Протягом 21 травня на Харківщині внаслідок обстрілів поранені 8 людей, - ОВА

21 травня п'ять жителів Харкова зазнали поранень внаслідок обстрілу Салтівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному розказали у пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації.

Окупанти також обстрілювали території Лозівського, Чугуївського районів та Шевченківську громаду Куп'янського району. Внаслідок обстрілів поранення отримали ще троє людей — по одному у кожному з районів.

21 травня російські окупанти обстрілювали територію Харківської області з артилерії та завдавали авіаційних ударів в районі населених пунктів на північ від Харкова, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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