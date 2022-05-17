Гарнизон "Мариуполь" выполнил поставленную боевую задачу, - Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ выступил с официальной информацией о ситуации на "Азовстали".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Высшим военным командованием было приказано командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава.
Идет операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины.
Началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Оленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.
Мероприятия по спасению остающихся на территории "Азовстали" защитников продолжаются.
Защитники Мариуполя – герои нашего времени. Они навсегда в истории. Это отдельный отряд специального назначения "Азов", 12 бригада Национальной гвардии Украины, 36 отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона Мариуполя.
Удерживая позиции на "Азовстали", они не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20000 личного состава) на другие направления. Тем самым помешали реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС.
Скование основных сил противника вокруг Мариуполя позволило нам подготовить и создать оборонительные рубежи, на которых наши войска находятся и сегодня и дают достойный отпор агрессору. Мы получили критически необходимое время на формирование резервов, перегруппировку сил, получение помощи от партнеров.
Важнейшая общая задача всей Украины и всего мира - сохранить жизнь защитников Мариуполя.
Мы будем бороться за вас на всех фронтах так же преданно, как вы защищаете государство!"
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Але також напевно можливі асиметричні дії. Мабуть в умовах виснаження путінської сухопутної армії існують погано прикриті ділянки російсько-українського кордону, які можна атакувати і зайти на російську територію. По-перше, це буде серйозний морально-психологічний удар по російському суспільству, а по-друге, примусить росіян вибивати українську армію вже зі своїх міст, роблячи вже зі своїми містами та їхніми мешканцями те, що вони зробили з Маріуполем і маріупольцями. Жодного жалю до росіян, які в переважній більшості підтримують війну, не має бути -- нехай випробують справжню ціну цієї підтримки на власній шкірі.
Спикер Володин заявил, что «нацистские преступники не должны подлежат обмену, мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом».