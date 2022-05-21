Польща закликала розмістити постійні бази НАТО в країні
Польський уряд заявив про готовність побудувати бази для розміщення сил НАТО.
Про це сказав прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький на безпековому форумі у Варшаві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"В країнах східного флангу НАТО мають бути створені постійні бази союзників. Польща готова побудувати такі бази на постійній основі, включно з базами для підрозділів легкої піхоти", - сказав польський посадовець.
Після вторгнення Росії до України, НАТО значно зміцнило східний фланг в основному за рахунок ротаційних сил. Цього тижня посол США в Польщі Марк Бржезінські заявив, що наразі 12 600 американських військових перебувають на базах у Польщі. В країні є або скоро надійдуть бойові американські танки M1A2 Abrams, артилерійські системи HIMARS та винищувачі F-35, заявив посадовець під час події в американському центрі Атлантична Рада цього тижня, передає агенція USNI.
Польща продовжує надавати Україні військову, гуманітарну та економічну допомогу. Цього тижня Польща надала Україні значну кількість запчастин та боєприпасів для винищувачів Міг-29, пише одне з провідних польських видань Onet.
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Не могу сказать точно, почему? -- но с Германией она разругалась ещё два года тому назад.
Поляки перестали массово работать в Бундесе. А это, очень много денег мимо польской кассы пролетает... На порядок больше, чем от украинских заробитчан. А может и на два порядка? -- их тут было больше чем турок, когда-то.
Может тут кто-то из укро-панов нам растолкует -- варум, курва?
Но я про другое: Польша Украину поддерживает -- не от хорошей жизни, а от плохой.
а оно - от плохой жизни..
вот ванн немцы всю кацапню,сидящую как клопы в Бундесе домой в родные ***** отправит,вот это фраге..ну,или в KZ,для начала..
А ещё недавно в Украине 50% были против.