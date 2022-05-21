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Гаубицы M777 готовы к отправке в Украину, – Минобороны США. ФОТО
Министерство обороны США 21 мая сообщило о готовности к отправке в Украину гаубиц M777 калибра 155 мм.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Минобороны США в фейсбуке.
"155-мм буксируемые гаубицы M777 закреплены для транспортировки в Украину самолетами Воздушных сил США в рамках помощи США в сфере безопасности", - говорится в сообщении.
Ранее США уже передали Украине 90 гаубиц M777, позволяющих ВСУ сформировать пять артиллерийских дивизионов, около 190 тыс. снарядов к ним.
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+63 Чайка Київ
показать весь комментарий21.05.2022 21:00
+55 Боневтік найвеличніший
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+43 Александр Чуднивец #474549
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Що бачимо ми: багато хорошої русні
- А будете ругаться - вообще никуда не пойду!
Тож бачимо чергову партію. Скільки - невідомо, але, думаю, достатньо.
До того ж, треба розуміти, що це зброя високоточна та дальнобійна. 1 дивізіон без проблем прикриває надцять десятків кілометрів стандартними снарядами (дальність 24 км).
Тож якщо дадуть ще 100 гаубиць - це буде дуже добра підтримка військ. Для інформації - дальнобійна (більше 20-30 км) артилерія рашки представлена буквальне декількома моделями техніки та в дуже обмеженій кількості. Наприклад, САУ "Піон" - на озброєнні боєготові - аж 60 штук на всю рашку. А САУ "Коалиция-СВ" - лише десь біля 50 штук. При точности - "ну, якщо в круг діаметром 50м попаде - ок". В товарній кількості тільки древнючі, як гімно мамонта МСТА.
М777 кладе 13 з 14 стандартних снарядів в круг діаметром 5 метрів на відстань 24 км. А активно-реактивним - в круг діаметром 4 метра на відстань 70 км. Т.ч. 200 гаубиць М777 эффективніші, ніж біля 1000 гармат МСТА, Піонов, Коаліцій и т.д.
155 мм, до 5 пострілів на хвилину, дальність стрільби звичайними снарядами 24,7 км.
https://www.youtube.com/watch?v=QieV3CMi9es
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Скорострельность ,
выстрелов/мин2 (норма)
5 (максимум)
...лет 20 тому назад...
О там гаубицы были! -- мне в Париже Эйфелева башня меньше потом показалась... -- а эти, какие-то скромненькие...*)
Стволами від Києва до москви досягали.....
Об этом заявил экс-командующий Силам Обороны Эстонии, депутат Европейского парламента, генерал-лейтенант Риго Террас, пишет Guildhall.
«Ввод кораблей НАТО и кораблей других стран Европы в акваторию Черного моря для разблокирования украинских портов и обеспечения судоходства стал бы мощным сдерживающим фактором». https://t.me/kievreal1/22042 https://t.me/kievreal1/22042
777 - московский регион.
Символическое название.
С Бабами-Ягами,
А в конце дороги той -
Плаха с топорами. (с)