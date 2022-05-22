Ждем приказа о наступлении? - обращение нацгвардейцев-свободовцев из города Рубежное. ВИДЕО
Воины Национальной гвардии, которые полностью состоят из добровольцев Легиона Свободы, боевого отряда, созданного партией "Свобода", заявили, что ждут приказа о наступлении на Донбассе.
Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в фейсбуке.
Он отметил: "Сегодня был очень поражен военнослужащими бригады быстрого реагирования Национальной гвардии вч 3018, защищающими район Рубежного и Северодонецка. Две роты этой бригады НГУ полностью сложены из добровольцев Легиона Свободы, боевого отряда, созданного партией "Свобода". Бригада быстрого реагирования 3018 является стержнем нашего сопротивления на этом направлении, и свободовцы в рядах Нацгвардии бьются отлично на самых опасных участках под почти постоянным артиллерийским и минометным огнем. Это стальные люди, быть среди которых большая честь. Они ведут бой за Украину в тяжелейших условиях".
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Хлопці , бийте орків і повертайтеся живими 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Еліта не вічна. Вона живиться особами з народу. Діагнозів багато, у т.ч. постколоніальне суспільство, корупція внизу.
Сєвєродонецьк та певні передмістя - наші. Лисичанськ, Золоте теж наші. У Сєвєродонецьку бої точаться на межі міста. У Лисичанську є певний люфт (між позиціями ЗСУ та московії)". Глава Сєвєродонецька Роман Власенко
свинопси увійшли до Рубіжного кілька годин тому.
Саме тому ти пишеш під постом, що наші воїни з Рубіжного готові йти в контратаку. Ну, як тебе після цього назвати?
Є купа вчорашнього відео як наші кришать у Рубіжному орків. Тобі скинути чи сам наїдеш?
Кому ти розповідаєш? У мене знайомі з Рубіжного.
Ви дебіли пишете під постом про те, що наші воїни в Рубіжному ще вчора були готові йти в контрнаступ і ***** не розуміє про що ви пишете?
https://twitter.com/ukrainenewstop/status/1528066011517358081 https://twitter.com/ukrainenewstop/status/1528066011517358081
https://twitter.com/666_mancer/status/1528043090140856322
https://twitter.com/CurrentTimeTv/status/1528037803304656902
На самом деле если бы все было то, то и ежедневные цифры уничтоженной техники другие были бы. Линия фронта-то здоровенная.