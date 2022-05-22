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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ситуація на Донбасі надзвичайно важка, ЗСУ стримують наступ, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що ситуація на Донбасі надзвичайно важка, російська армія, за словами президента, намагається наступати на Словʼянськ і Сєверодонецьк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні 

"На Донбасі ситуація надзвичайно важка. Як і в попередні дні, російська армія намагається наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк.

Збройні Сили України стримують цей наступ. Кожен день, який наші захисники і захисниці відбивають у цих наступальних планів Росії, зриваючи їх, – є конкретним внеском у наближення головного дня. Бажаного дня, який ми всі так чекаємо і за який боремося. Дня перемоги.

І жодні російські удари – ані ракетами по Рівненщині, ані артилерією по Харківщині чи Сумщині, ані всією можливою зброєю по Донбасу – результату Росії не дадуть", - підкреслив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війна триває і нам потрібно битися до перемоги, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+24
Интересно, какой дебил сказал Зеленскому, что переливание слов из пустого в порожнее в исполнении человека, которого подозревают в госизмене - это хороший мотивирующий приём?
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22.05.2022 01:07
+20
Коротше,скотиняка заявив ,що влаштував новий котел
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22.05.2022 01:10
+13
Как это не лез ? Сколько раз он в интервью с Бутусовым проговорил - я верховной главнокомандующий ,а не просто командующий
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22.05.2022 01:21
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А мозги я так понимаю ему без надобности ?
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22.05.2022 01:18 Відповісти
Звиняйте, але це з дитинства треба було розвивати. Тепер "не лох" - це вже комплимент.
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22.05.2022 01:44 Відповісти
Вибачте, "комплімент" - не "комплимент".
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22.05.2022 01:50 Відповісти
ему нужно просто выпилится на хрен с должности - это самый лучший выход для Украины - иначе этот бедоносец еще натворит таких делов что разгребать еще нашим внуками придется
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22.05.2022 02:26 Відповісти
піху@, воно не впливає на ситуацію.
Союзники добре розуміють де през зі своєю шоблою і де Україна як нація
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22.05.2022 07:38 Відповісти
Без паніки. Орки вже 3й місяць там наступають.
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22.05.2022 01:04 Відповісти
Интересно, какой дебил сказал Зеленскому, что переливание слов из пустого в порожнее в исполнении человека, которого подозревают в госизмене - это хороший мотивирующий приём?
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22.05.2022 01:07 Відповісти
Ну,що придурок ! Прояви верховні здібності. Сранй паяц
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22.05.2022 01:09 Відповісти
Коротше,скотиняка заявив ,що влаштував новий котел
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22.05.2022 01:10 Відповісти
Ну так і є. Зе усі уседають, а він робить з цього дупу.
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22.05.2022 07:04 Відповісти
Пресс секретарь дЕрьмака разошелся
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22.05.2022 01:14 Відповісти
Головне щоб зебіл не ліз туди своїми порадами та не брав ситуації під свій контроль і тоді все буде добре
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22.05.2022 01:15 Відповісти
Как это не лез ? Сколько раз он в интервью с Бутусовым проговорил - я верховной главнокомандующий ,а не просто командующий
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22.05.2022 01:21 Відповісти
Ага. Рубіжне вже здали (((
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22.05.2022 01:15 Відповісти
З Сєвєродонецька треба відходити на Лисичанськ. Завтра вже може бути пізно...
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22.05.2022 01:17 Відповісти
Запрещает Залужному отводить войска
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22.05.2022 01:22 Відповісти
Я про це весь день кричу, а мене льюбовніки обдристовича русньой обзивали.
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22.05.2022 01:25 Відповісти
Зрозуміло, що Зеля це в кращому випадку дибілоїд а в гіршому - зрадник.
Але куди дивиться командуючий Залужний?
Фронт прорвано, одна бригада не може стримати фронт в районі Попасної, але чотири(!) бригади поруч стоять без діла.
Це нормально?

