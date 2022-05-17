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Гарнизон "Мариуполь" выполнил поставленную боевую задачу, - Генштаб ВСУ

генштаб,зсу

Генеральный штаб ВСУ выступил с официальной информацией о ситуации на "Азовстали".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Высшим военным командованием было приказано командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава.

Идет операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины.

Началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Оленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.

Мероприятия по спасению остающихся на территории "Азовстали" защитников продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об эвакуации с "Азовстали": "Украинские герои нужны Украине живыми". ВИДЕО

Защитники Мариуполя – герои нашего времени. Они навсегда в истории. Это отдельный отряд специального назначения "Азов", 12 бригада Национальной гвардии Украины, 36 отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона Мариуполя.

Удерживая позиции на "Азовстали", они не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20000 личного состава) на другие направления. Тем самым помешали реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Луч надежды" на "Азовстали". ФОТО ДНЯ

Скование основных сил противника вокруг Мариуполя позволило нам подготовить и создать оборонительные рубежи, на которых наши войска находятся и сегодня и дают достойный отпор агрессору. Мы получили критически необходимое время на формирование резервов, перегруппировку сил, получение помощи от партнеров.

Важнейшая общая задача всей Украины и всего мира - сохранить жизнь защитников Мариуполя.

Мы будем бороться за вас на всех фронтах так же преданно, как вы защищаете государство!"

Автор: 

Мариуполь (5735) Азов (810) Азовсталь (380) 36 отдельная бригада морской пехоты (208)


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Топ комментарии
+35
Все, что они могли сделать, они уже сделали. Город по факту уже захвачен. Остаться там еще на 1-2 недели (чуть больше или чуть меньше, я не эксперт) и уничтожить пару сотен орков, прежде чем погибнуть самим - жизнь наших ребят стоит дороже.
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17.05.2022 00:44 Ответить
+34
Суки зрадо-зрадні, заткніть пельки. Азовці не здались би у полон. Ми знаємо, що б з ними сталось в такому випадку. Тут зараз вся увага світу прикута до цієї події. Тримаємо кулаки, що б відбувся обмін.
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17.05.2022 00:43 Ответить
+31
Я смотрел только несколько его видео, так что то что я увидел. Он постоянно рассказывает о приказах. Что он сказал.
1. Азов просил тяжелую технику. Видимо те самые Джавелины и Нлавы. Как я понял им ничего не дали. В итоге в Мариуполе танкам и авиации противника было намного легче разрушать город.
2. Он просил зайти в Бердянск, чтобы защищать город. Им запретили.
3. Теперь их требуют сдаться.

Это не критика власти или командования - он просто фиксирует позиции, чтобы все понимали что происходит и почему.
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17.05.2022 00:43 Ответить
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Напевно Маріуполь зараз важко було деблокувати (існує багато тактичних і стратегічних аспектів -- війна поки не закінчується).
Але також напевно можливі асиметричні дії. Мабуть в умовах виснаження путінської сухопутної армії існують погано прикриті ділянки російсько-українського кордону, які можна атакувати і зайти на російську територію. По-перше, це буде серйозний морально-психологічний удар по російському суспільству, а по-друге, примусить росіян вибивати українську армію вже зі своїх міст, роблячи вже зі своїми містами та їхніми мешканцями те, що вони зробили з Маріуполем і маріупольцями. Жодного жалю до росіян, які в переважній більшості підтримують війну, не має бути -- нехай випробують справжню ціну цієї підтримки на власній шкірі.
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17.05.2022 12:00 Ответить
https://t.me/voynareal/22530
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17.05.2022 13:23 Ответить
https://t.me/voynareal/22530 прийнято рішення по "Азову", іншого від них чекати не доводиться.
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17.05.2022 13:37 Ответить
В госдуре рф предложили запретить обмен военных полка «Азов»

Спикер Володин заявил, что «нацистские преступники не должны подлежат обмену, мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом».
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17.05.2022 13:56 Ответить
Набивають ціну.Хочуть виторгувать ,вижать з ситуації максимум+
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17.05.2022 16:09 Ответить
Маріупольська міськрада опублікувала відео "евакуації": рашисти обшукують-обмацують наших хлопців і супроводжують до автобусів... Усе розумію, це краще, ніж смерть. Але як прикро й боляче! І ці суки ще називають полон "евакуацією"!
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17.05.2022 14:00 Ответить
не можу уявить це жахіття,яке випало на долю хлопців і їх рідних.В душі біль,сльози і молитва,яка дає віру і надію.Хай Господь їм допоможе витримать і перемогти.
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17.05.2022 16:15 Ответить
отмазка, сляпаная на коленке. лучше бы молчали.
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17.05.2022 15:01 Ответить
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17.05.2022 16:11 Ответить
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