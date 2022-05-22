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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ситуация на Донбассе очень тяжелая, ВСУ сдерживают наступление, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский рассказал, что ситуация на Донбассе очень тяжелая, российская армия, по словам президента, пытается наступать на Славянск и Северодонецк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в своем видеообращении.

"На Донбассе ситуация очень тяжелая. Как и в предыдущие дни, российская армия пытается наступать на Славянск и Северодонецк.

Вооруженные Силы Украины сдерживают это наступление. Каждый день, который наши защитники и защитницы отражают в этих наступательных планах России, срывая их, является конкретным вкладом в приближение главного дня. Желаемого дня, который мы все так ждем и за который сражаемся. День победы.

И никакие российские удары – ни ракетами по Ровенщине, ни артиллерией по Харьковщине или Сумщине, ни всем возможным оружием по Донбассу – результат России не дадут", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ждем приказа о наступлении - обращение нацгвардейцев-свободовцев из города Рубежное. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20239) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+24
Интересно, какой дебил сказал Зеленскому, что переливание слов из пустого в порожнее в исполнении человека, которого подозревают в госизмене - это хороший мотивирующий приём?
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22.05.2022 01:07
+20
Коротше,скотиняка заявив ,що влаштував новий котел
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22.05.2022 01:10
+13
Как это не лез ? Сколько раз он в интервью с Бутусовым проговорил - я верховной главнокомандующий ,а не просто командующий
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22.05.2022 01:21
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А мозги я так понимаю ему без надобности ?
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22.05.2022 01:18 Ответить
Звиняйте, але це з дитинства треба було розвивати. Тепер "не лох" - це вже комплимент.
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22.05.2022 01:44 Ответить
Вибачте, "комплімент" - не "комплимент".
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22.05.2022 01:50 Ответить
ему нужно просто выпилится на хрен с должности - это самый лучший выход для Украины - иначе этот бедоносец еще натворит таких делов что разгребать еще нашим внуками придется
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22.05.2022 02:26 Ответить
піху@, воно не впливає на ситуацію.
Союзники добре розуміють де през зі своєю шоблою і де Україна як нація
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22.05.2022 07:38 Ответить
Без паніки. Орки вже 3й місяць там наступають.
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22.05.2022 01:04 Ответить
Интересно, какой дебил сказал Зеленскому, что переливание слов из пустого в порожнее в исполнении человека, которого подозревают в госизмене - это хороший мотивирующий приём?
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22.05.2022 01:07 Ответить
Ну,що придурок ! Прояви верховні здібності. Сранй паяц
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22.05.2022 01:09 Ответить
Коротше,скотиняка заявив ,що влаштував новий котел
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22.05.2022 01:10 Ответить
Ну так і є. Зе усі уседають, а він робить з цього дупу.
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22.05.2022 07:04 Ответить
Пресс секретарь дЕрьмака разошелся
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22.05.2022 01:14 Ответить
Головне щоб зебіл не ліз туди своїми порадами та не брав ситуації під свій контроль і тоді все буде добре
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22.05.2022 01:15 Ответить
Как это не лез ? Сколько раз он в интервью с Бутусовым проговорил - я верховной главнокомандующий ,а не просто командующий
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22.05.2022 01:21 Ответить
Ага. Рубіжне вже здали (((
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22.05.2022 01:15 Ответить
З Сєвєродонецька треба відходити на Лисичанськ. Завтра вже може бути пізно...
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22.05.2022 01:17 Ответить
Запрещает Залужному отводить войска
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22.05.2022 01:22 Ответить
Я про це весь день кричу, а мене льюбовніки обдристовича русньой обзивали.
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22.05.2022 01:25 Ответить
Зрозуміло, що Зеля це в кращому випадку дибілоїд а в гіршому - зрадник.
Але куди дивиться командуючий Залужний?
Фронт прорвано, одна бригада не може стримати фронт в районі Попасної, але чотири(!) бригади поруч стоять без діла.
Це нормально?

