Санкції практично поламали всю логістику, - мінтранс РФ

Глава міністерства транспорту рф Віталій Савельєв заявив, що міжнародні санкції призвели до серйозних проблем з логістикою в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

"Ті санкції, які наклали сьогодні на рф, практично поламали всю логістику в нашій країні. І ми змушені шукати нові логістичні коридори", - заявив міністр.

За його словами, російська влада збирається вирішувати проблеми, що виникли, за допомогою транспортного коридору "Північ - Південь", який проходить через прикаспійські порти, зокрема в Астрахані та Махачкалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під впливом міжнародних санкцій економіка Росії продовжує стабільно руйнуватися, - розвідка