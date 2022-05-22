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Новости Агрессия России против Украины Война
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Президент Польши Дуда приехал в Украину

дуда

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину и в воскресенье намерен выступить в Верховной Раде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь на сайте польского президента

Президент Анджей Дуда находится в Украине.

В воскресенье в Верховной Раде в Киеве президент Республики Польша выступит с посланием в качестве первого главы иностранного государства с начала войны", - говорится в сообщении.

Также читайте: Международное сообщество должно заставить Россию выплатить контрибуцию Украине, - Дуда

Автор: 

визит (3071) Польша (8403) Дуда Анджей (754)


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Топ комментарии
+10
Історична нагода укласти довготривалий договір між Україною та Польщею з метою протистояння агресивно-фашистській політиці сусідньої Росії
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22.05.2022 06:37
+10
Про слуг народа в ВР та економіку від фотографів і моделей.

«24.01.2022, 15:01
У Слузі народу думають про відхід Гетманцева з фінансового комітету Ради 一 джерело
Як розповіло джерело LegalHub у «Слузі народу», у партії активно обговорюється можливий відхід голови комітету Верховної Ради з фінансів, податків та банків Данила Гетманцева. Справа в тому, що Гетманцев пропрацював багато років помічником Володимира Сівковича, проти якого було запроваджено санкції США, а Великобританія назвала його можливим учасником перевороту в Україні за участю російських спецслужб.
«Багато членів «Слуги народу» прямо кажуть, що багато незрозумілих рішень Данила Гетманцева, які викликали бурю негативу з боку малого та середнього бізнесу, можуть бути допомогою у розхитуванні ситуації всередині країни. Поки що це лише обговорення, але фактично можна констатувати одне: позиції Гетманцева сильно похитнулися останнім часом. Принаймні, до його дій тепер підвищена увага і з боку однопартійців і з боку ОП», - пояснив співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що неофіційно Державну податкову службу віддали під управління голови комітету Верховної Ради з податків Данило Гетманцеву.»

Взято з оригінальної статті на LegalHub: https://legalhub.online/novyny/u-sluzi-narodu-dumayut-pro-vidhid-getmantseva-z-finansovogo-komitetu-rady-dzherelo

‼️‼️‼️

Гетманцев пропрацював багато років помічником Володимира Сівковича, проти якого було запроваджено санкції США, а Великобританія назвала його можливим учасником перевороту в Україні за участю російських спецслужб.

‼️‼️‼️

багато незрозумілих рішень Данила Гетманцева, які викликали бурю негативу з боку малого та середнього бізнесу, можуть бути допомогою у розхитуванні ситуації всередині країни
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22.05.2022 06:42
+9
🔸🔸🔸ЦІКАВИ ДУМКИ

https://www.facebook.com/anatoliy.amelin?__cft__[0]=AZXYXPGPCrEXhqTwEC8n9gDXUTRy61uWQwN2Yu_Wl94D0ErS5zF2hOH-IDju157pPxcrC-Xp-4oKgP1SL8k_hwlnYhj9950S-3TZasRXEMv4ayNy3rj4WTfmFPFw5ABWkl4&__tn__=-]C%2CP-R Anatoliy Amelin

Владі потрібно зрозуміти, що Українське суспільство до 24.02 та сьогодня - це два різні суспільства.

Як раніше не буде.

Без перебільшення йде вітчизняна війна, в яку залучений практично кожен українець.

- Ми воюємо на фронті

- Ми волонтеримо

- Ми фінансуємо армію, волонтерів

- Ми укомплектовуємо цілі підрозділи всім необхідним

- Дістаємо дрони, нічники

- Допомагаємо нужденним

- І сплачуємо податки. З того, що залишилося

Ми втратили бізнеси, будинки, рідних.

Ми отримали зруйновану економіку.

До 24 лютого ми все ще жили в УРСР.

Ми не цінували свободу, незалежність, сильну економіку, які отримали у 1991 році

Ми їх не виборили.

