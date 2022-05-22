Ждем приказа о наступлении? - обращение нацгвардейцев-свободовцев из города Рубежное. ВИДЕО

Воины Национальной гвардии, которые полностью состоят из добровольцев Легиона Свободы, боевого отряда, созданного партией "Свобода", заявили, что ждут приказа о наступлении на Донбассе.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня был очень поражен военнослужащими бригады быстрого реагирования Национальной гвардии вч 3018, защищающими район Рубежного и Северодонецка. Две роты этой бригады НГУ полностью сложены из добровольцев Легиона Свободы, боевого отряда, созданного партией "Свобода". Бригада быстрого реагирования 3018 является стержнем нашего сопротивления на этом направлении, и свободовцы в рядах Нацгвардии бьются отлично на самых опасных участках под почти постоянным артиллерийским и минометным огнем. Это стальные люди, быть среди которых большая честь. Они ведут бой за Украину в тяжелейших условиях".

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