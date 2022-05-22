Президент Польши Дуда приехал в Украину

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину и в воскресенье намерен выступить в Верховной Раде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь на сайте польского президента

Президент Анджей Дуда находится в Украине.

В воскресенье в Верховной Раде в Киеве президент Республики Польша выступит с посланием в качестве первого главы иностранного государства с начала войны", - говорится в сообщении.

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