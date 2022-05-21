Верещук встретилась с родными пленных морпехов из 36-й бригады. ФОТО

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук встретилась с родными пленных морских пехотинцев из 36-й бригады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Верещук сообщила в фейсбуке.

"Сегодня в Доме офицеров встречались с родными пленных морпехов из 36-й бригады. В это непростое и тревожное время искренний разговор между властью и родными военных особенно важен. Держимся вместе, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга", - написала Верещук.

Она подчеркнула, что Украина будет бороться за возвращение каждого нашего военного.

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