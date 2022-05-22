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Санкции практически поломали всю логистику, - Минтранс РФ
Глава министерства транспорта России Виталий Савельев заявил, что международные санкции привели к серьезным проблемам с логистикой в стране.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.
"Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры", - заявил министр.
По его словам, российские власти собираются решать возникшие проблемы с помощью транспортного коридора "Север - Юг", который проходит через прикаспийские порты, в частности в Астрахани и Махачкале.
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Крім вирішення проблем власної держави потрібно ще скинути авторитарні режими в рф та Білорусі, подбати, щоб дохід німця не впав на 80 євро, щоб європейці не почували себе боягузами, і щоб боронь Боже, не голодували африканці.
Не плачься, милый, за вином
на мерзость, подлость и предательство;
связав судьбу свою с говном,
терпи его к себе касательство.
Який "логістичний хаб" може бути на Каспії , якщо на тому кінці його тільки Іран , в якого нічого свого нема , крім того , що є на Московії .