Президент Польши Дуда приехал в Украину
Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину и в воскресенье намерен выступить в Верховной Раде.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь на сайте польского президента
Президент Анджей Дуда находится в Украине.
В воскресенье в Верховной Раде в Киеве президент Республики Польша выступит с посланием в качестве первого главы иностранного государства с начала войны", - говорится в сообщении.
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Владі потрібно зрозуміти, що Українське суспільство до 24.02 та сьогодня - це два різні суспільства.
Як раніше не буде.
Без перебільшення йде вітчизняна війна, в яку залучений практично кожен українець.
- Ми воюємо на фронті
- Ми волонтеримо
- Ми фінансуємо армію, волонтерів
- Ми укомплектовуємо цілі підрозділи всім необхідним
- Дістаємо дрони, нічники
- Допомагаємо нужденним
- І сплачуємо податки. З того, що залишилося
Ми втратили бізнеси, будинки, рідних.
Ми отримали зруйновану економіку.
До 24 лютого ми все ще жили в УРСР.
Ми не цінували свободу, незалежність, сильну економіку, які отримали у 1991 році
Ми їх не виборили.
На нас впала нова система, до якої ми не були готові. Ми не були готові до нових можливостей та відповідальності за майбутнє.
Ми не мали візії та стратегії, але мали потужну економіку та багаті надра
Хто був швидше скористався цим і відпилив шматок держави. Через приватизацію, через бандитизм, через контроль держави
У нас діяв суспільний договір, де держава вдавала, що дбала про народ, а народ, вдавав, що сплачував податки. Усі всі знали, але заплющували очі.
Ми не мали спільного бачення майбутнього України, не було стратегії. Ми не розуміли, хто друзі, хто вороги.
Держапарат за звичкою ще з Радянського союзу сприймав все, що ворушиться своїм ресурсом. Нас доїли, вимагали корупційну ренту і казали, що нам робити.
Ми, громадяни, відповідно сприймали державу ворогом.
Війна все проміняла. Сьогодні ми всі разом боремося за нашу свободу та наше майбутнє.
Ми обов'язково переможемо у війні із Росією.
Але нам треба перемогти внутрішнього ворога.
Вже сьогодні держава (держапарат) потирає руки від того, як використовуватиме мільярди доларів із фондів відновлення України.
Вже сьогодні нам влада говорить про підвищення податків та націоналізацію нашого майна, якщо йому буде потрібно.
Влада відчуває силу і досі не усвідомлює, що центр сили зміститься.
Сотні тисяч українців воюють не за держапарат. Вони воюють за своє майбутнє та майбутнє своїх дітей у квітучій Україні.
Повернувшись з війни, більше не буде терпіння до корупції та безглуздості існування багатьох держорганів.
Не буде терпимості до непрофесіоналізму та хамства.
Не буде терпимості до розпилу та кумівства.
Єдиний шлях уникнути внутрішньої війни - створення проекту Нової України вже сьогодні.
Стратегії Країни, яка має стати на найближчі десятиліття економічною зіркою Європи в умовах загрози, що зберігається.
Це повне перезавантаження держави, починаючи зі стратегії, і продовжиться:
- Новим суспільним договором
- Новим місцем України на європейській та світовій економічній карті
- перезавантаження всього держапарату
- Оновлення функцій держорганів
- Цифровізації та мінімізації держави
- Оновленням державних кадрів
- новою податковою системою, де податок - не данина, а плата за держсервіс
- встановлення справедливого правосуддя
Новий суспільний договір, на відміну від старого, - це договір між усіма українцями. Де ми всі разом будуємо, розвиваємо наш спільний будинок - Україну.
А держава - це наймана інфраструктура, де є конкуренція ідей та лідерства.
Державі вже сьогодні важливо це зрозуміти.
Стара Україна закінчилася, розпочинається Нова історія Нової України!
Зеленський залишається при владі з усім його апаратом президента, хто його скидатиме? В українських законах не записано таку процедуру, то що вони там приймали ці зелені-це все фікція, не президенту імпічмент зробити не можна, ні його парламенту, і так хто ж робитиме нову Україну якщо всі старі дупи залишаються на своєму місці?
ви говорите про новий Майдан? Дай Боже помилитися , но це Утопія.
- У вашого сусіда горить хата. Але він не має шланга з водою. А у вас є. І ваш обов'язок, право та прямий обов'язок позичити йому цей шланг. В іншому випадку спочатку згорить його будинок, а потім від цієї пожежі загориться і ваш будинок теж.
«24.01.2022, 15:01
У Слузі народу думають про відхід Гетманцева з фінансового комітету Ради 一 джерело
Як розповіло джерело LegalHub у «Слузі народу», у партії активно обговорюється можливий відхід голови комітету Верховної Ради з фінансів, податків та банків Данила Гетманцева. Справа в тому, що Гетманцев пропрацював багато років помічником Володимира Сівковича, проти якого було запроваджено санкції США, а Великобританія назвала його можливим учасником перевороту в Україні за участю російських спецслужб.
«Багато членів «Слуги народу» прямо кажуть, що багато незрозумілих рішень Данила Гетманцева, які викликали бурю негативу з боку малого та середнього бізнесу, можуть бути допомогою у розхитуванні ситуації всередині країни. Поки що це лише обговорення, але фактично можна констатувати одне: позиції Гетманцева сильно похитнулися останнім часом. Принаймні, до його дій тепер підвищена увага і з боку однопартійців і з боку ОП», - пояснив співрозмовник видання.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що неофіційно Державну податкову службу віддали під управління голови комітету Верховної Ради з податків Данило Гетманцеву.»
Взято з оригінальної статті на LegalHub: https://legalhub.online/novyny/u-sluzi-narodu-dumayut-pro-vidhid-getmantseva-z-finansovogo-komitetu-rady-dzherelo
‼️‼️‼️
Гетманцев пропрацював багато років помічником Володимира Сівковича, проти якого було запроваджено санкції США, а Великобританія назвала його можливим учасником перевороту в Україні за участю російських спецслужб.
‼️‼️‼️
багато незрозумілих рішень Данила Гетманцева, які викликали бурю негативу з боку малого та середнього бізнесу, можуть бути допомогою у розхитуванні ситуації всередині країни