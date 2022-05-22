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Ждем приказа о наступлении? - обращение нацгвардейцев-свободовцев из города Рубежное. ВИДЕО

Воины Национальной гвардии, которые полностью состоят из добровольцев Легиона Свободы, боевого отряда, созданного партией "Свобода", заявили, что ждут приказа о наступлении на Донбассе.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня был очень поражен военнослужащими бригады быстрого реагирования Национальной гвардии вч 3018, защищающими район Рубежного и Северодонецка. Две роты этой бригады НГУ полностью сложены из добровольцев Легиона Свободы, боевого отряда, созданного партией "Свобода". Бригада быстрого реагирования 3018 является стержнем нашего сопротивления на этом направлении, и свободовцы в рядах Нацгвардии бьются отлично на самых опасных участках под почти постоянным артиллерийским и минометным огнем. Это стальные люди, быть среди которых большая честь. Они ведут бой за Украину в тяжелейших условиях".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Нацгвардии показали, как спецназовцы взрывали мосты между Рубежным и Северодонецком в Луганской области. ВИДЕО

Свобода (2752) Донбасс (26956) Бутусов Юрий (4358) Национальная гвардия (2117)


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Топ комментарии
+56
Героям слава !!!

Хлопці , бийте орків і повертайтеся живими 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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22.05.2022 00:48
+22
СВОБОДА України понад усе
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22.05.2022 00:57
+15
Все ж найбільша біда і найбільше багатство України - це її люди
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22.05.2022 00:55
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Героям слава !!!

Хлопці , бийте орків і повертайтеся живими 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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22.05.2022 00:48 Ответить
Все ж найбільша біда і найбільше багатство України - це її люди
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22.05.2022 00:55 Ответить
Я замислився над цим - що гроші зараз не є багатством, а що ми можешь за ці гроші купити, щоб можна добре економити. Свинособаки були в захваті, що ми можемо купити просто Нутеллу, тому що для нас це не є цінністю, у свинособак це щось неймовірне у сфері фантастики.
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22.05.2022 01:46 Ответить
вони не в захваті були, вони мало не вмерли від заздрощів, бо їх вчать що вони вища каста а інші лайно, а тут побачил що навпаки, ну й не змогли знести, бо то ж треба усвідомити що тебе все життя натягували, щось з цим робити, якось то змінювати, а вони ж не з тих, сили волі не вистачає, тобто взагалі немає, бо о то що вони тут роблять то не сила волі, то взагалі ніяка не сила.
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22.05.2022 02:07 Ответить
Біда в Україні не люди, а українська "еліта". Яка є такою через постійне відрізанні голови Україні окупантами. І це та проблема, яку не вирішиш швидко. Хто замінить тих, хто лежить розстріляний по сибірах та сандармохах?! Не можна жити самим спинним мозком, потрібна голова.
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22.05.2022 09:13 Ответить
саме люди приводять до владу ту "еліту". По виборам 19 року очевидно, що ідіотів у нас три чверті. більшість так і не зрозуміли, що натворили, і знову виберуть якесь лайно.
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22.05.2022 13:40 Ответить
+5

Еліта не вічна. Вона живиться особами з народу. Діагнозів багато, у т.ч. постколоніальне суспільство, корупція внизу.
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22.05.2022 13:56 Ответить
СВОБОДА України понад усе
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22.05.2022 00:57 Ответить
Назаренку респект і повага. Радий бачити його живим і в доброму гуморі.
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22.05.2022 00:57 Ответить
Была бы просто глупость то прислушивались бы к военным ,а не запрещали Залужному отводить войска из за угрозы окружения , так же как в Мариуполе запретили выходить в начале марта когда ещё оставалась возможность , да и запрет действовать на подступах к Мариуполю после того как наши разбили колонны шедшие на Марик под Осипенко . Всех действующих на приморском участке загнали в тупик в город в окружение
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22.05.2022 01:12 Ответить
Тебя ******** гнилозубого **** кто и что готовит, ты сиди на диване не отсвечивай. *** соси молча. Не чавкай.
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22.05.2022 02:45 Ответить
Бои уже на автовокзале Северодонецка. Какой наступ? Тут хотя бы в окружение не попасть
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22.05.2022 01:07 Ответить
Так це ж свабода. Усі памятають їхню «діяльність» при владі
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22.05.2022 01:54 Ответить
Знаєш напрямок руху рузкє корабля? Тобі з ним по дорозі, *****.
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22.05.2022 07:48 Ответить
...ти до чого приплів партію та хлопців, що кожний день б'ють кацапа, не змішуй грішне з праведним.
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22.05.2022 08:13 Ответить
Воїни!
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22.05.2022 01:08 Ответить
Це вчорашнє відео. Нажаль в Рубежном вже свинобаки. ((
Сєвєродонецьк та певні передмістя - наші. Лисичанськ, Золоте теж наші. У Сєвєродонецьку бої точаться на межі міста. У Лисичанську є певний люфт (між позиціями ЗСУ та московії)". Глава Сєвєродонецька Роман Власенко
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22.05.2022 01:10 Ответить
У сенсі давно?
свинопси увійшли до Рубіжного кілька годин тому.
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22.05.2022 01:21 Ответить
Луганське Рубіжне. Луганське, ***.
Саме тому ти пишеш під постом, що наші воїни з Рубіжного готові йти в контратаку. Ну, як тебе після цього назвати?
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22.05.2022 01:30 Ответить
Що рахувати? Я тобі ще раз говорю, що ще вчора Рубіжне було під нашим контролем. Його ******* усіма видами зброї. А шість годин тому його зайняли орки. Що незрозуміло, *****?
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22.05.2022 01:33 Ответить
Який тиждень тому?!
Є купа вчорашнього відео як наші кришать у Рубіжному орків. Тобі скинути чи сам наїдеш?
Кому ти розповідаєш? У мене знайомі з Рубіжного.
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22.05.2022 01:39 Ответить
І що?
Ви дебіли пишете під постом про те, що наші воїни в Рубіжному ще вчора були готові йти в контрнаступ і ***** не розуміє про що ви пишете?
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22.05.2022 01:51 Ответить
От скажи ти реально ********? Чи косиш?
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22.05.2022 01:59 Ответить
Полистай