https://telegra.ph/V%D1%96jna-v-Ukrain%D1%96-20-21-travnya-05-21

Вже і зброя західна третій місяць надходить, і далі буде надходити все потужніше і потужніше зброя, сотні тисяч солдатів і офіцерів воюють, багато добровольців в воєнкоматах, ітд...
Так, що ще треба цим конченим паркетним генералам з Генштабу, щоб перемагати рашистів а не відступати постійно?
Мозги їм замінити, чи краще їх самих нах... замінити?
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22.05.2022 01:44 Ответить
Хреновая помощь от так называемых союзников (дам - не дам). Армия по всему фронту едва держит оборону, зато в новостях масса разговоров о контрнаступлении. С таким успехом как сегодня, мы медленно будем откатываться на запад. И, самое обидное, не видно, чем этот процесс можно было бы остановить.
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22.05.2022 01:20 Ответить
Так це правда..Стримує тільки перша лінія оборони, а резерв у нас не підготовлений. Орда наступає і прориває оборону. В іхніх пабліках побєдоносний настрій.
На жаль..на жаль ...зарано почали радіти ,та говорити про звільнення якихось територій...І орда чудово слухає і аналізує наші розмови,і робить висновки,вони не такі дурні, як Арестович розказує.
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22.05.2022 01:27 Ответить
Нас просто зелені гниди заколисують. Пробудження буде пекельним...
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22.05.2022 01:38 Ответить
Коли кацапи було біля Києва багато зелених гнид побігло на захід країни, а потім приїхали і розказують як вони Закарпаття захищали в 800км від найблищих кацапських військ
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22.05.2022 01:42 Ответить
Люся - радник Єрмака, Єрмак - агент кацапії, так що тут нічого дивного
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22.05.2022 01:38 Ответить
Украина никогда не с кем союз не заключала,никто Украине ни копейки не должен,кроме Срацеи
Мне вот интересно если в Украине кто то тебе скажет " Дай мне,у тебя ж оно есть."То что ты ему ответишь?
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22.05.2022 07:39 Ответить
Скільки ще людей в оточення заженеш?
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22.05.2022 01:42 Ответить
Никто Зе не передаст?
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22.05.2022 02:00 Ответить
какая же у него рожа двуличная брехливая - как по мне хуже Гитлера и Чикатило.. блевать хочется после его брехни
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22.05.2022 02:30 Ответить
Сколько же в Украине реальная армия если приходится отступать от армии в 150 тыс.?
Зачем декларировать 700 тыс., чтобы враги боялись?
От союзников оружия вобще не видно. В общем, что-то на фронте не так как описывают представители ОП.
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22.05.2022 04:38 Ответить
Недолуге керівництво обороною та відправка на передову свого особового складу на смерть із легкою стрілецькою зброєю проти рашистських танків та артилерії, не зважаючи на поставлене союзниками озброєння, породжує сумніви у союзників щодо відданості таких керівників саме українському народові. Мабуть тому і не поспішають надавати свою зброю не відомо кому.
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22.05.2022 13:49 Ответить
Якщо важко,то ЯКОГО ХЄРА аристович розповідає про перспективи ВТЕЧІ з країни різнобарвних "свинопасів"? Чи боронити країну та гинути повинні тільки " козаки"?Чому ще не зацікавились тим хто подав петицію про узаконення дезертирства...Ой!Вибачте!Про дозвіл чоловікам виїхати з України.Чи влада рахує,що продовжувати рід мають тільки "свинопаси"?
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22.05.2022 07:16 Ответить
Наступление уже откладывается на август.
Многие поэтому и не выезжали,слушая его бред про мы всё освободим на днях.
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22.05.2022 07:33 Ответить
вміє говорити ні про що
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22.05.2022 08:10 Ответить
Сдается мне, что товарищ Зеленский - главный агент Путина, ну как пресловутый Штирлиц, работает на две зарплаты?
Мог ведь из Мариуполя войска отвести вовремя, теперь Северодонецк и Лисичанск окружены, а ведь Залужный предупреждал, что надо выводить оттуда, пока не окружили.
Извиняюсь какой из артиста генерал - вроде он даже не ефрейтор???
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22.05.2022 09:04 Ответить
ти з касапського ІПСО? що про оточення ******?
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22.05.2022 09:26 Ответить
ЗСУ знищують, а ти, падл, відростило жидіс...ку скупу борідку, вділо фудболочку, наїло **..ло і ****..ш
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22.05.2022 09:36 Ответить
Мужество и стойкость наших воинов и народа как то затмевают то , что Зе команда - это скопище пиарщиков и не компетентных людей с воровским уклоном. ,, Косяков ,: наделали очень много , за них прийдется отвечать ( это стоило жизни тысячам людей). Самое плохое, что все больше людей им не верят , а во время войны это очень опасно. Зе много пиарится и рассказывает , но рассказывает ни о чем , пустой треп , без конкретики, много не стыковок и прямого идиотизма , преступного идиотизма. Пока мы как бараны - отвечать на расстрелы с территории России нельзя, армия 700000, дали много оружия , их всего 200000 калек, но мы отступаем , враг силён мы будем воевать годами до границ 23 февраля, после ,, засоса,, в жопу Путлеру нас будут убивать снова, потому, что Зе супердипломат. К сожалению он примитивный клоун и @ издобол.
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22.05.2022 09:49 Ответить
Ботва кремлевская поналезла прямо с утра. Смену открыли ублюдки??
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22.05.2022 09:54 Ответить
зваж, скільки їх з позначкою "реєстрація 22 травня"
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22.05.2022 10:18 Ответить
да пох. Хочу про Волчанск прочесть, что наши перерезали кишку.
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22.05.2022 10:20 Ответить
На Донбасі на разі якісь не зрозумілі речі трапляються .Тим паче там оборона була дуже сильна.А повзуча окупація йде.І по карті вже якщо подивитися видно дуже погані речі.Якщо так буде йти далі то ті речі через неділю другу трапляться.Є розуміння часу і здержування орків.Також прибуття зброї і злагодження бригад з новою зброєю для контрудару.Якщо через мысяць 1-1.5 ми не почнемо контрудар і звільненя территорії то далі буде дуже важко особливо в зимний період.Тому що творять на окупованих територіях окупанти люди не витримають.Ні ліків ні грошей ні роботи ні продуктів.Також окупанти поповнють лави нашими людьми.
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22.05.2022 19:34 Ответить
Интересно квартальные где-то что-то сдерживают в плане участия в действиях ВСУ?
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06.06.2022 21:03 Ответить
 
 