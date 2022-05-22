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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия фактически направила все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить, - Зеленский

зеленський

Российская Федерация использует все свои ресурсы, чтобы уничтожить Украину. При этом в российских регионах говорят, что так называемая "спецоперация" является причиной экономического падения многих отраслей, включая строительство, и обеднение людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.

"Россия фактически направила все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить... Рост цен, обесценивание доходов, разрушение всего экономического потенциала, созданного в России с 2000-х, - оккупантов это пока не останавливает. Но колоссальные расходы на войну им все равно не помогают. И не помогут", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Донбассе очень тяжелая, ВСУ сдерживают наступление, - Зеленский

Зеленский Владимир (20239) россия (95381)


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Топ комментарии
+13
Мільярди доларів на велике крадівництво виділяли, а на армію скорочували фінансування після того як ЗЕ прийшов
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22.05.2022 01:20
+12
Хватит бред нести про нечем вооружить , вчера разговаривал по телефону- идут состав за составом с техникой сюда ,и с баз хранения и с новыми БМД 4 а людей самолётами перекидывают . Вот куда девается вооружение что нашим передает запад это вопрос , если 20 вертолетов за раз залетают под Харьковом отстреливаются и без потерь возвращаются обратно , где же все эти тысячи переданных ПЗРК, и на Донбассе авиация бомбит практически без перерыва и не особо прячась
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22.05.2022 01:34
+9
А як там підготовка до шашликів та велике крадівництво?
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22.05.2022 01:19
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Дак це і є його завданням. Війна ж уже не в Києві, вже десь далеко, пора красти і вести брудну політику
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22.05.2022 06:02 Ответить
До речі, звідки пишете?
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22.05.2022 15:59 Ответить
Потому что у них нет ресурсов чтобы ее провести. Даже если наскребут еще людей за Уралом за деньги, их нечем вооружить.
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22.05.2022 01:17 Ответить
Мільярди доларів на велике крадівництво виділяли, а на армію скорочували фінансування після того як ЗЕ прийшов
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22.05.2022 01:20 Ответить
Хватит бред нести про нечем вооружить , вчера разговаривал по телефону- идут состав за составом с техникой сюда ,и с баз хранения и с новыми БМД 4 а людей самолётами перекидывают . Вот куда девается вооружение что нашим передает запад это вопрос , если 20 вертолетов за раз залетают под Харьковом отстреливаются и без потерь возвращаются обратно , где же все эти тысячи переданных ПЗРК, и на Донбассе авиация бомбит практически без перерыва и не особо прячась
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22.05.2022 01:34 Ответить
Питания гостре. Судяси з всього, те що нам поставляється союзниками, його просто замалою.
Взагалі не зрозуміло чому про це мовчить ОП.
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22.05.2022 04:46 Ответить
ну наконец-то до некоторых начинает доходить...слава Богу....через месяц "супер быстрых" поставок дошло?
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22.05.2022 11:51 Ответить
А що поставляють не на словах? 100 гармат і ракети до джавелінів? Там більше розмов... І то з ротів поганих СН, піар
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22.05.2022 06:04 Ответить
ну не скажи, автомати то розлати вистачить, а техніки не вистачає, залишки ще робочої зняти з кордонів не можуть,а з консервації відновити з декількох одна умовно робоча то таке
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22.05.2022 09:09 Ответить
Тримає перша лінія оборони,найбільш досвітчені, а резерв той шо прийшов немає такого досвіду,....тому в записі --зверненні 115 бригади і говориться про те щоб йшли з досвідом а дезертири повтікали , https://www.youtube.com/watch?v=mc3ll5w_FJk
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22.05.2022 01:17 Ответить
не все так добре на фронті ,як ті Арестовичі розказують..в орків теж перша лінія наступу найбільш досвідчені
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22.05.2022 01:19 Ответить
Вагнер завели и начала оборона проседать , Рубежное , попасная, они последние дней десять штурмовали
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22.05.2022 01:38 Ответить
ну какой ***** вагнер? грады и артиллерия - это вагнер? или они в рукопашную Рубежное штурмовали?
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22.05.2022 01:42 Ответить
В Попасной тероборона на передке неопытная, а почему непонятно, пишет австрийский военный аналитик Том Купер :

