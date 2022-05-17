Гарнізон "Маріуполь" виконав поставлене бойове завдання, - Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ виступив із офіційною інформацією щодо ситуації на "Азовсталі".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йддеться у офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на "Азовсталі", зберегти життя особового складу.
Триває операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників України.
Розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну.
Заходи з порятунку оборонців, які залишаються на території "Азовсталі", тривають.
Захисники Маріуполя - герої нашого часу. Вони назавжди в історії. Це окремий загін спеціального призначення "Азов", 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона Маріуполя.
Утримуючи позиції на "Азовсталі", вони не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС.
Сковування основних сил противника навколо Маріуполя дало нам можливість підготувати та створити оборонні рубежі, на яких наші війська знаходяться і сьогодні та дають гідну відсіч агресору. Ми отримали критично необхідний час на формування резервів, перегрупування сил, отримання допомоги від партнерів.
Найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу - зберегти життя оборонців Маріуполя.
Ми будемо боротися за вас на всіх фронтах так само віддано, як ви бороните державу!"
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Але також напевно можливі асиметричні дії. Мабуть в умовах виснаження путінської сухопутної армії існують погано прикриті ділянки російсько-українського кордону, які можна атакувати і зайти на російську територію. По-перше, це буде серйозний морально-психологічний удар по російському суспільству, а по-друге, примусить росіян вибивати українську армію вже зі своїх міст, роблячи вже зі своїми містами та їхніми мешканцями те, що вони зробили з Маріуполем і маріупольцями. Жодного жалю до росіян, які в переважній більшості підтримують війну, не має бути -- нехай випробують справжню ціну цієї підтримки на власній шкірі.
Спикер Володин заявил, что «нацистские преступники не должны подлежат обмену, мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом».