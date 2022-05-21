Верещук зустрілася з рідними полонених морпіхів із 36-ї бригади. ФОТО
Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зустрілася з рідними полонених морських піхотинців із 36-ї бригади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Верещук повідомила у Фейсбуці.
"Сьогодні у Будинку офіцерів зустрічалися з рідними полонених морпіхів із 36-ї бригади. У цей непростий та тривожний час щира розмова між владою та рідними військових особливо важлива. Тримаємося разом, зберігаємо спокій, підтримуємо один одного", - написала Верещук.
Вона наголосила, що Україна боротиметься за повернення кожного нашого військового.
Топ коментарі
+27 Людмила Карпова #384972
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Чомусь мене нудить ((((((( стосовно "щирої розмови"
це генсек ООН так домовився, що тупа курка тепер їх називає полоненими ????????
Стаття не свіжа, але тепер її зміст грає новими барвами: усіма відтінками чорного
Питання звичайно риторичне.
вы же,блеать,цю муйню эвакуацией обзывали..
Как на минные полях кое-кому мешали строить туристический бизнес возле Крыма?