https://telegra.ph/V%D1%96jna-v-Ukrain%D1%96-20-21-travnya-05-21

Вже і зброя західна третій місяць надходить, і далі буде надходити все потужніше і потужніше зброя, сотні тисяч солдатів і офіцерів воюють, багато добровольців в воєнкоматах, ітд...
Так, що ще треба цим конченим паркетним генералам з Генштабу, щоб перемагати рашистів а не відступати постійно?
Мозги їм замінити, чи краще їх самих нах... замінити?
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22.05.2022 01:44 Відповісти
Хреновая помощь от так называемых союзников (дам - не дам). Армия по всему фронту едва держит оборону, зато в новостях масса разговоров о контрнаступлении. С таким успехом как сегодня, мы медленно будем откатываться на запад. И, самое обидное, не видно, чем этот процесс можно было бы остановить.
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22.05.2022 01:20 Відповісти
Так це правда..Стримує тільки перша лінія оборони, а резерв у нас не підготовлений. Орда наступає і прориває оборону. В іхніх пабліках побєдоносний настрій.
На жаль..на жаль ...зарано почали радіти ,та говорити про звільнення якихось територій...І орда чудово слухає і аналізує наші розмови,і робить висновки,вони не такі дурні, як Арестович розказує.
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22.05.2022 01:27 Відповісти
Нас просто зелені гниди заколисують. Пробудження буде пекельним...
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22.05.2022 01:38 Відповісти
Коли кацапи було біля Києва багато зелених гнид побігло на захід країни, а потім приїхали і розказують як вони Закарпаття захищали в 800км від найблищих кацапських військ
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22.05.2022 01:42 Відповісти
Люся - радник Єрмака, Єрмак - агент кацапії, так що тут нічого дивного
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22.05.2022 01:38 Відповісти
Украина никогда не с кем союз не заключала,никто Украине ни копейки не должен,кроме Срацеи
Мне вот интересно если в Украине кто то тебе скажет " Дай мне,у тебя ж оно есть."То что ты ему ответишь?
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22.05.2022 07:39 Відповісти
Скільки ще людей в оточення заженеш?
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22.05.2022 01:42 Відповісти
Никто Зе не передаст?
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22.05.2022 02:00 Відповісти
какая же у него рожа двуличная брехливая - как по мне хуже Гитлера и Чикатило.. блевать хочется после его брехни
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22.05.2022 02:30 Відповісти
Сколько же в Украине реальная армия если приходится отступать от армии в 150 тыс.?
Зачем декларировать 700 тыс., чтобы враги боялись?
От союзников оружия вобще не видно. В общем, что-то на фронте не так как описывают представители ОП.
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22.05.2022 04:38 Відповісти
Недолуге керівництво обороною та відправка на передову свого особового складу на смерть із легкою стрілецькою зброєю проти рашистських танків та артилерії, не зважаючи на поставлене союзниками озброєння, породжує сумніви у союзників щодо відданості таких керівників саме українському народові. Мабуть тому і не поспішають надавати свою зброю не відомо кому.
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22.05.2022 13:49 Відповісти
Якщо важко,то ЯКОГО ХЄРА аристович розповідає про перспективи ВТЕЧІ з країни різнобарвних "свинопасів"? Чи боронити країну та гинути повинні тільки " козаки"?Чому ще не зацікавились тим хто подав петицію про узаконення дезертирства...Ой!Вибачте!Про дозвіл чоловікам виїхати з України.Чи влада рахує,що продовжувати рід мають тільки "свинопаси"?
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22.05.2022 07:16 Відповісти
Наступление уже откладывается на август.
Многие поэтому и не выезжали,слушая его бред про мы всё освободим на днях.
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22.05.2022 07:33 Відповісти
вміє говорити ні про що
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22.05.2022 08:10 Відповісти
Сдается мне, что товарищ Зеленский - главный агент Путина, ну как пресловутый Штирлиц, работает на две зарплаты?
Мог ведь из Мариуполя войска отвести вовремя, теперь Северодонецк и Лисичанск окружены, а ведь Залужный предупреждал, что надо выводить оттуда, пока не окружили.
Извиняюсь какой из артиста генерал - вроде он даже не ефрейтор???
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22.05.2022 09:04 Відповісти
ти з касапського ІПСО? що про оточення ******?
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22.05.2022 09:26 Відповісти
ЗСУ знищують, а ти, падл, відростило жидіс...ку скупу борідку, вділо фудболочку, наїло **..ло і ****..ш
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22.05.2022 09:36 Відповісти
Мужество и стойкость наших воинов и народа как то затмевают то , что Зе команда - это скопище пиарщиков и не компетентных людей с воровским уклоном. ,, Косяков ,: наделали очень много , за них прийдется отвечать ( это стоило жизни тысячам людей). Самое плохое, что все больше людей им не верят , а во время войны это очень опасно. Зе много пиарится и рассказывает , но рассказывает ни о чем , пустой треп , без конкретики, много не стыковок и прямого идиотизма , преступного идиотизма. Пока мы как бараны - отвечать на расстрелы с территории России нельзя, армия 700000, дали много оружия , их всего 200000 калек, но мы отступаем , враг силён мы будем воевать годами до границ 23 февраля, после ,, засоса,, в жопу Путлеру нас будут убивать снова, потому, что Зе супердипломат. К сожалению он примитивный клоун и @ издобол.
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22.05.2022 09:49 Відповісти
Ботва кремлевская поналезла прямо с утра. Смену открыли ублюдки??
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22.05.2022 09:54 Відповісти
зваж, скільки їх з позначкою "реєстрація 22 травня"
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22.05.2022 10:18 Відповісти
да пох. Хочу про Волчанск прочесть, что наши перерезали кишку.
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22.05.2022 10:20 Відповісти
На Донбасі на разі якісь не зрозумілі речі трапляються .Тим паче там оборона була дуже сильна.А повзуча окупація йде.І по карті вже якщо подивитися видно дуже погані речі.Якщо так буде йти далі то ті речі через неділю другу трапляться.Є розуміння часу і здержування орків.Також прибуття зброї і злагодження бригад з новою зброєю для контрудару.Якщо через мысяць 1-1.5 ми не почнемо контрудар і звільненя территорії то далі буде дуже важко особливо в зимний період.Тому що творять на окупованих територіях окупанти люди не витримають.Ні ліків ні грошей ні роботи ні продуктів.Також окупанти поповнють лави нашими людьми.
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22.05.2022 19:34 Відповісти
Интересно квартальные где-то что-то сдерживают в плане участия в действиях ВСУ?
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06.06.2022 21:03 Відповісти
 
 