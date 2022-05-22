Россия фактически направила все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить, - Зеленский
Российская Федерация использует все свои ресурсы, чтобы уничтожить Украину. При этом в российских регионах говорят, что так называемая "спецоперация" является причиной экономического падения многих отраслей, включая строительство, и обеднение людей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.
"Россия фактически направила все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить... Рост цен, обесценивание доходов, разрушение всего экономического потенциала, созданного в России с 2000-х, - оккупантов это пока не останавливает. Но колоссальные расходы на войну им все равно не помогают. И не помогут", - отметил глава государства.
Топ комментарии
+13 Right Right #460828
показать весь комментарий22.05.2022 01:20
+12 гена крокодил #476372
показать весь комментарий22.05.2022 01:34
+9 Right Right #460828
показать весь комментарий22.05.2022 01:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Взагалі не зрозуміло чому про це мовчить ОП.
https://telegra.ph/V%D1%96jna-v-Ukrain%D1%96-20-21-travnya-05-21
раша має багато ресурсів.
Те, що Українські герої її стримують - уже перемога.
У них еще навалом калашниковых,бомжей в сибири и старых камазов.
Где обещанные быстро мобилизованные 2 миллиона человек,Вова?
Рассказываешь "про обеднение населения РФ", а у них поддержка Путлера и войны - 85%
Рассказываешь про "разрушение экономического потенциала РФ", а они ЕЖЕДНЕВНО от экспорта получают 2 млрд.$. И мировые цены на природные ресурсы только растут.
Рассказываешь, что "ресурсы РФ на исходе", а они ежедневно подтягиваю на фронт эшелоны техники и боеприпасов. Да и с живой силой у них особых проблем нет. Всеобщую мобилизацию и не собираются объявлять.
Хватит уже этих сказочек! События на фронте прямо противоположны вашим "сказочкам". Неужели вы не понимаете, что все украинцы это видят и понимают?