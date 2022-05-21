Польша призвала разместить постоянные базы НАТО в стране

Польское правительство заявило о готовности построить базы для размещения сил НАТО.

Об этом сказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на форуме безопасности в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"В странах восточного фланга НАТО должны быть созданы постоянные базы союзников. Польша готова построить такие базы на постоянной основе, включая базы для подразделений легкой пехоты", - сказал польский чиновник.

После вторжения России в Украину НАТО значительно укрепило восточный фланг в основном за счет ротационных сил. На этой неделе посол США в Польше Марк Бржезински заявил, что в настоящее время 12 600 американских военных находятся на базах в Польше. В стране или скоро поступят боевые американские танки M1A2 Abrams, артиллерийские системы HIMARS и истребители F-35, заявил чиновник во время происшествия в американском центре Атлантический Совет на этой неделе, передает агентство USNI.

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Польша продолжает оказывать Украине военную, гуманитарную и экономическую помощь. На этой неделе Польша предоставила Украине большое количество запчастей и боеприпасов для истребителей Миг-29, пишет одно из ведущих польских изданий Onet.