На нас впала нова система, до якої ми не були готові. Ми не були готові до нових можливостей та відповідальності за майбутнє.

Ми не мали візії та стратегії, але мали потужну економіку та багаті надра

Хто був швидше скористався цим і відпилив шматок держави. Через приватизацію, через бандитизм, через контроль держави

У нас діяв суспільний договір, де держава вдавала, що дбала про народ, а народ, вдавав, що сплачував податки. Усі всі знали, але заплющували очі.

Ми не мали спільного бачення майбутнього України, не було стратегії. Ми не розуміли, хто друзі, хто вороги.

Держапарат за звичкою ще з Радянського союзу сприймав все, що ворушиться своїм ресурсом. Нас доїли, вимагали корупційну ренту і казали, що нам робити.

Ми, громадяни, відповідно сприймали державу ворогом.

Війна все проміняла. Сьогодні ми всі разом боремося за нашу свободу та наше майбутнє.

Ми обов'язково переможемо у війні із Росією.

Але нам треба перемогти внутрішнього ворога.

Вже сьогодні держава (держапарат) потирає руки від того, як використовуватиме мільярди доларів із фондів відновлення України.

Вже сьогодні нам влада говорить про підвищення податків та націоналізацію нашого майна, якщо йому буде потрібно.

Влада відчуває силу і досі не усвідомлює, що центр сили зміститься.

Сотні тисяч українців воюють не за держапарат. Вони воюють за своє майбутнє та майбутнє своїх дітей у квітучій Україні.

Повернувшись з війни, більше не буде терпіння до корупції та безглуздості існування багатьох держорганів.

Не буде терпимості до непрофесіоналізму та хамства.

Не буде терпимості до розпилу та кумівства.

Єдиний шлях уникнути внутрішньої війни - створення проекту Нової України вже сьогодні.

Стратегії Країни, яка має стати на найближчі десятиліття економічною зіркою Європи в умовах загрози, що зберігається.

Це повне перезавантаження держави, починаючи зі стратегії, і продовжиться:

- Новим суспільним договором

- Новим місцем України на європейській та світовій економічній карті

- перезавантаження всього держапарату

- Оновлення функцій держорганів

- Цифровізації та мінімізації держави

- Оновленням державних кадрів

- новою податковою системою, де податок - не данина, а плата за держсервіс

- встановлення справедливого правосуддя

Новий суспільний договір, на відміну від старого, - це договір між усіма українцями. Де ми всі разом будуємо, розвиваємо наш спільний будинок - Україну.

А держава - це наймана інфраструктура, де є конкуренція ідей та лідерства.

Державі вже сьогодні важливо це зрозуміти.

Стара Україна закінчилася, розпочинається Нова історія Нової України!

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22.05.2022 06:38
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виступить передкім? збіговіском педе**растів і зрадників?? даремно витрати час
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22.05.2022 06:34 Ответить
🔸🔸🔸ЦІКАВИ ДУМКИ

https://www.facebook.com/anatoliy.amelin?__cft__[0]=AZXYXPGPCrEXhqTwEC8n9gDXUTRy61uWQwN2Yu_Wl94D0ErS5zF2hOH-IDju157pPxcrC-Xp-4oKgP1SL8k_hwlnYhj9950S-3TZasRXEMv4ayNy3rj4WTfmFPFw5ABWkl4&__tn__=-]C%2CP-R Anatoliy Amelin

Владі потрібно зрозуміти, що Українське суспільство до 24.02 та сьогодня - це два різні суспільства.

Як раніше не буде.

Без перебільшення йде вітчизняна війна, в яку залучений практично кожен українець.

- Ми воюємо на фронті

- Ми волонтеримо

- Ми фінансуємо армію, волонтерів

- Ми укомплектовуємо цілі підрозділи всім необхідним

- Дістаємо дрони, нічники

- Допомагаємо нужденним

- І сплачуємо податки. З того, що залишилося

Ми втратили бізнеси, будинки, рідних.