https://twitter.com/ukrainenewstop/status/1528066011517358081 https://twitter.com/ukrainenewstop/status/1528066011517358081

https://twitter.com/666_mancer/status/1528043090140856322

https://twitter.com/CurrentTimeTv/status/1528037803304656902
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22.05.2022 01:42 Ответить
https://twitter.com/666_mancer/status/1528043090140856322 https://twitter.com/666_mancer/status/1528043090140856322

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22.05.2022 01:45 Ответить
Так про це прозвітував Роман Власенко. Сім годин тому. ти реально на наркоті?
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22.05.2022 01:55 Ответить
Дебіл, моїх знайомих в Рубіжному ще дві години тому свинобаки обстрілювали. Потрапили до своїх. Які два тижні тому, *******?
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22.05.2022 02:02 Ответить
свинопес скажи як називається новина, під якою ти висрався?
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22.05.2022 02:14 Ответить
******, давай мы с тобой в каком-то здании соберемся и я тебя тебя там обоссу ********. Давай?
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22.05.2022 02:40 Ответить
де це ти побачив?
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22.05.2022 01:52 Ответить
*** чувак, ти стомив своєю тупістю. Ти хоч розумієш, де знаходиться міст і де саме Рубіжне, не?
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22.05.2022 01:57 Ответить
Чувак, ти навіть не розумієш, що ти постиш. Ти бухой?
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22.05.2022 02:04 Ответить
*******, ты реально уже всех ****** своей тупостью. Ты когда последний раз по ***** получал?
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22.05.2022 02:17 Ответить
****** ***** ******.
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22.05.2022 02:35 Ответить
Та що ти ***** несеш дебіл?
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22.05.2022 01:28 Ответить
***** ты **** конченное животное.
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22.05.2022 02:38 Ответить
Пока есть такие люди Украина никогда не проиграет.Слава ЗСУ!Бейте орков так шоб они ещё сто лет срались вспоминая эту войну.
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22.05.2022 01:16 Ответить
повага
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22.05.2022 01:25 Ответить
Орки вже готують котли..тільки но дивився на ординського вояку..казав шо стримує тільки перша наша лінія ,а коли вони прорвуть її, то всі наші резервісти повтікають ,покидаючи позиції і автомати. З Азовсталі казав вивели 2 тисячі захистників,яких вони тримали в облозі,спочатку великими силами а потім меншими,бо основні рашистські підрозділи вони кинули на інші напрямки.ось така ***** малята
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22.05.2022 01:35 Ответить
Raznogo urovnia jest rezervisti.Jest takyje sto uze sumel podbyt 10 tankov,eto kak komu dano.
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22.05.2022 02:45 Ответить
Якщо всього вистачає, то чому ж постійно Генштаб повідомляє про ворожі авіанальоти, а при цьому ворожих збитих літаків не додається? Де ППО? Де, хоча би, ПЗРК?
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22.05.2022 01:36 Ответить
Ору тут об этом уже два дня подряд, особенно на ветках где запускают салюты по поводу получения 10 ед артилерии в неделю. Так главное, смотреть правде в глаза не хотят. Сазу кипеж, как буд-то это не так...
На самом деле если бы все было то, то и ежедневные цифры уничтоженной техники другие были бы. Линия фронта-то здоровенная.
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22.05.2022 11:44 Ответить
Головне щоб ще одного котла не було, а вы про наступ... Краще вже відходьте і бийте тварюк що наступають
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22.05.2022 06:09 Ответить
Ермак-тихий не даёт такого приказа?
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22.05.2022 08:13 Ответить
Який там наступ, тут вже би вдало відступити щоб в кільце не потрапити.
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22.05.2022 09:47 Ответить
100%, орки вже в декількох кілометрах під Бахмутом. Дай боже нашому генштабу розуміння та резервів,бо ще одне оточення це для нас буде катастрофа.
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22.05.2022 10:30 Ответить
Дякуэмо вам,нехай мати Божа вас оберігає🙏💛
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22.05.2022 23:05 Ответить
 
 