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Новости Санкции против России
16 345 23

Санкции практически поломали всю логистику, - Минтранс РФ

фура

Глава министерства транспорта России Виталий Савельев заявил, что международные санкции привели к серьезным проблемам с логистикой в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

"Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры", - заявил министр.

По его словам, российские власти собираются решать возникшие проблемы с помощью транспортного коридора "Север - Юг", который проходит через прикаспийские порты, в частности в Астрахани и Махачкале.

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россия (95381) санкции (11258) логистика (28)


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Топ комментарии
+65
Важко бути українцем.
Крім вирішення проблем власної держави потрібно ще скинути авторитарні режими в рф та Білорусі, подбати, щоб дохід німця не впав на 80 євро, щоб європейці не почували себе боягузами, і щоб боронь Боже, не голодували африканці.
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22.05.2022 03:31
+23
а кому счас легко? сами нарвались - ну зато хоть места у вас много для дохлых вэ-дэ-вэ шников..
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22.05.2022 02:59
+23
А щто случілась❓❗❓ Пабольше бьі вам палєзньіх санкций!
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22.05.2022 03:05
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а кому счас легко? сами нарвались - ну зато хоть места у вас много для дохлых вэ-дэ-вэ шников..
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22.05.2022 02:59 Ответить
А щто случілась❓❗❓ Пабольше бьі вам палєзньіх санкций!
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22.05.2022 03:05 Ответить
бозе, бозе, як шкода. Жартую
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22.05.2022 03:12 Ответить
А там кудой ? Через Іран ? Через Турцію ? А далі кудой ?
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22.05.2022 03:24 Ответить
Важко бути українцем.
Крім вирішення проблем власної держави потрібно ще скинути авторитарні режими в рф та Білорусі, подбати, щоб дохід німця не впав на 80 євро, щоб європейці не почували себе боягузами, і щоб боронь Боже, не голодували африканці.
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22.05.2022 03:31 Ответить
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22.05.2022 05:27 Ответить
Не ксжіть... Усі проблеми, на наші голови. Всіх приголубити,всім мізки вправити,ще й слідкувати, щоб світ нерознесли Спочити ніколи
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22.05.2022 08:04 Ответить
просто здохніть..
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22.05.2022 04:52 Ответить
Колись кацапи сміялися з гасла "На Київ через Адіс-Абебу," а тепер самі їдуть на Рим через Тегеран.
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22.05.2022 05:29 Ответить
стоямба , а куда рыфы свои товары намылилась везти ? Можно поподробнее
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22.05.2022 06:08 Ответить
Удівітєльна да? І хто єта сдєлал?
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22.05.2022 06:11 Ответить
та невже? а путлер казав що все це на користь.. ви там розберіться-хтось з вас бреше
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22.05.2022 06:15 Ответить
Игорь Геберман к россиянам:

Не плачься, милый, за вином
на мерзость, подлость и предательство;
связав судьбу свою с говном,
терпи его к себе касательство.
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22.05.2022 06:52 Ответить
Руське, позабирайте своїх, падли. Нам ще рефрежераторами нових збирати...
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22.05.2022 06:17 Ответить
Санкции для. рф только на пользу. Это экономический прорыв для развития логистики!!! Это уникальная возможность развития исконно русского гужевого транспорта а также автомобильного, который теперь не будет требовать дорогостоящих комплектующих. В этом плане на роиси уже началась реанимация производства автотранспорта Аля 70-тых! Возвращение в совок идёт полным ходом! "Правильной дорогой. идете товарисчи" пионэры-намкрышевцы!
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22.05.2022 06:18 Ответить
Практично, це не повністтю. Але п опереду, ще таке круте піке буде, що плавно вирулити вже не вийде)
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22.05.2022 06:34 Ответить
А хіба потрібені Ірану мацьковска нафта й сибірський газ ?!

Який "логістичний хаб" може бути на Каспії , якщо на тому кінці його тільки Іран , в якого нічого свого нема , крім того , що є на Московії .
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22.05.2022 06:46 Ответить
Импортозаместитесь телегами на пердячей тяге.
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22.05.2022 06:57 Ответить
і це не може не радувати...
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22.05.2022 07:07 Ответить
А нас за что? Возмущались мокшане, заблокировав своими военными корытами наши логистические порты...
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22.05.2022 07:07 Ответить
Ну як вам сказати... Працюю в Польщі на логістиці. І на свої очі бачив великий спад руских і білоруських номерів на тер складів, там реально не було роботи на тих фірмах, які працювали "на схід", тобто Україна, росія, білорусь, Казахстан... Але зараз ситуація змінилась... Я не знаю як там прописано в тих санкціях, але польські кабіни з російськими і білоруськими причепами заповнили знов стоянки складів і дороги. На кордоні помінялися причепами, і нема санкцій(((
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22.05.2022 07:42 Ответить
бомбу на вас мразей ещё ядерную сбросить чтоб вам санкции мёдом казались!
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22.05.2022 09:16 Ответить
 
 