Россия фактически направила все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить, - Зеленский

Российская Федерация использует все свои ресурсы, чтобы уничтожить Украину. При этом в российских регионах говорят, что так называемая "спецоперация" является причиной экономического падения многих отраслей, включая строительство, и обеднение людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.

"Россия фактически направила все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить... Рост цен, обесценивание доходов, разрушение всего экономического потенциала, созданного в России с 2000-х, - оккупантов это пока не останавливает. Но колоссальные расходы на войну им все равно не помогают. И не помогут", - отметил глава государства.

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