Ситуація на Донбасі надзвичайно важка, ЗСУ стримують наступ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, що ситуація на Донбасі надзвичайно важка, російська армія, за словами президента, намагається наступати на Словʼянськ і Сєверодонецьк.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні
"На Донбасі ситуація надзвичайно важка. Як і в попередні дні, російська армія намагається наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк.
Збройні Сили України стримують цей наступ. Кожен день, який наші захисники і захисниці відбивають у цих наступальних планів Росії, зриваючи їх, – є конкретним внеском у наближення головного дня. Бажаного дня, який ми всі так чекаємо і за який боремося. Дня перемоги.
І жодні російські удари – ані ракетами по Рівненщині, ані артилерією по Харківщині чи Сумщині, ані всією можливою зброєю по Донбасу – результату Росії не дадуть", - підкреслив Зеленський.
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Союзники добре розуміють де през зі своєю шоблою і де Україна як нація
Але куди дивиться командуючий Залужний?
Фронт прорвано, одна бригада не може стримати фронт в районі Попасної, але чотири(!) бригади поруч стоять без діла.
Це нормально?
https://telegra.ph/V%D1%96jna-v-Ukrain%D1%96-20-21-travnya-05-21
Вже і зброя західна третій місяць надходить, і далі буде надходити все потужніше і потужніше зброя, сотні тисяч солдатів і офіцерів воюють, багато добровольців в воєнкоматах, ітд...
Так, що ще треба цим конченим паркетним генералам з Генштабу, щоб перемагати рашистів а не відступати постійно?
Мозги їм замінити, чи краще їх самих нах... замінити?
На жаль..на жаль ...зарано почали радіти ,та говорити про звільнення якихось територій...І орда чудово слухає і аналізує наші розмови,і робить висновки,вони не такі дурні, як Арестович розказує.
Мне вот интересно если в Украине кто то тебе скажет " Дай мне,у тебя ж оно есть."То что ты ему ответишь?
Зачем декларировать 700 тыс., чтобы враги боялись?
От союзников оружия вобще не видно. В общем, что-то на фронте не так как описывают представители ОП.
Многие поэтому и не выезжали,слушая его бред про мы всё освободим на днях.
Мог ведь из Мариуполя войска отвести вовремя, теперь Северодонецк и Лисичанск окружены, а ведь Залужный предупреждал, что надо выводить оттуда, пока не окружили.
Извиняюсь какой из артиста генерал - вроде он даже не ефрейтор???