https://telegra.ph/V%D1%96jna-v-Ukrain%D1%96-20-21-travnya-05-21
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22.05.2022 06:53 Ответить
А як там підготовка до шашликів та велике крадівництво?
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22.05.2022 01:19 Ответить
Все за планом
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22.05.2022 06:06 Ответить
Оманским планом!
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22.05.2022 09:30 Ответить
Вы не пАнИмАете, ето другое.
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22.05.2022 07:35 Ответить
Війна є війна. А ви думали орки цукерки прийшли дарувати?
раша має багато ресурсів.
Те, що Українські герої її стримують - уже перемога.
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22.05.2022 01:28 Ответить
Т е получаетс .вы согласны отдать Юг Украины оркам. Да да! С эти невозможно смириться, особенно если учитывать что по Югу очевидное предательство и подготовка к сдаче велась заранее. Героев на фронте власть похоже тоже начала потихоньку сливать, скоро об этом сами наши воины начнут рассказывать. Не меди шлюшки типа Казарина, котрый вчера в инттервью уже начал готовить публику к сдаче территорий а настоящие воины
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22.05.2022 07:00 Ответить
то ватник.
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22.05.2022 07:31 Ответить
Ну як побачив мир в очах путлера?
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22.05.2022 01:51 Ответить
побрейте этого дибила
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22.05.2022 03:31 Ответить
Це ж за його розумінням ознака мужності. Пам'ятаєте, як він на камеру тщедушні м'язи накачував. Піар - це його все.
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22.05.2022 06:02 Ответить
Зеля, не треба юродствовати. У них ціна хліб зросте на рубль, то вони волають, що бідніють. А у нас вона зросла на 10 гривень і ми маємо мовчати. Гандон зелений.
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22.05.2022 06:00 Ответить
Да, Вовчик, тут ты прав, расия направила все ресурсы на то, что бы нас уничтожить, но и ты, Вовик, в течении 2,5 лет направлял все ресурсы Украины на то, что бы нас уничтожила расия.
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22.05.2022 07:38 Ответить
Отдавал Коломойскому и закапывал. Министр обороны Таран за 2020 ,, не освоил,,миллиарды гривен - ну не нужны они были армии - их перекинули на крадивныцтво, а потом , как выяснилось на границе с Крымом даже лопат для рытья окопов не было - все для Родины, все для Коломойског
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22.05.2022 09:16 Ответить
Западные СМИ говорят задействовали 120 тыс и потери 12 000.
У них еще навалом калашниковых,бомжей в сибири и старых камазов.
Где обещанные быстро мобилизованные 2 миллиона человек,Вова?
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22.05.2022 08:05 Ответить
Що він несе?Він за рашистів переживає?
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22.05.2022 08:08 Ответить
Ну и кому нужны эти "сказочки для детей"?
Рассказываешь "про обеднение населения РФ", а у них поддержка Путлера и войны - 85%
Рассказываешь про "разрушение экономического потенциала РФ", а они ЕЖЕДНЕВНО от экспорта получают 2 млрд.$. И мировые цены на природные ресурсы только растут.
Рассказываешь, что "ресурсы РФ на исходе", а они ежедневно подтягиваю на фронт эшелоны техники и боеприпасов. Да и с живой силой у них особых проблем нет. Всеобщую мобилизацию и не собираются объявлять.

Хватит уже этих сказочек! События на фронте прямо противоположны вашим "сказочкам". Неужели вы не понимаете, что все украинцы это видят и понимают?
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22.05.2022 08:24 Ответить
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22.05.2022 09:18 Ответить
Вперед до перемоги під керівництвом зрадників!
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22.05.2022 09:27 Ответить
 
 