Ми отримали зруйновану економіку.

До 24 лютого ми все ще жили в УРСР.

Ми не цінували свободу, незалежність, сильну економіку, які отримали у 1991 році

Ми їх не виборили.

На нас впала нова система, до якої ми не були готові. Ми не були готові до нових можливостей та відповідальності за майбутнє.

Ми не мали візії та стратегії, але мали потужну економіку та багаті надра

Хто був швидше скористався цим і відпилив шматок держави. Через приватизацію, через бандитизм, через контроль держави

У нас діяв суспільний договір, де держава вдавала, що дбала про народ, а народ, вдавав, що сплачував податки. Усі всі знали, але заплющували очі.

Ми не мали спільного бачення майбутнього України, не було стратегії. Ми не розуміли, хто друзі, хто вороги.

Держапарат за звичкою ще з Радянського союзу сприймав все, що ворушиться своїм ресурсом. Нас доїли, вимагали корупційну ренту і казали, що нам робити.

Ми, громадяни, відповідно сприймали державу ворогом.

Війна все проміняла. Сьогодні ми всі разом боремося за нашу свободу та наше майбутнє.

Ми обов'язково переможемо у війні із Росією.

Але нам треба перемогти внутрішнього ворога.

Вже сьогодні держава (держапарат) потирає руки від того, як використовуватиме мільярди доларів із фондів відновлення України.

Вже сьогодні нам влада говорить про підвищення податків та націоналізацію нашого майна, якщо йому буде потрібно.

Влада відчуває силу і досі не усвідомлює, що центр сили зміститься.

Сотні тисяч українців воюють не за держапарат. Вони воюють за своє майбутнє та майбутнє своїх дітей у квітучій Україні.

Повернувшись з війни, більше не буде терпіння до корупції та безглуздості існування багатьох держорганів.

Не буде терпимості до непрофесіоналізму та хамства.

Не буде терпимості до розпилу та кумівства.

Єдиний шлях уникнути внутрішньої війни - створення проекту Нової України вже сьогодні.

Стратегії Країни, яка має стати на найближчі десятиліття економічною зіркою Європи в умовах загрози, що зберігається.

Це повне перезавантаження держави, починаючи зі стратегії, і продовжиться:

- Новим суспільним договором

- Новим місцем України на європейській та світовій економічній карті

- перезавантаження всього держапарату

- Оновлення функцій держорганів

- Цифровізації та мінімізації держави

- Оновленням державних кадрів

- новою податковою системою, де податок - не данина, а плата за держсервіс

- встановлення справедливого правосуддя

Новий суспільний договір, на відміну від старого, - це договір між усіма українцями. Де ми всі разом будуємо, розвиваємо наш спільний будинок - Україну.

А держава - це наймана інфраструктура, де є конкуренція ідей та лідерства.

Державі вже сьогодні важливо це зрозуміти.

Стара Україна закінчилася, розпочинається Нова історія Нової України!

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22.05.2022 06:38 Ответить
Размєчтался. Аристократія теж готується до битви після перемоги. Вона не гине на фронті, фотографується з автоматами, казково збагатиться на відновленні країни. І тому запросто виграє битву за владу, захід у якого зараз жебрачить все, включно з зарплатами собі, звично кине. В історії таке бувало
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22.05.2022 07:03 Ответить
дуже хороша стаття, Але хто все це робитиме?
Зеленський залишається при владі з усім його апаратом президента, хто його скидатиме? В українських законах не записано таку процедуру, то що вони там приймали ці зелені-це все фікція, не президенту імпічмент зробити не можна, ні його парламенту, і так хто ж робитиме нову Україну якщо всі старі дупи залишаються на своєму місці?
ви говорите про новий Майдан? Дай Боже помилитися , но це Утопія.
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22.05.2022 07:06 Ответить
Історична нагода укласти довготривалий договір між Україною та Польщею з метою протистояння агресивно-фашистській політиці сусідньої Росії
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22.05.2022 06:37 Ответить
А нахєра державі члену НАТО лізти у чужу війну? Чи у тебе у взагалі немає мізків?
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22.05.2022 09:13 Ответить
Свого часу Президент США Франклін Рузвельт вирішив вступити в WW||, але йому потрібна була згода Конгресу. І він звернувся до Конгресу з таким порівнянням.
- У вашого сусіда горить хата. Але він не має шланга з водою. А у вас є. І ваш обов'язок, право та прямий обов'язок позичити йому цей шланг. В іншому випадку спочатку згорить його будинок, а потім від цієї пожежі загориться і ваш будинок теж.
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22.05.2022 09:42 Ответить
Про слуг народа в ВР та економіку від фотографів і моделей.

