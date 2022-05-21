УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7504 відвідувача онлайн
Новини
3 028 17

Польща закликала розмістити постійні бази НАТО в країні

нато,військові

Польський уряд заявив про готовність побудувати бази для розміщення сил НАТО.

Про це сказав прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький на безпековому форумі у Варшаві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"В країнах східного флангу НАТО мають бути створені постійні бази союзників. Польща готова побудувати такі бази на постійній основі, включно з базами для підрозділів легкої піхоти", - сказав польський посадовець.

Після вторгнення Росії до України, НАТО значно зміцнило східний фланг в основному за рахунок ротаційних сил. Цього тижня посол США в Польщі Марк Бржезінські заявив, що наразі 12 600 американських військових перебувають на базах у Польщі. В країні є або скоро надійдуть бойові американські танки M1A2 Abrams, артилерійські системи HIMARS та винищувачі F-35, заявив посадовець під час події в американському центрі Атлантична Рада цього тижня, передає агенція USNI.

Читайте також: Польща готова будувати постійні бази для союзників по НАТО, - прем'єр Моравецький

Польща продовжує надавати Україні військову, гуманітарну та економічну допомогу. Цього тижня Польща надала Україні значну кількість запчастин та боєприпасів для винищувачів Міг-29, пише одне з провідних польських видань Onet.

Автор: 

військова база (90) НАТО (6424) Польща (8484) Моравецький Матеуш (371)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
там помилка -- "в Україні"!
показати весь коментар
21.05.2022 21:48
+6
аааа,лбядь,вот оно че,Михалыч - а мы думали,что Польша помогает для того,чтобы не пустить кацапо-бурятскую побеотину на танках к себе в страну...
а оно - от плохой жизни..
вот ванн немцы всю кацапню,сидящую как клопы в Бундесе домой в родные ***** отправит,вот это фраге..ну,или в KZ,для начала..
показати весь коментар
21.05.2022 22:51
+4
Тримай курс за кацапським коритом і ліверну ковбасу шольца прихвати .
показати весь коментар
21.05.2022 22:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что, этих баз до сиз пор в Польше нет? А НАТО вообще есть? Где???
показати весь коментар
21.05.2022 21:37 Відповісти
А коли вони закликають розмістити постійні бази НАТО в Україні. Хоча.... як вони можуть закликать, якщо наші манкрути-українофоби на Банковій, які не зрозуміло навіщо посіли ті кабінети, самі проти цього, та лижуть дупу своєму кремлівському спонсору!
показати весь коментар
21.05.2022 23:18 Відповісти
там помилка -- "в Україні"!
показати весь коментар
21.05.2022 21:48 Відповісти
Україна наступна!!))
показати весь коментар
21.05.2022 21:55 Відповісти
Польша -- на самом деле -- сегодня в глубокой экономической, социальной и политической дупе.
Не могу сказать точно, почему? -- но с Германией она разругалась ещё два года тому назад.
Поляки перестали массово работать в Бундесе. А это, очень много денег мимо польской кассы пролетает... На порядок больше, чем от украинских заробитчан. А может и на два порядка? -- их тут было больше чем турок, когда-то.
Может тут кто-то из укро-панов нам растолкует -- варум, курва?
Но я про другое: Польша Украину поддерживает -- не от хорошей жизни, а от плохой.
показати весь коментар
21.05.2022 22:14 Відповісти
Тримай курс за кацапським коритом і ліверну ковбасу шольца прихвати .
показати весь коментар
21.05.2022 22:44 Відповісти
аааа,лбядь,вот оно че,Михалыч - а мы думали,что Польша помогает для того,чтобы не пустить кацапо-бурятскую побеотину на танках к себе в страну...
а оно - от плохой жизни..
вот ванн немцы всю кацапню,сидящую как клопы в Бундесе домой в родные ***** отправит,вот это фраге..ну,или в KZ,для начала..
показати весь коментар
21.05.2022 22:51 Відповісти
Дарум, у е пан козломордый с немецким флажком.
показати весь коментар
21.05.2022 22:54 Відповісти
Ratibor, у вас торчат уши пророссийского тролля. Мы знаем, что Польша друг и не надо вбивать клин между нашими странами
показати весь коментар
21.05.2022 23:05 Відповісти
Чи рашист чи просто дурень.
показати весь коментар
21.05.2022 23:42 Відповісти
рашист...рашист
показати весь коментар
22.05.2022 06:23 Відповісти
Поляки русофобию затевают?
показати весь коментар
21.05.2022 22:55 Відповісти
Бази НАТО повинні будуватись в Україні. Без варіантів, якщо ми хочемо жити спокійно в майбутньому. Про "нейтральний статус" - це фактично означає буферну зону, можуть розповідати тільки зрадники народу по типу Єрмака, Подоляка, Арахамії, та інших - на кіл їх, негідників!
показати весь коментар
21.05.2022 23:10 Відповісти
В Польщі гарна логістика залишилась після Північної группи військ, ще трампушка хотів перевести з ФРН бази. бо Меркель впиралась розширенню, да і Рамштейн далекувато до східних кордонів НАТО. До речі, в молодості Шольц бігав кругом американських баз і організовував пікети - проти розміщення ракет середньої дальності. Відтоді він і став таким пацифістом і поклонником рузге. Але рузге таки в Кенігсберзі поставило Іскандери, на що німці говорять вони проти Польщі а не ФРН.
показати весь коментар
22.05.2022 02:34 Відповісти
Скоріш за все іде до того, що буде утворений військовий союз Прибалтів, Польщі Словаччини, Чехії,Норвегії,Швеції. Фінляндії та України під патронатом США і бритів. Італійці про мимрять, Тоді і рузге точно забудуть свій принцип салямі, В них залишився тільки спогад про салямі як продукт.
показати весь коментар
22.05.2022 02:39 Відповісти
Значить, на часі само реформування НАТО
показати весь коментар
22.05.2022 06:26 Відповісти
Оказывается в НАТО быть хорошо.
А ещё недавно в Украине 50% были против.
показати весь коментар
22.05.2022 09:18 Відповісти
 
 