Чекаємо наказу про наступ, - звернення нацгвардійців-свободівців з міста Рубіжне. ВIДЕО

Воїни Національної гвардії, які повністю складені з добровольців Легіону Свободи, бойового загону, створеного партією Свобода, заявили, що чекають наказу про наступ на Донбасі.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Сьогодні був дуже вражений військовослужбовцями бригади швидкого реагування Національной гвардії вч 3018, які захищають район Рубіжного та Северодонецька. Дві роти цієї бригади НГУ цілком складені з добровольців Легіону Свободи, бойового загону, створеного партією Свобода. Бригада швидкого реагування 3018 є стрижнем нашого спротиву на цьому напрямку, і свободівці у лавах Нацгвардії б’ються відмінно, на самих загрозливих ділянках, під майже постійним артилерійським та мінометним вогнем. Це сталеві люди, бути серед яких велика честь. Вони ведуть бій за Україну у надзвичайно важких умовах".

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