но и в 60мм
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21.05.2022 21:37 Ответить
Спасибо Польше).
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21.05.2022 21:43 Ответить
то це польські міномети - https://uk.wikipedia.org/wiki/LMP-2017 Piorun
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21.05.2022 21:45 Ответить
Vot eti amerikanskije M-14 pomoc s Litvi prisla.7.62 kalibr
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21.05.2022 22:04 Ответить
Ствол хороший. Но в таком исполнении он хорош для 20 века. А вот в таком - вполне подходит для спецуры.
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21.05.2022 23:19 Ответить
мало ваты будет, ну по меньше во всяком случае
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21.05.2022 21:30 Ответить
Говорячи мовою москалів...
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21.05.2022 21:32 Ответить
дякую USA за допомогу моїй Батьківщині. Немає слів щоб вісловити ту подяку, яку я відчуваю
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21.05.2022 21:37 Ответить
Корабли НАТО должны войти в Черное море и разблокировать украинские порты

Об этом заявил экс-командующий Силам Обороны Эстонии, депутат Европейского парламента, генерал-лейтенант Риго Террас, пишет Guildhall.

«Ввод кораблей НАТО и кораблей других стран Европы в акваторию Черного моря для разблокирования украинских портов и обеспечения судоходства стал бы мощным сдерживающим фактором». https://t.me/kievreal1/22042 https://t.me/kievreal1/22042

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21.05.2022 21:38 Ответить
Супер! Подяка! А ще варто було б замінити три сімки на 666 - від України!
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21.05.2022 21:48 Ответить
Детальніше. Чому три шістки?
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21.05.2022 22:38 Ответить
Тут к Кошперовскому не ходи , Ермак , Верещук , Гетьманцев , должны покинуть свои кормушки , иначе Победы нам не видать Один не взорванный мост или не розданное оружие , сводят на нет , героические усилия всего народа . Баканову тоже не мешало бы передать полномочия , более зрелому и понимающему
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21.05.2022 21:52 Ответить
Гаубицы М777- Москва три топора.
777 - московский регион.
Символическое название.
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21.05.2022 21:57 Ответить
Савпадєніє.? Нє думаю.
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21.05.2022 22:10 Ответить
Вдоль дороги - лес густой
С Бабами-Ягами,
А в конце дороги той -
Плаха с топорами. (с)
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22.05.2022 07:34 Ответить
Де наша Мрія... ****** зелені просрали усе. Хто їх пакарає? Ніхто, нікому, самі себе не посадять. А мудрий нарід вибере знову блазня-читача.
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21.05.2022 22:08 Ответить
не выберет - военные и патриотечиские силы не дадут
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21.05.2022 22:15 Ответить
не помиляюсь - потрібні MIM-104 Patriot
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21.05.2022 22:27 Ответить
і так 500 шт
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21.05.2022 22:32 Ответить
петріоти, mlrs'и, протикорабельні комплекси
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21.05.2022 22:55 Ответить
1700 артиллерийских стволов у нас было на начало войны и этого было мало. С учетом потерь нам нужны сотни а лучше 1000 гаубиц 155 , чтобы перейьи в контрнаступление
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22.05.2022 00:16 Ответить
А они вроде с цифровой системой наведения огня.На видео где наши из них работают этой системы почему-то не видно.
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22.05.2022 01:03 Ответить
вони спочатку на ціль а потім заряджають, перевіряють і стріляють. Чому совкові гаубиці вчорашній вік. В основному система гасіння віддачі. Наскільки видно з фотки на трьох сокирах стоїть чотири відкатники. В кущових 2, або 1. І задній упор при стрільбі. Саме від цього і залежить точність стрільби. Коли показували пробні стрільби з ДАНИ і кущових їх немилосердно розкачує. Америкоси говорили, що їх на зберіганні є біля 500 штук з боєкомплектами, а в штаті вони тільки у морській піхоті, бо можна возити вертольотами.
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22.05.2022 02:25 Ответить
СПАСИБО !!! А РОССИЯ НАМ РАКЕТЫ ВОЗВРАЩАЕТ !!!
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22.05.2022 10:00 Ответить
 
 