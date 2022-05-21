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Новости
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Польша призвала разместить постоянные базы НАТО в стране

нато,військові

Польское правительство заявило о готовности построить базы для размещения сил НАТО.

Об этом сказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на форуме безопасности в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"В странах восточного фланга НАТО должны быть созданы постоянные базы союзников. Польша готова построить такие базы на постоянной основе, включая базы для подразделений легкой пехоты", - сказал польский чиновник.

После вторжения России в Украину НАТО значительно укрепило восточный фланг в основном за счет ротационных сил. На этой неделе посол США в Польше Марк Бржезински заявил, что в настоящее время 12 600 американских военных находятся на базах в Польше. В стране или скоро поступят боевые американские танки M1A2 Abrams, артиллерийские системы HIMARS и истребители F-35, заявил чиновник во время происшествия в американском центре Атлантический Совет на этой неделе, передает агентство USNI.

Читайте: Польша готова строить постоянные базы для союзников по НАТО, - премьер Моравецкий

Польша продолжает оказывать Украине военную, гуманитарную и экономическую помощь. На этой неделе Польша предоставила Украине большое количество запчастей и боеприпасов для истребителей Миг-29, пишет одно из ведущих польских изданий Onet.

военная база (216) НАТО (9963) Польша (8403) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+7
там помилка -- "в Україні"!
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21.05.2022 21:48
+6
аааа,лбядь,вот оно че,Михалыч - а мы думали,что Польша помогает для того,чтобы не пустить кацапо-бурятскую побеотину на танках к себе в страну...
а оно - от плохой жизни..
вот ванн немцы всю кацапню,сидящую как клопы в Бундесе домой в родные ***** отправит,вот это фраге..ну,или в KZ,для начала..
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21.05.2022 22:51
+4
Тримай курс за кацапським коритом і ліверну ковбасу шольца прихвати .
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21.05.2022 22:44
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А что, этих баз до сиз пор в Польше нет? А НАТО вообще есть? Где???
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21.05.2022 21:37 Ответить
А коли вони закликають розмістити постійні бази НАТО в Україні. Хоча.... як вони можуть закликать, якщо наші манкрути-українофоби на Банковій, які не зрозуміло навіщо посіли ті кабінети, самі проти цього, та лижуть дупу своєму кремлівському спонсору!
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21.05.2022 23:18 Ответить
там помилка -- "в Україні"!
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21.05.2022 21:48 Ответить
Україна наступна!!))
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21.05.2022 21:55 Ответить
Польша -- на самом деле -- сегодня в глубокой экономической, социальной и политической дупе.
Не могу сказать точно, почему? -- но с Германией она разругалась ещё два года тому назад.
Поляки перестали массово работать в Бундесе. А это, очень много денег мимо польской кассы пролетает... На порядок больше, чем от украинских заробитчан. А может и на два порядка? -- их тут было больше чем турок, когда-то.
Может тут кто-то из укро-панов нам растолкует -- варум, курва?
Но я про другое: Польша Украину поддерживает -- не от хорошей жизни, а от плохой.
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21.05.2022 22:14 Ответить
Тримай курс за кацапським коритом і ліверну ковбасу шольца прихвати .
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21.05.2022 22:44 Ответить
аааа,лбядь,вот оно че,Михалыч - а мы думали,что Польша помогает для того,чтобы не пустить кацапо-бурятскую побеотину на танках к себе в страну...
а оно - от плохой жизни..
вот ванн немцы всю кацапню,сидящую как клопы в Бундесе домой в родные ***** отправит,вот это фраге..ну,или в KZ,для начала..
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21.05.2022 22:51 Ответить
Дарум, у е пан козломордый с немецким флажком.
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21.05.2022 22:54 Ответить
Ratibor, у вас торчат уши пророссийского тролля. Мы знаем, что Польша друг и не надо вбивать клин между нашими странами
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21.05.2022 23:05 Ответить
Чи рашист чи просто дурень.
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21.05.2022 23:42 Ответить
рашист...рашист
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22.05.2022 06:23 Ответить
Поляки русофобию затевают?
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21.05.2022 22:55 Ответить
Бази НАТО повинні будуватись в Україні. Без варіантів, якщо ми хочемо жити спокійно в майбутньому. Про "нейтральний статус" - це фактично означає буферну зону, можуть розповідати тільки зрадники народу по типу Єрмака, Подоляка, Арахамії, та інших - на кіл їх, негідників!
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21.05.2022 23:10 Ответить
В Польщі гарна логістика залишилась після Північної группи військ, ще трампушка хотів перевести з ФРН бази. бо Меркель впиралась розширенню, да і Рамштейн далекувато до східних кордонів НАТО. До речі, в молодості Шольц бігав кругом американських баз і організовував пікети - проти розміщення ракет середньої дальності. Відтоді він і став таким пацифістом і поклонником рузге. Але рузге таки в Кенігсберзі поставило Іскандери, на що німці говорять вони проти Польщі а не ФРН.
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22.05.2022 02:34 Ответить
Скоріш за все іде до того, що буде утворений військовий союз Прибалтів, Польщі Словаччини, Чехії,Норвегії,Швеції. Фінляндії та України під патронатом США і бритів. Італійці про мимрять, Тоді і рузге точно забудуть свій принцип салямі, В них залишився тільки спогад про салямі як продукт.
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22.05.2022 02:39 Ответить
Значить, на часі само реформування НАТО
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22.05.2022 06:26 Ответить
Оказывается в НАТО быть хорошо.
А ещё недавно в Украине 50% были против.
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22.05.2022 09:18 Ответить
 
 