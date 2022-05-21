Протягом 21 травня на Харківщині внаслідок обстрілів поранені 8 людей, - ОВА
21 травня п'ять жителів Харкова зазнали поранень внаслідок обстрілу Салтівки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному розказали у пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації.
Окупанти також обстрілювали території Лозівського, Чугуївського районів та Шевченківську громаду Куп'янського району. Внаслідок обстрілів поранення отримали ще троє людей — по одному у кожному з районів.
21 травня російські окупанти обстрілювали територію Харківської області з артилерії та завдавали авіаційних ударів в районі населених пунктів на північ від Харкова, повідомили у Генштабі ЗСУ.
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