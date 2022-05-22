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Санкції практично поламали всю логістику, - мінтранс РФ
Глава міністерства транспорту рф Віталій Савельєв заявив, що міжнародні санкції призвели до серйозних проблем з логістикою в країні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.
"Ті санкції, які наклали сьогодні на рф, практично поламали всю логістику в нашій країні. І ми змушені шукати нові логістичні коридори", - заявив міністр.
За його словами, російська влада збирається вирішувати проблеми, що виникли, за допомогою транспортного коридору "Північ - Південь", який проходить через прикаспійські порти, зокрема в Астрахані та Махачкалі.
Топ коментарі
+65 Urs
показати весь коментар22.05.2022 03:31
+23 Вячеслав #508718
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+23 Онотоле Онотольевич
показати весь коментар22.05.2022 03:05
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Крім вирішення проблем власної держави потрібно ще скинути авторитарні режими в рф та Білорусі, подбати, щоб дохід німця не впав на 80 євро, щоб європейці не почували себе боягузами, і щоб боронь Боже, не голодували африканці.
Не плачься, милый, за вином
на мерзость, подлость и предательство;
связав судьбу свою с говном,
терпи его к себе касательство.
Який "логістичний хаб" може бути на Каспії , якщо на тому кінці його тільки Іран , в якого нічого свого нема , крім того , що є на Московії .