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Новини Санкції проти Росії
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Санкції практично поламали всю логістику, - мінтранс РФ

фура

Глава міністерства транспорту рф Віталій Савельєв заявив, що міжнародні санкції призвели до серйозних проблем з логістикою в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

"Ті санкції, які наклали сьогодні на рф, практично поламали всю логістику в нашій країні. І ми змушені шукати нові логістичні коридори", - заявив міністр.

За його словами, російська влада збирається вирішувати проблеми, що виникли, за допомогою транспортного коридору "Північ - Південь", який проходить через прикаспійські порти, зокрема в Астрахані та Махачкалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під впливом міжнародних санкцій економіка Росії продовжує стабільно руйнуватися, - розвідка

Автор: 

росія (64946) санкції (11771) логістика (54)


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Топ коментарі
+65
Важко бути українцем.
Крім вирішення проблем власної держави потрібно ще скинути авторитарні режими в рф та Білорусі, подбати, щоб дохід німця не впав на 80 євро, щоб європейці не почували себе боягузами, і щоб боронь Боже, не голодували африканці.
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22.05.2022 03:31
+23
а кому счас легко? сами нарвались - ну зато хоть места у вас много для дохлых вэ-дэ-вэ шников..
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22.05.2022 02:59
+23
А щто случілась❓❗❓ Пабольше бьі вам палєзньіх санкций!
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22.05.2022 03:05
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а кому счас легко? сами нарвались - ну зато хоть места у вас много для дохлых вэ-дэ-вэ шников..
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22.05.2022 02:59 Відповісти
А щто случілась❓❗❓ Пабольше бьі вам палєзньіх санкций!
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22.05.2022 03:05 Відповісти
бозе, бозе, як шкода. Жартую
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22.05.2022 03:12 Відповісти
А там кудой ? Через Іран ? Через Турцію ? А далі кудой ?
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22.05.2022 03:24 Відповісти
Важко бути українцем.
Крім вирішення проблем власної держави потрібно ще скинути авторитарні режими в рф та Білорусі, подбати, щоб дохід німця не впав на 80 євро, щоб європейці не почували себе боягузами, і щоб боронь Боже, не голодували африканці.
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22.05.2022 03:31 Відповісти
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22.05.2022 05:27 Відповісти
Не ксжіть... Усі проблеми, на наші голови. Всіх приголубити,всім мізки вправити,ще й слідкувати, щоб світ нерознесли Спочити ніколи
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22.05.2022 08:04 Відповісти
просто здохніть..
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22.05.2022 04:52 Відповісти
Колись кацапи сміялися з гасла "На Київ через Адіс-Абебу," а тепер самі їдуть на Рим через Тегеран.
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22.05.2022 05:29 Відповісти
стоямба , а куда рыфы свои товары намылилась везти ? Можно поподробнее
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22.05.2022 06:08 Відповісти
Удівітєльна да? І хто єта сдєлал?
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22.05.2022 06:11 Відповісти
та невже? а путлер казав що все це на користь.. ви там розберіться-хтось з вас бреше
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22.05.2022 06:15 Відповісти
Игорь Геберман к россиянам:

Не плачься, милый, за вином
на мерзость, подлость и предательство;
связав судьбу свою с говном,
терпи его к себе касательство.
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22.05.2022 06:52 Відповісти
Руське, позабирайте своїх, падли. Нам ще рефрежераторами нових збирати...
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22.05.2022 06:17 Відповісти
Санкции для. рф только на пользу. Это экономический прорыв для развития логистики!!! Это уникальная возможность развития исконно русского гужевого транспорта а также автомобильного, который теперь не будет требовать дорогостоящих комплектующих. В этом плане на роиси уже началась реанимация производства автотранспорта Аля 70-тых! Возвращение в совок идёт полным ходом! "Правильной дорогой. идете товарисчи" пионэры-намкрышевцы!
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22.05.2022 06:18 Відповісти
Практично, це не повністтю. Але п опереду, ще таке круте піке буде, що плавно вирулити вже не вийде)
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22.05.2022 06:34 Відповісти
А хіба потрібені Ірану мацьковска нафта й сибірський газ ?!

Який "логістичний хаб" може бути на Каспії , якщо на тому кінці його тільки Іран , в якого нічого свого нема , крім того , що є на Московії .
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22.05.2022 06:46 Відповісти
Импортозаместитесь телегами на пердячей тяге.
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22.05.2022 06:57 Відповісти
і це не може не радувати...
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22.05.2022 07:07 Відповісти
А нас за что? Возмущались мокшане, заблокировав своими военными корытами наши логистические порты...
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22.05.2022 07:07 Відповісти
Ну як вам сказати... Працюю в Польщі на логістиці. І на свої очі бачив великий спад руских і білоруських номерів на тер складів, там реально не було роботи на тих фірмах, які працювали "на схід", тобто Україна, росія, білорусь, Казахстан... Але зараз ситуація змінилась... Я не знаю як там прописано в тих санкціях, але польські кабіни з російськими і білоруськими причепами заповнили знов стоянки складів і дороги. На кордоні помінялися причепами, і нема санкцій(((
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22.05.2022 07:42 Відповісти
бомбу на вас мразей ещё ядерную сбросить чтоб вам санкции мёдом казались!
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22.05.2022 09:16 Відповісти
 
 