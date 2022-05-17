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Гарнізон "Маріуполь" виконав поставлене бойове завдання, - Генштаб ЗСУ

генштаб,зсу

Генеральний штаб ЗСУ виступив із офіційною інформацією щодо ситуації на "Азовсталі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йддеться у офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на "Азовсталі", зберегти життя особового складу.

Триває операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників України.

Розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну.

Заходи з порятунку оборонців, які залишаються на території "Азовсталі", тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 53 важко поранених військових з "Азовсталі" евакуйовано до окупованого Новоазовська, ще 211 осіб доставлено в Оленівку, - Міноборони. ВIДЕО

Захисники Маріуполя - герої нашого часу. Вони назавжди в історії. Це окремий загін спеціального призначення "Азов", 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона Маріуполя.

Утримуючи позиції на "Азовсталі", вони не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операція з порятунку захисників Маріуполя потребує делікатності й часу, - Зеленський

Сковування основних сил противника навколо Маріуполя дало нам можливість підготувати та створити оборонні рубежі, на яких наші війська знаходяться і сьогодні та дають гідну відсіч агресору. Ми отримали критично необхідний час на формування резервів, перегрупування сил, отримання допомоги від партнерів.

Найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу - зберегти життя оборонців Маріуполя.

Ми будемо боротися за вас на всіх фронтах так само віддано, як ви бороните державу!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автобуси з українськими військовими виїхали з "Азовсталі" в окупований Новоазовськ, - Reuters. ФОТОрепортаж

Автор: 

Маріуполь (3253) Азов (794) Азовсталь (447) 36 окрема бригада морської піхоти (207)


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Топ коментарі
+35
Все, что они могли сделать, они уже сделали. Город по факту уже захвачен. Остаться там еще на 1-2 недели (чуть больше или чуть меньше, я не эксперт) и уничтожить пару сотен орков, прежде чем погибнуть самим - жизнь наших ребят стоит дороже.
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17.05.2022 00:44 Відповісти
+34
Суки зрадо-зрадні, заткніть пельки. Азовці не здались би у полон. Ми знаємо, що б з ними сталось в такому випадку. Тут зараз вся увага світу прикута до цієї події. Тримаємо кулаки, що б відбувся обмін.
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17.05.2022 00:43 Відповісти
+31
Я смотрел только несколько его видео, так что то что я увидел. Он постоянно рассказывает о приказах. Что он сказал.
1. Азов просил тяжелую технику. Видимо те самые Джавелины и Нлавы. Как я понял им ничего не дали. В итоге в Мариуполе танкам и авиации противника было намного легче разрушать город.
2. Он просил зайти в Бердянск, чтобы защищать город. Им запретили.
3. Теперь их требуют сдаться.

Это не критика власти или командования - он просто фиксирует позиции, чтобы все понимали что происходит и почему.
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17.05.2022 00:43 Відповісти
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Напевно Маріуполь зараз важко було деблокувати (існує багато тактичних і стратегічних аспектів -- війна поки не закінчується).
Але також напевно можливі асиметричні дії. Мабуть в умовах виснаження путінської сухопутної армії існують погано прикриті ділянки російсько-українського кордону, які можна атакувати і зайти на російську територію. По-перше, це буде серйозний морально-психологічний удар по російському суспільству, а по-друге, примусить росіян вибивати українську армію вже зі своїх міст, роблячи вже зі своїми містами та їхніми мешканцями те, що вони зробили з Маріуполем і маріупольцями. Жодного жалю до росіян, які в переважній більшості підтримують війну, не має бути -- нехай випробують справжню ціну цієї підтримки на власній шкірі.
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17.05.2022 12:00 Відповісти
https://t.me/voynareal/22530
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17.05.2022 13:23 Відповісти
https://t.me/voynareal/22530 прийнято рішення по "Азову", іншого від них чекати не доводиться.
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17.05.2022 13:37 Відповісти
В госдуре рф предложили запретить обмен военных полка «Азов»

Спикер Володин заявил, что «нацистские преступники не должны подлежат обмену, мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом».
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17.05.2022 13:56 Відповісти
Набивають ціну.Хочуть виторгувать ,вижать з ситуації максимум+
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17.05.2022 16:09 Відповісти
Маріупольська міськрада опублікувала відео "евакуації": рашисти обшукують-обмацують наших хлопців і супроводжують до автобусів... Усе розумію, це краще, ніж смерть. Але як прикро й боляче! І ці суки ще називають полон "евакуацією"!
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17.05.2022 14:00 Відповісти
не можу уявить це жахіття,яке випало на долю хлопців і їх рідних.В душі біль,сльози і молитва,яка дає віру і надію.Хай Господь їм допоможе витримать і перемогти.
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17.05.2022 16:15 Відповісти
отмазка, сляпаная на коленке. лучше бы молчали.
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17.05.2022 15:01 Відповісти
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17.05.2022 16:11 Відповісти
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