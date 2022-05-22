Чекаємо наказу про наступ, - звернення нацгвардійців-свободівців з міста Рубіжне. ВIДЕО
Воїни Національної гвардії, які повністю складені з добровольців Легіону Свободи, бойового загону, створеного партією Свобода, заявили, що чекають наказу про наступ на Донбасі.
Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у фейсбуці.
Він зазначив: "Сьогодні був дуже вражений військовослужбовцями бригади швидкого реагування Національной гвардії вч 3018, які захищають район Рубіжного та Северодонецька. Дві роти цієї бригади НГУ цілком складені з добровольців Легіону Свободи, бойового загону, створеного партією Свобода. Бригада швидкого реагування 3018 є стрижнем нашого спротиву на цьому напрямку, і свободівці у лавах Нацгвардії б’ються відмінно, на самих загрозливих ділянках, під майже постійним артилерійським та мінометним вогнем. Це сталеві люди, бути серед яких велика честь. Вони ведуть бій за Україну у надзвичайно важких умовах".
Будь ласка, зачекайте...
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Хлопці , бийте орків і повертайтеся живими 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Еліта не вічна. Вона живиться особами з народу. Діагнозів багато, у т.ч. постколоніальне суспільство, корупція внизу.
Сєвєродонецьк та певні передмістя - наші. Лисичанськ, Золоте теж наші. У Сєвєродонецьку бої точаться на межі міста. У Лисичанську є певний люфт (між позиціями ЗСУ та московії)". Глава Сєвєродонецька Роман Власенко
свинопси увійшли до Рубіжного кілька годин тому.
Саме тому ти пишеш під постом, що наші воїни з Рубіжного готові йти в контратаку. Ну, як тебе після цього назвати?
Є купа вчорашнього відео як наші кришать у Рубіжному орків. Тобі скинути чи сам наїдеш?
Кому ти розповідаєш? У мене знайомі з Рубіжного.
Ви дебіли пишете під постом про те, що наші воїни в Рубіжному ще вчора були готові йти в контрнаступ і ***** не розуміє про що ви пишете?
https://twitter.com/ukrainenewstop/status/1528066011517358081 https://twitter.com/ukrainenewstop/status/1528066011517358081
https://twitter.com/666_mancer/status/1528043090140856322
https://twitter.com/CurrentTimeTv/status/1528037803304656902
На самом деле если бы все было то, то и ежедневные цифры уничтоженной техники другие были бы. Линия фронта-то здоровенная.