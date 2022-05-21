Польща закликала розмістити постійні бази НАТО в країні

Польський уряд заявив про готовність побудувати бази для розміщення сил НАТО.

Про це сказав прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький на безпековому форумі у Варшаві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"В країнах східного флангу НАТО мають бути створені постійні бази союзників. Польща готова побудувати такі бази на постійній основі, включно з базами для підрозділів легкої піхоти", - сказав польський посадовець.

Після вторгнення Росії до України, НАТО значно зміцнило східний фланг в основному за рахунок ротаційних сил. Цього тижня посол США в Польщі Марк Бржезінські заявив, що наразі 12 600 американських військових перебувають на базах у Польщі. В країні є або скоро надійдуть бойові американські танки M1A2 Abrams, артилерійські системи HIMARS та винищувачі F-35, заявив посадовець під час події в американському центрі Атлантична Рада цього тижня, передає агенція USNI.

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Польща продовжує надавати Україні військову, гуманітарну та економічну допомогу. Цього тижня Польща надала Україні значну кількість запчастин та боєприпасів для винищувачів Міг-29, пише одне з провідних польських видань Onet.