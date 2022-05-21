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В течение 21 мая на Харьковщине вследствие обстрелов ранены 8 человек, - ОВА

харків

21 мая пять жителей Харькова получили ранения вследствие обстрела Салтовки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному рассказали в пресс-службе Харьковской областной военной администрации.

Оккупанты также обстреливали территории Лозовского, Чугуевского районов и Шевченковскую громаду Купянского района. Вследствие обстрелов ранения получили еще три человека — по одному в каждом из районов.

21 мая российские оккупанти обстреливали территорию Харьковской области из артиллерии и наносили авиационные удары в районе населенных пунктов к северу от Харькова, сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте также: Российские оккупанты наращивают силы в Харьковской области, - Генштаб ВСУ

Автор: 

Харьков (7452) Харьковщина (5577)


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