«24.01.2022, 15:01
У Слузі народу думають про відхід Гетманцева з фінансового комітету Ради 一 джерело
Як розповіло джерело LegalHub у «Слузі народу», у партії активно обговорюється можливий відхід голови комітету Верховної Ради з фінансів, податків та банків Данила Гетманцева. Справа в тому, що Гетманцев пропрацював багато років помічником Володимира Сівковича, проти якого було запроваджено санкції США, а Великобританія назвала його можливим учасником перевороту в Україні за участю російських спецслужб.
«Багато членів «Слуги народу» прямо кажуть, що багато незрозумілих рішень Данила Гетманцева, які викликали бурю негативу з боку малого та середнього бізнесу, можуть бути допомогою у розхитуванні ситуації всередині країни. Поки що це лише обговорення, але фактично можна констатувати одне: позиції Гетманцева сильно похитнулися останнім часом. Принаймні, до його дій тепер підвищена увага і з боку однопартійців і з боку ОП», - пояснив співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що неофіційно Державну податкову службу віддали під управління голови комітету Верховної Ради з податків Данило Гетманцеву.»

Взято з оригінальної статті на LegalHub: https://legalhub.online/novyny/u-sluzi-narodu-dumayut-pro-vidhid-getmantseva-z-finansovogo-komitetu-rady-dzherelo

‼️‼️‼️

Гетманцев пропрацював багато років помічником Володимира Сівковича, проти якого було запроваджено санкції США, а Великобританія назвала його можливим учасником перевороту в Україні за участю російських спецслужб.

‼️‼️‼️

багато незрозумілих рішень Данила Гетманцева, які викликали бурю негативу з боку малого та середнього бізнесу, можуть бути допомогою у розхитуванні ситуації всередині країни
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22.05.2022 06:42 Ответить
Гетьманцев- ворог Украiни i крадiй. Чудово збагатився разом із його матусею під час правління зелених.
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22.05.2022 07:09 Ответить
Українці завжди приймають справжніх друзів на своїй землі...
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22.05.2022 06:44 Ответить
Ласкаво просимо, друже!
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22.05.2022 06:49 Ответить
Об'єднатися з Польщою в одну країну, таким чином автоматично стати членом НАТО. І війні кінець, і росії кінець.
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22.05.2022 07:48 Ответить
Кончений виродок, їдь і обєднуйся. Одного "братського народу" вже позбулися, тепер гниди нам розповідають, що під новою Річ посполитою нам рабами буде добре. Історію іди вчи. І про полонізацію, і про окатоличення, і про волинську різанину, і про операцію Вісла... Україна має бути в ЄС і НАТО, як суб'єкт, а не об'єкт чиєїсь власності.
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22.05.2022 09:11 Ответить
Кончений виродок до тебе ще не дійшли кацапи, як дійдуть тоді ти **** з чортом готовий будеш об'єднатися. Історик ****
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22.05.2022 09:40 Ответить
до хрена "реєстрація 22 травня"... до фіга на форумі...
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22.05.2022 09:55 Ответить
Приїхав дати пілюлей Боневтіху, йому треба раз в тиждень виписувати, а то знову шукає мир в очах *****.
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22.05.2022 12:35 Ответить
 
 