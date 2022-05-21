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Новости Агрессия России против Украины Война
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Верещук встретилась с родными пленных морпехов из 36-й бригады. ФОТО

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук встретилась с родными пленных морских пехотинцев из 36-й бригады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Верещук сообщила в фейсбуке.

"Сегодня в Доме офицеров встречались с родными пленных морпехов из 36-й бригады. В это непростое и тревожное время искренний разговор между властью и родными военных особенно важен. Держимся вместе, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга", - написала Верещук.

Она подчеркнула, что Украина будет бороться за возвращение каждого нашего военного.

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Верещук встретилась с родными пленных морпехов из 36-й бригады 01

Автор: 

36 отдельная бригада морской пехоты (205) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+27
щира розмова між владою та рідними військових особливо важлива. Джерело:

Чомусь мене нудить ((((((( стосовно "щирої розмови"
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21.05.2022 23:27
+27
Верещук - редкая дура, но Ермак упорно тянет ее в президенты и мэры . Явный заказ Мертветчука и фсб . Только Чонгар с шатлами ей уже место в тюрьме обеспечит
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21.05.2022 23:31
+15
Як казала пані Верещук: "Шатли поїхали!"
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21.05.2022 23:28
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щира розмова між владою та рідними військових особливо важлива. Джерело:

Чомусь мене нудить ((((((( стосовно "щирої розмови"
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21.05.2022 23:27 Ответить
А ось про логістичний хаб від Верещук. Цікаво було б довідатись, чи не включав комплекс робіт, завершених незадовго до вторгнення (і якими так пишалася віце-прем'єр Верещук), розмінування території поблизу КПВВ з окупованим Кримом, під приводом безпеки осіб, що перетинали лінію розмежування
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21.05.2022 23:30 Ответить
треба було спочатку повернути під свій контроль, а вже потім інтегрувати. А у них все через дупу.
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21.05.2022 23:38 Ответить
Верещук - редкая дура, но Ермак упорно тянет ее в президенты и мэры . Явный заказ Мертветчука и фсб . Только Чонгар с шатлами ей уже место в тюрьме обеспечит
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21.05.2022 23:31 Ответить
Мены хтось може пояснити людськоэ мовою що це за хаб відкрили і які шатли запустили. Космічні чи що?
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21.05.2022 23:54 Ответить
Їхній "хаб" - місце, де зелена шваль має отримувати регулярно хабарі ві надання послуг населенню під єдиним контролем влади. Заодно згідно "верховного плану" через "хаби" запустили орків на Херсонщину.
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22.05.2022 09:34 Ответить
Так. Ця влада тільки щиро бреше.
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21.05.2022 23:32 Ответить
з рідними полонених морпіхів із 36-ї бригади Джерело: ⁉️⁉️

це генсек ООН так домовився, що тупа курка тепер їх називає полоненими ????????
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21.05.2022 23:28 Ответить
З поверненням до України. Дуже приємно що ви почали писати українською, пані Софія.
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21.05.2022 23:38 Ответить
Як казала пані Верещук: "Шатли поїхали!"
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21.05.2022 23:28 Ответить
Яка з неї пані ? 🤣🤣
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21.05.2022 23:33 Ответить
Яка, яка. Пані Ковська.
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21.05.2022 23:44 Ответить
Про не нашу рятівницю верещук, *****, сектанство, та чому влада легко і з посмішкою здає українців в полон та рабство.
Стаття не свіжа, але тепер її зміст грає новими барвами: усіма відтінками чорного




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21.05.2022 23:47 Ответить
пані Курва)
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22.05.2022 09:36 Ответить
Рідні морпехів зустрілися з пеньком старої верби або кущем кропиви. Без різниці
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21.05.2022 23:31 Ответить
ЩО можна очікувати від зелених, крім брехні?
Питання звичайно риторичне.
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21.05.2022 23:34 Ответить
чому тошно коли бачу ii
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21.05.2022 23:35 Ответить
видимо врождённая аллергия до гныд
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21.05.2022 23:41 Ответить
це тому, що не чуєте бо тоді, стане й блювотно.
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22.05.2022 03:00 Ответить
бо рис, а ти в дзеркало не дивись бо ерекцію піймаєш.
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22.05.2022 18:37 Ответить
зустрілася з рідними полонених морських піхотинців?
вы же,блеать,цю муйню эвакуацией обзывали..
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21.05.2022 23:36 Ответить
думаю рідним по барабану зараз, як це називають, аби тільки їх кохані повернулися до дому живими.
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21.05.2022 23:40 Ответить
как раз с морпехами все окей будет по обмену(если будет на кого менять) ,что совсем не так именно с азовцами-их скорее всего не отдадут пока
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22.05.2022 00:24 Ответить
Як мене ця гнида привілейована бісить... Тільки в такій гіноцентричній країні як Україна (ще кацапстан) таку посаду може займати таке убоге чмо, тільки тому що вона жінка...
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22.05.2022 01:05 Ответить
Эту группу переговорщиков со стороны власти надо пистить ногами а не вести с ними переговоры!!!!!!!!!!!!!!!!!! А верещучку, если не посадить, то продать в публичный дом куда нибудь в Афган!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.05.2022 02:46 Ответить
А между ними был диалог или монолог? Обычно верещучку не заткнешь.
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22.05.2022 05:52 Ответить
А она им рассказала как русские оказались возле Мариуполя?
Как на минные полях кое-кому мешали строить туристический бизнес возле Крыма?
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22.05.2022 07:29 Ответить
Втирала, що Порошенко хотів торгувати чоколядою з Мордором і наказав розмінувати все, що заважало будувати магазини Рошен)
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22.05.2022 09:39 Ответить
 
 