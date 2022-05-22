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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія фактично направила всі свої ресурси, щоб нас знищити, - Зеленський

зеленський

Російська Федерація використовує всі свої ресурси, щоб знищити Україну. При цьому в російських регіонах кажуть, що так звана "спецоперація" є причиною економічного падіння багатьох галузей, включаючи будівництво, і збідніння людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.

"Росія фактично направила всі свої ресурси, щоб нас знищити... Зростання цін, знецінення доходів, руйнування всього економічного потенціалу, який створений в Росії з 2000-х, - окупантів це поки не зупиняє. Але колосальні витрати на війну їм все одно не допомагають. І не допоможуть", - зазначив глава держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війна триває і нам потрібно битися до перемоги, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) росія (64946)


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Топ коментарі
+13
Мільярди доларів на велике крадівництво виділяли, а на армію скорочували фінансування після того як ЗЕ прийшов
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22.05.2022 01:20
+12
Хватит бред нести про нечем вооружить , вчера разговаривал по телефону- идут состав за составом с техникой сюда ,и с баз хранения и с новыми БМД 4 а людей самолётами перекидывают . Вот куда девается вооружение что нашим передает запад это вопрос , если 20 вертолетов за раз залетают под Харьковом отстреливаются и без потерь возвращаются обратно , где же все эти тысячи переданных ПЗРК, и на Донбассе авиация бомбит практически без перерыва и не особо прячась
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22.05.2022 01:34
+9
А як там підготовка до шашликів та велике крадівництво?
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22.05.2022 01:19
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Дак це і є його завданням. Війна ж уже не в Києві, вже десь далеко, пора красти і вести брудну політику
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22.05.2022 06:02 Відповісти
До речі, звідки пишете?
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22.05.2022 15:59 Відповісти
Потому что у них нет ресурсов чтобы ее провести. Даже если наскребут еще людей за Уралом за деньги, их нечем вооружить.
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22.05.2022 01:17 Відповісти
Мільярди доларів на велике крадівництво виділяли, а на армію скорочували фінансування після того як ЗЕ прийшов
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22.05.2022 01:20 Відповісти
Хватит бред нести про нечем вооружить , вчера разговаривал по телефону- идут состав за составом с техникой сюда ,и с баз хранения и с новыми БМД 4 а людей самолётами перекидывают . Вот куда девается вооружение что нашим передает запад это вопрос , если 20 вертолетов за раз залетают под Харьковом отстреливаются и без потерь возвращаются обратно , где же все эти тысячи переданных ПЗРК, и на Донбассе авиация бомбит практически без перерыва и не особо прячась
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22.05.2022 01:34 Відповісти
Питания гостре. Судяси з всього, те що нам поставляється союзниками, його просто замалою.
Взагалі не зрозуміло чому про це мовчить ОП.
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22.05.2022 04:46 Відповісти
ну наконец-то до некоторых начинает доходить...слава Богу....через месяц "супер быстрых" поставок дошло?
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22.05.2022 11:51 Відповісти
А що поставляють не на словах? 100 гармат і ракети до джавелінів? Там більше розмов... І то з ротів поганих СН, піар
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22.05.2022 06:04 Відповісти
ну не скажи, автомати то розлати вистачить, а техніки не вистачає, залишки ще робочої зняти з кордонів не можуть,а з консервації відновити з декількох одна умовно робоча то таке
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22.05.2022 09:09 Відповісти
Тримає перша лінія оборони,найбільш досвітчені, а резерв той шо прийшов немає такого досвіду,....тому в записі --зверненні 115 бригади і говориться про те щоб йшли з досвідом а дезертири повтікали , https://www.youtube.com/watch?v=mc3ll5w_FJk
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22.05.2022 01:17 Відповісти
не все так добре на фронті ,як ті Арестовичі розказують..в орків теж перша лінія наступу найбільш досвідчені
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22.05.2022 01:19 Відповісти
Вагнер завели и начала оборона проседать , Рубежное , попасная, они последние дней десять штурмовали
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22.05.2022 01:38 Відповісти
ну какой ***** вагнер? грады и артиллерия - это вагнер? или они в рукопашную Рубежное штурмовали?
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22.05.2022 01:42 Відповісти
В Попасной тероборона на передке неопытная, а почему непонятно, пишет австрийский военный аналитик Том Купер :

