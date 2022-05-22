Ситуация на Донбассе очень тяжелая, ВСУ сдерживают наступление, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, что ситуация на Донбассе очень тяжелая, российская армия, по словам президента, пытается наступать на Славянск и Северодонецк.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в своем видеообращении.
"На Донбассе ситуация очень тяжелая. Как и в предыдущие дни, российская армия пытается наступать на Славянск и Северодонецк.
Вооруженные Силы Украины сдерживают это наступление. Каждый день, который наши защитники и защитницы отражают в этих наступательных планах России, срывая их, является конкретным вкладом в приближение главного дня. Желаемого дня, который мы все так ждем и за который сражаемся. День победы.
И никакие российские удары – ни ракетами по Ровенщине, ни артиллерией по Харьковщине или Сумщине, ни всем возможным оружием по Донбассу – результат России не дадут", - подчеркнул Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Союзники добре розуміють де през зі своєю шоблою і де Україна як нація
Але куди дивиться командуючий Залужний?
Фронт прорвано, одна бригада не може стримати фронт в районі Попасної, але чотири(!) бригади поруч стоять без діла.
Це нормально?
https://telegra.ph/V%D1%96jna-v-Ukrain%D1%96-20-21-travnya-05-21
Вже і зброя західна третій місяць надходить, і далі буде надходити все потужніше і потужніше зброя, сотні тисяч солдатів і офіцерів воюють, багато добровольців в воєнкоматах, ітд...
Так, що ще треба цим конченим паркетним генералам з Генштабу, щоб перемагати рашистів а не відступати постійно?
Мозги їм замінити, чи краще їх самих нах... замінити?
На жаль..на жаль ...зарано почали радіти ,та говорити про звільнення якихось територій...І орда чудово слухає і аналізує наші розмови,і робить висновки,вони не такі дурні, як Арестович розказує.
Мне вот интересно если в Украине кто то тебе скажет " Дай мне,у тебя ж оно есть."То что ты ему ответишь?
Зачем декларировать 700 тыс., чтобы враги боялись?
От союзников оружия вобще не видно. В общем, что-то на фронте не так как описывают представители ОП.
Многие поэтому и не выезжали,слушая его бред про мы всё освободим на днях.
Мог ведь из Мариуполя войска отвести вовремя, теперь Северодонецк и Лисичанск окружены, а ведь Залужный предупреждал, что надо выводить оттуда, пока не окружили.
Извиняюсь какой из артиста генерал - вроде он даже не ефрейтор???