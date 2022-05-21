Верещук зустрілася з рідними полонених морпіхів із 36-ї бригади. ФОТО

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зустрілася з рідними полонених морських піхотинців із 36-ї бригади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Верещук повідомила у Фейсбуці.

"Сьогодні у Будинку офіцерів зустрічалися з рідними полонених морпіхів із 36-ї бригади. У цей непростий та тривожний час щира розмова між владою та рідними військових особливо важлива. Тримаємося разом, зберігаємо спокій, підтримуємо один одного", - написала Верещук.

Вона наголосила, що Україна боротиметься за повернення кожного нашого військового.

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