Санкции практически поломали всю логистику, - Минтранс РФ

Глава министерства транспорта России Виталий Савельев заявил, что международные санкции привели к серьезным проблемам с логистикой в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

"Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры", - заявил министр.

По его словам, российские власти собираются решать возникшие проблемы с помощью транспортного коридора "Север - Юг", который проходит через прикаспийские порты, в частности в Астрахани и Махачкале.

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