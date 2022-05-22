Росія фактично направила всі свої ресурси, щоб нас знищити, - Зеленський
Російська Федерація використовує всі свої ресурси, щоб знищити Україну. При цьому в російських регіонах кажуть, що так звана "спецоперація" є причиною економічного падіння багатьох галузей, включаючи будівництво, і збідніння людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.
"Росія фактично направила всі свої ресурси, щоб нас знищити... Зростання цін, знецінення доходів, руйнування всього економічного потенціалу, який створений в Росії з 2000-х, - окупантів це поки не зупиняє. Але колосальні витрати на війну їм все одно не допомагають. І не допоможуть", - зазначив глава держави.
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Взагалі не зрозуміло чому про це мовчить ОП.
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раша має багато ресурсів.
Те, що Українські герої її стримують - уже перемога.
У них еще навалом калашниковых,бомжей в сибири и старых камазов.
Где обещанные быстро мобилизованные 2 миллиона человек,Вова?
Рассказываешь "про обеднение населения РФ", а у них поддержка Путлера и войны - 85%
Рассказываешь про "разрушение экономического потенциала РФ", а они ЕЖЕДНЕВНО от экспорта получают 2 млрд.$. И мировые цены на природные ресурсы только растут.
Рассказываешь, что "ресурсы РФ на исходе", а они ежедневно подтягиваю на фронт эшелоны техники и боеприпасов. Да и с живой силой у них особых проблем нет. Всеобщую мобилизацию и не собираются объявлять.
Хватит уже этих сказочек! События на фронте прямо противоположны вашим "сказочкам". Неужели вы не понимаете, что все украинцы это видят и понимают?