https://telegra.ph/V%D1%96jna-v-Ukrain%D1%96-20-21-travnya-05-21
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22.05.2022 06:53 Відповісти
А як там підготовка до шашликів та велике крадівництво?
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22.05.2022 01:19 Відповісти
Все за планом
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22.05.2022 06:06 Відповісти
Оманским планом!
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22.05.2022 09:30 Відповісти
Вы не пАнИмАете, ето другое.
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22.05.2022 07:35 Відповісти
Війна є війна. А ви думали орки цукерки прийшли дарувати?
раша має багато ресурсів.
Те, що Українські герої її стримують - уже перемога.
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22.05.2022 01:28 Відповісти
Т е получаетс .вы согласны отдать Юг Украины оркам. Да да! С эти невозможно смириться, особенно если учитывать что по Югу очевидное предательство и подготовка к сдаче велась заранее. Героев на фронте власть похоже тоже начала потихоньку сливать, скоро об этом сами наши воины начнут рассказывать. Не меди шлюшки типа Казарина, котрый вчера в инттервью уже начал готовить публику к сдаче территорий а настоящие воины
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22.05.2022 07:00 Відповісти
то ватник.
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22.05.2022 07:31 Відповісти
Ну як побачив мир в очах путлера?
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22.05.2022 01:51 Відповісти
побрейте этого дибила
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22.05.2022 03:31 Відповісти
Це ж за його розумінням ознака мужності. Пам'ятаєте, як він на камеру тщедушні м'язи накачував. Піар - це його все.
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22.05.2022 06:02 Відповісти
Зеля, не треба юродствовати. У них ціна хліб зросте на рубль, то вони волають, що бідніють. А у нас вона зросла на 10 гривень і ми маємо мовчати. Гандон зелений.
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22.05.2022 06:00 Відповісти
Да, Вовчик, тут ты прав, расия направила все ресурсы на то, что бы нас уничтожить, но и ты, Вовик, в течении 2,5 лет направлял все ресурсы Украины на то, что бы нас уничтожила расия.
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22.05.2022 07:38 Відповісти
Отдавал Коломойскому и закапывал. Министр обороны Таран за 2020 ,, не освоил,,миллиарды гривен - ну не нужны они были армии - их перекинули на крадивныцтво, а потом , как выяснилось на границе с Крымом даже лопат для рытья окопов не было - все для Родины, все для Коломойског
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22.05.2022 09:16 Відповісти
Западные СМИ говорят задействовали 120 тыс и потери 12 000.
У них еще навалом калашниковых,бомжей в сибири и старых камазов.
Где обещанные быстро мобилизованные 2 миллиона человек,Вова?
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22.05.2022 08:05 Відповісти
Що він несе?Він за рашистів переживає?
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22.05.2022 08:08 Відповісти
Ну и кому нужны эти "сказочки для детей"?
Рассказываешь "про обеднение населения РФ", а у них поддержка Путлера и войны - 85%
Рассказываешь про "разрушение экономического потенциала РФ", а они ЕЖЕДНЕВНО от экспорта получают 2 млрд.$. И мировые цены на природные ресурсы только растут.
Рассказываешь, что "ресурсы РФ на исходе", а они ежедневно подтягиваю на фронт эшелоны техники и боеприпасов. Да и с живой силой у них особых проблем нет. Всеобщую мобилизацию и не собираются объявлять.

Хватит уже этих сказочек! События на фронте прямо противоположны вашим "сказочкам". Неужели вы не понимаете, что все украинцы это видят и понимают?
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22.05.2022 08:24 Відповісти
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22.05.2022 09:18 Відповісти
Вперед до перемоги під керівництвом зрадників!
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22.05.2022 09:27 Відповісти
 
 