Гаубицы M777 готовы к отправке в Украину, – Минобороны США. ФОТО

Министерство обороны США 21 мая сообщило о готовности к отправке в Украину гаубиц M777 калибра 155 мм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Минобороны США в фейсбуке.

"155-мм буксируемые гаубицы M777 закреплены для транспортировки в Украину самолетами Воздушных сил США в рамках помощи США в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

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Ранее США уже передали Украине 90 гаубиц M777, позволяющих ВСУ сформировать пять артиллерийских дивизионов, около 190 тыс. снарядов к ним.

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